Số hóa

Ngân hàng số Cake by VPBank và MISA ký hợp tác chiến lược toàn diện

Thứ năm, 14/08/2025 12:50

Cake by VPBank và CTCP MISA ký thỏa thuận Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện hệ sinh thái tài chính số cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể.


Ngân hàng số Cake by VPBank và MISA ký hợp tác chiến lược toàn diện - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngoan - Giám đốc Tài chính MISA kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần JETPAY và ông Nguyễn Hữu Quang - CEO Ngân hàng số Cake, công bố hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị

Thông qua thỏa thuận này, hai bên sẽ phối hợp triển khai các sản phẩm tín dụng được thiết kế riêng biệt, đơn giản và thuận tiện cho khách hàng sử dụng nền tảng của MISA, dựa trên năng lực cấp tín dụng nhanh chóng, linh hoạt và công nghệ tài chính hiện đại của ngân hàng số Cake.

Đồng thời, hai bên sẽ cùng phát triển các giải pháp tài chính toàn diện như tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thanh toán thẻ và chấp nhận thanh toán thẻ dành cho khách hàng của MISA – đặc biệt là nhóm đang sử dụng các sản phẩm như meInvoice, MISA eShop, AMIS Kế toán và CukCuk.

Là ngân hàng thuần số dẫn đầu thị trường hiện nay, nổi bật với ứng dụng sâu rộng AI vào toàn trình dịch vụ sản phẩm, Cake tin tưởng việc hợp tác với nền tảng cung cấp dịch vụ hàng đầu cho cá nhân và hộ kinh doanh hiện nay như MISA, sẽ đem đến giải pháp tối ưu nhất để tiếp cận tài chính, nguồn vốn linh hoạt, được cá nhân hóa hữu hiệu… cho hàng triệu khách hàng này.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake, chia sẻ: "MISA là đối tác chiến lược giúp Cake mở rộng khả năng phục vụ nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể - một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Việc kết nối nền tảng công nghệ giữa hai bên sẽ giúp mở khóa giải pháp tài chính số hiệu quả, minh bạch và thuận tiện hơn cho người kinh doanh trên khắp vùng miền của Việt Nam".

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Giám đốc Tài chính MISA kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần JETPAY, cho biết: "MISA và Cake sẽ chia sẻ cùng một tầm nhìn: đem công nghệ và dịch vụ tài chính hiện đại đến gần hơn với mọi cá nhân và doanh nghiệp, giúp việc tiếp cận vốn, thanh toán và quản lý tài chính trở nên nhanh chóng – an toàn – thuận tiện. Sự kết hợp giữa 2 nền tảng công nghệ cùng hệ sinh thái doanh nghiệp của MISA với năng lực tài chính – ngân hàng số của Cake sẽ mở ra những giải pháp mới, mang lại giá trị thiết thực, đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể".

Song Hà

