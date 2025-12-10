Giải pháp tài chính giúp nhà đầu tư tránh rủi ro lãi suất thả nổi

Trước sức ép lãi suất tăng cao tác động đến người vay mua nhà, An Gia (AGG) ban hành chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (gồm 12 tháng sau nhận nhà), ân hạn nợ gốc 60 tháng cho người mua căn hộ The Gió Riverside.

Đây là gói hỗ trợ tài chính phù hợp nhằm giúp khách hàng giảm áp lực lãi suất và dễ dàng tiếp cận sản phẩm bất động sản trong bối cảnh thị trường hiện nay.

0% lãi suất trong 36 tháng

Ghi nhận thực tế cho thấy, lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại nhiều ngân hàng hiện nay tăng từ 1-2%/năm so với các tháng trước. Cụ thể, ngân hàng ACB 8%/năm; ABBank 9,65%/năm; Sacombank 7,49%/năm; VIB từ 7,8%/năm; BVBank 8,49%/năm…

Mặt khác, lãi suất thả nổi cho khoản vay mua nhà đã tăng lên mức 12-15%/năm, tạo sức ép lớn đối với người mua. Các chi phí trả nợ hàng tháng tăng, ảnh hưởng đến khả năng chi trả và cân đối tài chính cá nhân.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Để giải quyết nỗi lo biến động lãi suất cho người có nhu cầu vay mua nhà, An Gia "tung" chính sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với căn hộ The Gió Riverside (TPHCM).

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 21% giá trị căn hộ theo tiến độ, tương đương khoảng 600 triệu đồng với một căn có diện tích 65m2. Khoản còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất trong 36 tháng, gồm 24 tháng trước khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà.

Đây là điểm khác bật của The Gió Riverside so với phần lớn các dự án trên thị trường hiện nay. Thông thường, chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng trong giai đoạn xây dựng (12-24 tháng), còn ngay sau khi bàn giao, người mua bắt đầu phải chi trả lãi vay cùng các khoản chi phí phát sinh để đưa căn hộ vào sử dụng.

Với chính sách này, trong 3 năm đầu, người mua The Gió Riverside không chịu áp lực lãi suất, không phát sinh chi phí tài chính. Chưa kể, nếu khai thác cho thuê ngay khi nhận nhà với mức giá thuê dao động khoảng 10 triệu đồng/tháng, toàn bộ khoản thu này trở thành dòng tiền dương, tương đương 120 triệu đồng/năm.

"Chính sách hỗ trợ 100% lãi suất không chỉ giúp người mua dễ dàng tiếp cận sản phẩm nhà ở, hạn chế rủi ro biến động lãi suất; mà còn gia tăng hiệu quả sử dụng vốn cho nhà đầu tư, nhất là khi căn hộ có xu hướng tăng và đặc biệt tăng mạnh sau khi dự án đi vào vận hành", đại diện An Gia nhấn mạnh.

Ân hạn nợ gốc 60 tháng

Bên cạnh gói hỗ trợ lãi suất 36 tháng, An Gia còn áp dụng ân hạn nợ gốc đến 60 tháng cho người mua căn hộ The Gió Riverside.

Không gian sống tại căn hộ diện tích 65m2

Chính sách cho phép khách hàng chưa phải thanh toán phần gốc trong vòng 60 tháng và duy trì được sự linh hoạt trong kế hoạch tài chính. Trong 2 năm đầu xây dựng dự án, khách hàng gần như không chịu áp lực tài chính. Bước sang năm thứ 3, căn hộ được bàn giao và đi vào vận hành, khoản thu từ cho thuê có thể trở thành nguồn thu bù đắp chi phí lãi vay các năm tiếp theo. Điều này giúp cân đối dòng tiền, giảm gánh nặng tài chính thường thấy ở giai đoạn đầu sở hữu nhà.

Đến hết năm thứ 5, khi chính sách ân hạn kết thúc, khách hàng đã có khoảng thời gian đủ dài để ổn định thu nhập, tích lũy tài chính và hưởng lợi khi giá bất động sản tăng.

Đặc biệt, với nhiều gia đình trẻ mong muốn sở hữu căn hộ cao cấp nhưng chưa tích lũy đủ nguồn vốn lớn, chính sách tạo điều kiện để họ sớm an cư, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sống, thay vì phải chờ đợi thêm nhiều năm để tích lũy đủ.

Theo giới phân tích, sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng và ân hạn nợ gốc 60 tháng tạo thành "khoảng thời gian vàng" để cả người mua ở lẫn nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Người mua ở thực có thể sớm an cư mà không bị áp lực tài chính, trong khi nhà đầu tư có thêm thời gian để tận dụng dòng tiền cho thuê và đón đầu chu kỳ tăng trưởng.

Chiết khấu đến 23,5%

Ngoài các chính sách trên, người mua căn hộ The Gió Riverside còn được hưởng ưu đãi quà tặng điện máy thiết yếu cùng chiết khấu lên đến 23,5%. Đây là mức chiết khấu hiếm có trên thị trường, tạo thêm "lớp" lợi nhuận ngay tại thời điểm giao dịch.

Phối cảnh Pool Bar trên tầng 40 The Gió Riverside

Tính toán nhanh trên căn hộ 65m², giá bán khoảng 2,9 tỉ đồng, người mua được áp dụng tổng chiết khấu tối đa 23,5%, tương đương khoảng 680 triệu đồng. Khoản lợi này không chỉ giúp giảm đáng kể số vốn thực góp, mà còn trực tiếp mở rộng biên lợi nhuận trong tương lai, bởi phần chiết khấu sẽ trở thành chênh lệch giá vốn khi tài sản tăng giá.

Đáng chú ý, mức chiết khấu này mang lại "vùng an toàn" lớn hơn cho khách hàng. Thực tế cho thấy, ngay cả khi giá căn hộ chưa kịp tăng mạnh, người mua vẫn được bảo toàn lợi ích nhờ đã hưởng ưu đãi hơn 23% ngay từ đầu. Đây được coi là một hình thức "phòng thủ" tài chính, giúp giảm thiểu rủi ro và tạo tâm lý yên tâm cho cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Theo đại diện An Gia, trong bối cảnh hiện nay, các chính sách trên mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ The Gió Riverside. Nhà đầu tư được hưởng lợi từ bốn yếu tố: giảm gánh nặng lãi vay, dòng tiền cho thuê ổn định, biên độ tăng giá tài sản và chênh lệch giá mua ngay từ khi giao dịch. Trong khi đó, người mua để ở được giảm áp lực tài chính ban đầu, tăng khả năng tiếp cận sản phẩm cao cấp với mức chi phí phù hợp.

Độc giả truy cập https://www.thegio.vn/ để tìm hiểu thông tin dự án.