Anker giảm giá sâu loạt sạc nhanh cho game thủ





Trong lần hợp tác này, dòng sản phẩm Smart Fast Charging của Anker giữ vai trò trọng tâm. Dẫn đầu là pin dự phòng Anker 25K (A1695), bảo đảm thiết bị của game thủ luôn hoạt động mượt mà và phục hồi năng lượng nhanh giữa các trận.

Củ sạc Anker 140W (A2697) là bộ sạc GaN đa cổng có khả năng cung cấp năng lượng đồng thời cho laptop, máy tính bảng và điện thoại, phù hợp cho người chơi game ở nhiều thiết bị. Tất cả các mẫu đều tích hợp đa cổng và hỗ trợ sạc nhanh, giữ cho thiết bị luôn mát, ổn định và hoạt động mạnh mẽ ngay cả trong cường độ chơi game cao.

Pin dự phòng Anker 25K (A1695) và củ sạc Anker 140W (A2697) đều đạt vị trí Top 1 doanh số trong các nhóm sản phẩm liên quan trên Shopee và Lazada tại Việt Nam.

Anker áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các thiết bị Smart Fast Charging tại hệ thống thương mại điện tử và các đối tác bán lẻ ủy quyền.

Pin dự phòng Anker 25K (A1695) được điều chỉnh từ giá niêm yết 2,49 triệu đồng xuống còn 1,79 triệu đồng; củ sạc nhanh Anker 140W (B2697) giảm từ 1,7 triệu đồng xuống 1,05 triệu đồng. Sản phẩm pin dự phòng Anker 10K (A1638) cũng được ưu đãi còn 980.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết 1,35 triệu đồng.

Các sản phẩm này đều được phân phối đồng thời tại kênh online và hệ thống cửa hàng gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop, Thế Giới Di Động và CellphoneS. Riêng sạc 6 cổng Anker Prime 250W (A2345) được áp dụng giá ưu đãi 3,599 triệu đồng (giá niêm yết 4,79 triệu đồng) và phân phối độc quyền qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Ông Leon Wu, Tổng Giám đốc Anker Innovations khu vực Đông Nam Á, chia sẻ rằng PUBG MOBILE đòi hỏi độ chính xác, chiến thuật và sự bền bỉ, và công nghệ sạc cần theo kịp tinh thần này. "Chúng tôi tin rằng công nghệ tốt mang đến sự tự tin. Với các bộ sạc nhanh đa cổng, game thủ có thể giữ thiết bị luôn mát, ổn định và đắm chìm trọn vẹn trong mỗi trận đấu".