Ngân hàng số Cake hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán không chạm

Với bước tiến này, Cake trở thành một trong số rất ít ngân hàng tại Việt Nam tích hợp đầy đủ các phương thức thanh toán không cần thẻ vật lý, phù hợp với đa dạng thiết bị thông minh của người dùng.

Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán Google Pay trên Cake

Không cần mang theo thẻ vật lý hay ví tiền, người dùng Cake có thể trực tiếp thanh toán mượt mà, an toàn bằng điện thoại, đồng hồ thông minh có cài đặt Apple Pay, Google Pay hoặc Garmin Pay. Thẻ Cake cũng tích hợp tính năng Click to Pay dành cho khách hàng thanh toán trực tuyến – giúp trang thương mại điện tử tự động nhận diện thẻ liên kết bằng số điện thoại/email và hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.

Đây là các phương thức thanh toán không chạm tích hợp công nghệ giao tiếp tầm gần (NFC) và mã hóa tokenization. NFC kết hợp với tokenization đang trở thành xu thế thanh toán thẻ trên toàn thế giới nhờ khả năng rút ngắn mọi thao tác và tăng tối đa tính an toàn. Với hai công nghệ này, thông tin thẻ được mã hóa và không thể lộ ra trong quá trình giao dịch, giúp người dùng thanh toán nhanh hơn, tiện lợi hơn và giảm thiểu gần như toàn bộ rủi ro gian lận.

Phương thức thanh toán Click to Pay đang được nhiều trang thương mại điện tử tích hợp, giúp khách hàng mua sắm thuận tiện và an toàn hơn

Đặc biệt, tại Việt Nam Cake là một trong những ngân hàng đầu tiên phối hợp cùng Visa triển khai tính năng Click to Pay. Bên cạnh tokenization, Click to Pay còn tích hợp xác thực hai yếu tố và bảo mật 3D Secure, đảm bảo danh tính chủ thẻ trước khi giao dịch hoàn tất.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO ngân hàng số Cake by VPBank cho biết: "Với việc hỗ trợ đồng thời nhiều phương thức thanh toán không chạm và Click to Pay thông minh trên ứng dụng ngân hàng số Cake, chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt cho hàng triệu khách hàng đang sử dụng thẻ Cake, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán số tại Việt Nam theo hướng hiện đại, bảo mật và thuận tiện hơn".