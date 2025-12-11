T&A Ogilvy liên tục thắng lớn tại Agency of the Year Awards

Cụ thể, tại đêm gala trao giải diễn ra vào tối ngày 9-12, T&A Ogilvy được vinh danh với Giải Vàng ở hạng mục Công ty tiếp thị người ảnh hưởng xuất sắc nhất Đông Nam Á. Đây là năm thứ 3 liên tiếp T&A Ogilvy được vinh danh cao nhất ở hạng mục này.

T&A Ogilvy cũng được vinh danh với Giải Đồng ở hạng mục Phát triển Nhân tài của năm. Ngoài ra, T&A Ogilvy còn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng Giải Bạc đầu tiên của Ogilvy One Việt Nam ở hạng mục Agency Đổi Mới Số.

Danh hiệu Công ty tiếp thị người ảnh hưởng xuất sắc nhất Đông Nam Á năm nay là minh chứng cho cách tiếp cận đổi mới của T&A Ogilvy với chiến lược tiên phong thúc đẩy và bứt phá tăng trưởng thương hiệu từ hệ sinh thái sáng tạo nội dung.

Đáng chú ý, sáng kiến tiên phong Creator Hub, giải pháp nền tảng sáng tạo nội dung toàn diện, đã góp phần thúc đẩy quá trình đồng sáng tạo quy mô lớn, đảm bảo tính chân thực, sức lan tỏa bền vững, và đóng góp trực tiếp vào hiệu quả thương mại cho thương hiệu. Một trong những cột mốc đặc biệt ý nghĩa của tại giải thưởng năm nay là lần đầu tiên, T&A Ogilvy được vinh danh ở hạng mục Phát triển nhân tài của năm.

Ogilvy One Việt Nam lần đầu được xướng tên với Giải Bạc

Tổng giám đốc T&A Ogilvy, bà Nguyễn Diệu Cầm, chia sẻ: "Việc liên tiếp được vinh danh trong suốt 5 năm không chỉ là niềm tự hào của chúng tôi, mà còn là lời khẳng định sâu sắc cho triết lý của chúng tôi: kiến tạo giá trị thương hiệu thông qua những sáng kiến đổi mới và khả năng thực thi vượt trội. Chuỗi thành tích này là kết quả của tầm nhìn trở thành Agency của Tương lai – luôn tiên phong, dẫn đầu thị trường với tư duy năng động và cởi mở. Giải thưởng hạng mục Phát triển nhân tài của năm đặc biệt ý nghĩa với T&A Ogilvy khi khẳng định những nỗ lực và sự đầu tư nghiêm túc của chúng tôi vào việc nuôi dưỡng tài năng này đã được các chuyên gia trong ngành ghi nhận. Đây chính là nền tảng để chúng tôi duy trì vị thế dẫn đầu và bền bỉ cải tiến giải pháp cho khách hàng".

Bổ sung vào thành tích ấn tượng này, T&A Ogilvy còn đóng vai trò quan trọng giúp Ogilvy One Việt Nam được vinh danh hạng mục Agency Đổi Mới Số.



