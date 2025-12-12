Dự án

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia

Thứ sáu, 12/12/2025 18:26

Động Lực Phương Đông (EMG) và Solia Group ký kết hợp tác chiến lược phân phối phân khu Apollo By The Solia.

Ngày 12-12, đại diện Solia Group cho biết tại sự kiện Kick-Off phân khu Apollo tổ chức trên du thuyền 5 sao Rever Cruise Saigon, Solia Group chính thức công bố hợp tác chiến lược với Động Lực Phương Đông (EMG), qua đó trở thành đơn vị phân phối chủ lực của phân khu Apollo By The Solia.

Sự kiện có sự đồng hành của đơn vị tư vấn chiến lược và triển khai CASA Holdings, cùng hơn một nghìn chuyên viên kinh doanh đến từ hơn bốn mươi đại lý trên thị trường, tạo nên một trong những lễ ra quân sôi động và quy mô bậc nhất thời điểm cuối năm.

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia - Ảnh 1.

Dấu ấn từ sự kiện Kick-Off trên du thuyền 5 sao

Với cách tổ chức sáng tạo và đẳng cấp, lễ ra quân Apollo By The Solia mang đến trải nghiệm khác biệt cho toàn bộ hệ thống phân phối. Sự kiện đồng thời truyền tải thông điệp về giai đoạn phát triển mới của The Solia – khu đô thị 20,5 ha toạ lạc trên trục Vành Đai 4, sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, hệ tiện ích đồng bộ và định hướng kiến tạo cộng đồng nhân văn, lối sống sinh thái ven sông chất lượng.

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia - Ảnh 2.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Minh Thắng – Giám Đốc Điều Hành CASA Holdings, nhấn mạnh: "Sự xuất hiện của Apollo By The Solia đánh dấu bước chuyển mình của khu vực vệ tinh phía Tây Nam TPHCM. Chúng tôi tin rằng với chiến lược triển khai đồng bộ và mạng lưới phân phối mạnh mẽ, Apollo sẽ trở thành sản phẩm dẫn dắt thị trường, mang đến những giá trị sống khác biệt cho cư dân tương lai".

Đại diện đơn vị phân phối chiến lược, bà Phạm Thị Châm - Tổng Giám Đốc ĐỘNG LỰC PHƯƠNG ĐÔNG (EMG), chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và sự chuẩn bị bài bản của Solia Group cho phân khu Apollo. Việc đồng hành phân phối là sự khẳng định niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của dự án. Chúng tôi cam kết triển khai chuyên nghiệp, tận tâm và đưa Apollo By The Solia tiếp cận đúng tệp khách hàng, đúng giá trị".

Apollo By The Solia – bộ sưu tập sản phẩm chiến lược

Phân khu Apollo sở hữu vị trí chiến lược tại mặt tiền Vành Đai 4, kết nối trực tiếp TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm. Tại đây, Solia Group giới thiệu bộ sản phẩm chủ lực gồm: Đất nền, nhà giãn xây, nhà phố shophouse và dcặ biệt là nhà phố vườn Gardenia – phiên bản giới hạn gồm 86 căn nhà phố vườn độc bản sở hữu hồ bơi riêng, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường

Nhờ khả năng kết nối liên vùng, pháp lý rõ ràng và biên độ tăng trưởng hấp dẫn, Apollo By The Solia được đánh giá phù hợp cả cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia - Ảnh 3.

Bước khởi đầu cho chiến dịch bứt tốc

Sự kiện Kick-Off khép lại với dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược triển khai của Solia Group và CASA Holdings. Việc ký kết hợp tác chiến lược này đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra kỳ vọng về một chiến dịch phân phối bứt tốc và hiệu quả trong giai đoạn cuối năm 2025.

Phạm Hoàng

khu đô thị

tổng giám đốc

kinh tế trọng điểm

vùng kinh tế

vị trí chiến lược
THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

Số hóa 14:45

Chủ tịch THACO Group Trần Bá Dương cùng Chủ tịch Mazda ngắm 3 mẫu xe mới nhân dịp ra mắt Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TPHCM.

7 thói quen “vàng” trong truyền thông giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng

7 thói quen “vàng” trong truyền thông giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Số hóa 09:10

Trong bối cảnh số hóa mạnh tại Việt Nam, người tiêu dùng kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm trên các nền tảng số.

T&A Ogilvy liên tục thắng lớn tại Agency of the Year Awards

T&A Ogilvy liên tục thắng lớn tại Agency of the Year Awards

Tài chính 09:09

T&A Ogilvy, agency truyền thông tích hợp hàng đầu Việt Nam, vừa lập chuỗi thành tích xuất sắc tại giải Agency of the Year Awards 2025 do Campaign Asia tổ chức.

Giải pháp tài chính giúp nhà đầu tư tránh rủi ro lãi suất thả nổi

Giải pháp tài chính giúp nhà đầu tư tránh rủi ro lãi suất thả nổi

Tài chính 09:00

An Gia (AGG) hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (gồm 12 tháng sau nhận nhà), ân hạn nợ gốc 60 tháng cho người mua căn hộ The Gió Riverside.

Giải mã dự án lọt “mắt xanh” của nhà đầu tư thế hệ mới

Giải mã dự án lọt “mắt xanh” của nhà đầu tư thế hệ mới

Thị trường 20:43

Khi nhà đầu tư chuyển từ cảm xúc sang lý trí là thời cơ cho các dự án quy hoạch bài bản, nằm trung tâm thành phố, mật độ dân cư ổn định, phát triển bền vững.

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Địa ốc 20:40

(NLĐO)- UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hợp tác nâng chất lượng kiểm toán tiệm cận thông lệ quốc tế, ngang tầm với các quốc gia trong khu vực.

Hội đồng quản trị bứt phá: “Chìa khóa vàng” giúp doanh nghiệp Việt vươn tầm thị trường vốn

Hội đồng quản trị bứt phá: “Chìa khóa vàng” giúp doanh nghiệp Việt vươn tầm thị trường vốn

Tài chính 17:48

(NLĐO)- HĐQT chính là kiến trúc sư trưởng, người quyết định tốc độ và sự bền vững của thương hiệu Việt trên hành trình vươn tầm khu vực và vươn ra toàn cầu.

Chứng khoán Vietcap khởi động cuộc thi Vietcap Invest

Chứng khoán Vietcap khởi động cuộc thi Vietcap Invest

Tài chính 11:16

Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap vừa chính thức khởi động cuộc thi “Vietcap Invest – Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren!”.

Nền kinh tế trải nghiệm và sự trỗi dậy của không gian sống hàng hiệu

Nền kinh tế trải nghiệm và sự trỗi dậy của không gian sống hàng hiệu

Dự án 16:03

Nền kinh tế trải nghiệm là xu hướng dẫn dắt kinh tế toàn cầu. Ở Việt Nam, không gian sống hàng hiệu là xu hướng nổi bật được dẫn dắt bởi các tên tuổi hàng đầu.

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống

Vật tư 21:03

Ngày 5-12 năm 2025, AkzoNobel chính thức công bố The Rhythm of Blues™ - Xanh Thanh Âm là Màu Dulux của năm 2026.

XEM THÊM