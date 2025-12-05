Dự án

Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm

Thứ sáu, 05/12/2025 17:15

Ngày 4-12, Công ty cổ phần Mai Bá Hương tổ chức lễ ra quân dự án Dragon Eden, tham gia có hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh, đối tác chiến lược...


Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm - Ảnh 1.

Buổi lễ được xem là bước khởi động quan trọng cho giai đoạn triển khai đầu tiên của dự án Dragon Eden, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về pháp lý, quy hoạch, tiến độ, chính sách bán hàng và chiến lược truyền thông trong thời gian tới. Đây đồng thời là dịp để đơn vị phát triển chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển và truyền tải thông điệp đồng hành đến hệ thống đại lý.

Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Mai Bá Hương, đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh chủ đầu tư có đủ tiềm lực, tài chính, kinh nghiệm và uy tín để triển khai Dragon Eden theo đúng những gì đã cam kết. Chủ đầu tư cũng công bố loạt chính sách bán hàng hấp dẫn, mang đến nhiều lợi ích tối ưu cho khách mua. 

Nổi bật gồm chính sách trả nợ gốc ngân hàng chỉ 1%/năm trong 20 năm đầu, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% theo giá trị hợp đồng, ưu đãi “0 đồng” trong 18 tháng, khách hàng nhận đất và sổ ngay. 

Bên cạnh đó, tổng mức chiết khấu lên đến 10% giúp gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền đất diện tích từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. 

Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm - Ảnh 3.

Dragon Eden được định hướng trở thành khu phức hợp đô thị công nghiệp xanh, sạch hàng đầu miền Nam. Sở hữu vị trí chiến lược với mặt tiền 60 m kết nối trực tiếp vào trục đường Võ Văn Kiệt nối dài, cùng tuyến đường lộ giới 102 m Hựu Thạnh – Tân Bửu kết nối vào Vành đai 3, dự án thụ hưởng lợi thế lớn về giao thông và khả năng kết nối liên vùng. Dự án nằm trong tổng thể khu đô thị, công nghiệp Bắc Bến Lức 896,9 ha, liền kề khu công nghiệp Tandoland và Prodezi có tổng diện tích hơn 650 ha.

Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm - Ảnh 4.

Dragon Eden sở hữu vị thế được đánh giá là tâm điểm long mạch của khu vực, kiến tạo chuẩn sống toàn diện với hệ thống tiện ích khép kín: Hơn 10 ha cây xanh và mặt nước trải dài toàn khu; tuyến đường lớn nhất 102 m, 60 m và nhỏ nhất 18 m kết nối trực tiếp các trục huyết mạch. Ngoài ra dự án còn có công viên sinh thái trải dài hơn 2,1 ha ôm trọn đô thị, điều hòa nhịp sống, mang đến không gian tái tạo năng lượng cho cư dân. Hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT và trung tâm y tế hiện đại...

Dự án sở hữu tọa độ vàng, hạ tầng hoàn chỉnh và hệ tiện ích toàn năng, Dragon Eden nắm giữ vị thế khu đô thị phức hợp hàng đầu trong thời gian tới một nơi long mạch hội tụ, phồn hoa lan tỏa, mở ra tương lai thịnh vượng cho vùng đất Tây Nam TPHCM.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã phát động chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Chủ đầu tư Tandoland và đơn vị phát triển dự án là Công ty cổ phần Mai Bá Hương đã đóng góp 1 tỉ đồng vào quỹ hỗ trợ.


P.Đình

ban tổ chức

