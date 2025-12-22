Dự án

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thứ hai, 22/12/2025 16:01

Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Sáng 19-12, tại phường Phú Thượng, Liên danh các Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Đây là 1 trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc khởi công Dự án góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của đất nước, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

HÀ NỘI KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤC ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quyết định đầu tư tới liên danh các nhà đầu tư

Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội. 

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.

HÀ NỘI KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤC ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG - Ảnh 3.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng là công trình hạ tầng đô thị trọng điểm, được triển khai theo đúng chủ trương, định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội, phù hợp với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhằm hiện thực hóa Quy hoạch phân khu sông Hồng gắn với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.

Việc đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn mới.

HÀ NỘI KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤC ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG - Ảnh 4.

Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, biểu trưng mới của Thủ đô Hà Nội trong tương lai

Dự án hướng tới tái thiết toàn diện không gian đô thị ven sông theo định hướng an toàn, bền vững, thích ứng với điều kiện tự nhiên, lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên tái định cư tại chỗ, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng khu vực sông Hồng. Khi hoàn thành, Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng sẽ hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội và biểu trưng cho Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo", hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hiện thực hóa một trong những dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn nhất Hà Nội trong nhiều thập kỷ, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị mới, không gian xanh - văn hóa - kinh tế dọc sông Hồng và nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Minh Khang

