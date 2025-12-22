Dự án

Hòa Phát đầu tư Khu công nghiệp số 06 quy mô hơn 230 ha tại Hưng Yên

Thứ hai, 22/12/2025 18:57

Tập đoàn Hòa Phát được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp số 06 – Giai đoạn 1. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng.

Dự kiến dự án Khu công nghiệp số 06 – Giai đoạn 1 hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp số 06 - Giai đoạn 1 có quy mô 230,05 ha, do Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp số 6 (thuộc Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát) làm chủ đầu tư, được thực hiện tại địa bàn xã Ân Thi và xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Hòa Phát đầu tư Khu công nghiệp số 06 quy mô hơn 230 ha tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Phối cảnh KCN số 6 Hưng Yên

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp theo loại hình Khu công nghiệp công nghệ cao, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững của Tập đoàn Hoà Phát. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.

Lợi thế nổi bật của Khu công nghiệp là vị trí địa lý chiến lược, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 38. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc, kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài. Vị trí giao thông thuận tiện giúp Khu công nghiệp số 06 tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng. Cùng với đó, Hòa Phát cam kết đồng hành, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, kết nối các dịch vụ về hạ tầng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thuê đất.

Ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Số 6, cho biết, hiện Công ty đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Dự kiến, Công ty sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng từ quý III/2026 và sẵn sàng bàn giao mặt bằng trong quý I/2027.

Khu công nghiệp số 06 là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được phê duyệt của Tập đoàn Hòa Phát. Ngoài ra, Tập đoàn đang đồng thời triển khai hạ tầng KCN Lý Thường Kiệt (Hưng Yên), KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh).

Các KCN hiện hữu của Tập đoàn Hòa Phát gồm KCN Phố Nối A, KCN Yên Mỹ II (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc (Ninh Bình) đều có vị trí địa lý thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn của hàng trăm doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

S.Nhung

