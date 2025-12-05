Siêu thị Thế Giới Nội Thất khai trương showroom trải nghiệm 2.500m² tại Lâm Đồng

Ngày 24-11, Siêu thị Thế Giới Nội Thất chính thức khai trương showroom mới tại 142 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của thương hiệu nội thất đang được người tiêu dùng khu vực miền Trung – Tây Nguyên đặc biệt quan tâm. Không chỉ là một không gian mua sắm, showroom mới được xây dựng như một hệ sinh thái nội thất toàn diện, nơi khách hàng có thể “được nhìn – được chạm – được trải nghiệm” trong môi trường mô phỏng ngôi nhà thật.

Không gian showroom hoành tráng – Định chuẩn mới của ngành nội thất khu vực

Với quy mô 2.500 m², trong đó gần 2.500 m² dành cho không gian trưng bày, showroom mới của Siêu Thị Thế Giới Nội Thất gây ấn tượng mạnh ngay từ giây phút đầu tiên. Điểm đặc biệt nhất chính là:

✔ Hệ thống căn hộ mẫu hoàn chỉnh – “bước vào là thấy nhà mình”

Các phòng khách – phòng bếp – phòng ngủ – phòng trẻ em được tái hiện như một ngôi nhà thực tế, giúp khách hàng cảm nhận không gian một cách trực quan nhất. Ánh sáng, vật liệu, cách bố trí nội thất, lối đi… đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo cảm giác tự nhiên, gần gũi và chân thật.

✔ Vật liệu và sản phẩm cao cấp – cập nhật xu hướng nội thất mới nhất

Khách hàng có thể tận tay trải nghiệm các dòng sản phẩm: gỗ công nghiệp an toàn cho sức khỏe, tấm ốp chống cháy – chống ẩm, sofa , giường, tủ, bàn ăn, phụ kiện nội thất…

Tất cả được tuyển chọn từ những nhà cung ứng uy tín trong và ngoài nước.

✔ Mô hình mua sắm “One Stop Shop”

Tại đây, khách hàng có thể hoàn thiện toàn bộ tổ ấm chỉ trong một lần ghé thăm, từ vật liệu hoàn thiện – thiết bị – đồ nội thất – phụ kiện trang trí.

Tâm huyết của Tổng Giám Đốc Lê Đình Lăng – linh hồn của dự án

Nói về hành trình 10 năm xây dựng thương hiệu, ông Lê Đình Lăng, Tổng Giám Đốc Siêu thị Thế Giới Nội Thất, chia sẻ:

“Showroom hôm nay là kết quả của cả một thập kỷ kiên trì, đam mê và nỗ lực không ngừng. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian mua sắm văn minh, hiện đại, minh bạch – nơi khách hàng cầm nắm, đối sánh bằng trải nghiệm thực tế”.

Sự chỉn chu và quyết liệt của ông Lê Đình Lăng thể hiện trong từng chi tiết:

.Xuất thân là một kỹ sư nên ông tự đọc bản vẽ thiết kế showroom, tự bóc tách bản vẽ, trực tiếp làm việc với đội ngũ thiết kế để có bản vẽ showroom hoàn chỉnh



Trực tiếp giám sát thi công ở hiện trường.



Làm việc với các đối tác set-up khu vực trưng bày . Yêu cầu nghiêm ngặt, tiêu chuẩn đầu vào về an toàn vật liệu, đặc biệt vật liệu dành cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi.



Lên kế hoạch - Xây dựng - Kiểm tra - Cải tiến liên tục từng quy trình vận hành, tuyển dụng đào tạo nhân sự.

Theo chia sẻ của ông Lê Đình Lăng tất cả sự tâm huyết, mạnh dạn trong suy nghĩ, quyết liệt trong hành động một phần là được truyền lửa từ ông Đỗ Thành Duy - Chủ tịch HĐQT, người đã tin tưởng đầu tư trọn vẹn cho dự án này.

Ấn tượng của khách mời đặc biệt – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Sự kiện khai trương còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người dành nhiều lời khen cho quy mô và sự chỉn chu của showroom:

“Khi đến đây, Chung thực sự bất ngờ. Thú thật trước đó mình không nghĩ ở khu vực Bình Thuận cũ lại có một nhà đầu tư lớn mạnh đến vậy. Showroom rất rộng, trưng bày bài bản và mang đến cảm giác chân thật như đang bước vào một căn hộ hiện hữu. Đây là một nơi xứng đáng để khách hàng đến trải nghiệm và lựa chọn nội thất cho ngôi nhà của mình.”

Sự xuất hiện và màn biểu diễn piano của anh trong không gian showroom mang đến bầu không khí ấm áp, sang trọng – đúng tinh thần của một không gian sống đẹp.

Trải nghiệm thực – Yếu tố cốt lõi tạo khác biệt

Showroom không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn mang đến giải pháp toàn diện.

● Tất cả sản phẩm đều có thông tin minh bạch

Nguồn gốc xuất xứ

Chất liệu

Chế độ bảo hành

Quy trình sản xuất

● Công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ

Hệ thống quản lý – vận hành hiện đại

Chatbox AI hỗ trợ khách hàng 24/7

Nền tảng thương mại điện tử chuẩn bị ra mắt

● Trải nghiệm thực tế giúp ra quyết định nhanh hơn

Khách hàng có thể ngồi thử ghế, mở tủ, thử chất liệu, cảm nhận độ chắc chắn, độ an toàn… trước khi đặt mua.

Dấu ấn phát triển bền vững gắn với cộng đồng

Ông Lăng khẳng định định hướng của Siêu Thị Thế Giới Nội Thất không chỉ tập trung vào kinh doanh mà còn mang tính xã hội:

Tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Đưa sản phẩm nội thất chất lượng đến cả vùng sâu – vùng xa.

Chung tay cùng chính quyền trong các chương trình cộng đồng.

Góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh – hiện đại.

Showroom mới – Điểm đến nội thất hàng đầu Lâm Đồng giai đoạn 2025 – 2030

Với quy mô lớn, trải nghiệm thực tế và định hướng dịch vụ chuẩn quốc tế, Siêu Thị Thế Giới Nội Thất nhanh chóng được kỳ vọng trở thành địa chỉ lựa chọn hàng đầu cho:

Gia đình chuẩn bị hoàn thiện nhà

Chủ đầu tư chung cư, homestay, villa

Kiến trúc sư, nhà thầu

Các dự án bất động sản trung – cao cấp

Tất cả đều tìm thấy tại đây những giải pháp tối ưu, minh bạch và trọn gói.

Thông tin liên hệ Siêu Thị Thế Giới Nội Thất

Hotline: 0911 59 1169 – 0252 3939 012

Email: info@sieuthithegioinoithat.vn

Website: https://sieuthithegioinoithat.vn/

Địa chỉ showroom: 142 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng