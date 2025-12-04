Số hóa

Ant International và TPHCM hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Thứ năm, 04/12/2025 09:46

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM đã ký kết Biên bản hợp tác với Ant International.

Qua đó, Ant International được công nhận là đối tác chính thức của Chính quyền TPHCM và tăng cường hợp tác công - tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững dài hạn.

Ant International và TP HCM hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Ông Yang Peng, CEO của Ant International tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (hàng trước, thứ 4 từ trái qua).

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR) được thành lập từ sự hợp tác giữa UBND TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cùng Ant International (trụ sở tại Singapore) đã công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược thông qua Biên bản Ghi nhớ (MoU). Hợp tác này nhằm thúc đẩy kinh tế số Việt Nam, nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo và hỗ trợ mục tiêu đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm fintech của khu vực.

Quan hệ hợp tác được công bố tại Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2025, với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một trong những động lực năng động nhất của châu Á về thương mại, du lịch và tài chính số, sự hợp tác giữa C4IR và Ant International hướng đến thúc đẩy chương trình Cách mạng Công nghiệp 4.0 của quốc gia, củng cố năng lực cạnh tranh của TPHCM trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp nhỏ.

Bên cạnh hạ tầng thanh toán, quan hệ hợp tác này tập trung phát triển hệ sinh thái fintech trong nước thông qua đổi mới quy định và phát triển nhân tài.

Hai bên sẽ phối hợp trong nhiều lĩnh vực trọng điểm nhằm nâng cao hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đảm bảo doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và startup được hưởng lợi từ các chính sách tiên tiến, công nghệ hiện đại và khả năng kết nối toàn cầu.

Cụ thể, Ant International sẽ hỗ trợ TPHCM và các đối tác địa phương triển khai các sáng kiến đổi mới và xây dựng năng lực công nghệ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành fintech trong nước. Ngoài ra, hợp tác này cũng nâng cao năng lực cạnh tranh của SME tại thị trường khu vực và quốc tế bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến từ Alipay+, Antom, Bettr và WorldFirst của Ant International.

Ông Yang Peng, CEO Ant International, chia sẻ: "Việt Nam là một trong những nền kinh tế số năng động nhất thế giới hiện nay, được dẫn dắt bởi chính sách tiến bộ, hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động và lực lượng nhân tài đang phát triển nhanh. Ant International rất vui được hợp tác cùng C4IR để thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM và Việt Nam. Chúng tôi cam kết mở rộng hơn nữa các mối quan hệ hợp tác công – tư nhằm kết hợp đổi mới chính sách với chuyên môn công nghệ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng toàn diện tại Việt Nam và đóng góp vào một nền kinh tế số toàn cầu bền vững, năng động hơn".

Song Hà

công nghệ hiện đại

hệ sinh thái

Phạm Minh Chính

mối quan hệ

quan hệ hợp tác

thủ tướng phạm minh chính

đổi mới, sáng tạo

năng lực cạnh tranh

kinh tế số

biên bản ghi nhớ

kinh tế thế giới

Cách mạng công nghiệp

Diễn đàn Kinh tế thế giới

hệ sinh thái khởi nghiệp
