Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống

Thứ bảy, 06/12/2025 21:03

Ngày 5-12 năm 2025, AkzoNobel chính thức công bố The Rhythm of Blues™ - Xanh Thanh Âm là Màu Dulux của năm 2026.

Điểm đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của "bộ ba chuyển điệu của sắc xanh" thay vì một gam màu đơn lẻ, mang đến khả năng biến tấu linh hoạt giúp kết nối cảm xúc và khơi nguồn sáng tạo cho mọi không gian sống.

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của Năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu chuyên sâu từ các chuyên gia tại Trung tâm Mỹ thuật Toàn cầu AkzoNobel, thế giới đang vận động không ngừng và mỗi cá nhân đều có cách riêng để thích ứng. Bà Heleen van Gent, Giám đốc Sáng tạo của Trung tâm Mỹ thuật Toàn cầu AkzoNobel, chia sẻ: "Trước những biến động hiện nay, con người có xu hướng phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Một số người tìm về sự tĩnh lặng để tái tạo năng lượng, số khác lại khao khát sự bứt phá và niềm vui tự do".

Để phản ánh và đáp ứng những cung bậc cảm xúc đa dạng đó, Màu của Năm 2026 mang đến một bản hòa tấu của sắc xanh với Free Groove™ 62BB 08/369 - Xanh Phóng Khoáng, Mellow Flow™ 10BB 39/100 - Xanh Phiêu Lãng, và Slow Swing™ 66BB 06/077- Xanh Tĩnh Lặng. Bộ ba này mở ra khả năng vô tận để thay đổi nhịp điệu không gian, giúp bất cứ ai cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu với chính tâm hồn mình.

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của Năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống - Ảnh 2.

Song hành cùng bộ ba màu chủ đạo, các chuyên gia màu sắc của AkzoNobel cũng giới thiệu ba bảng màu ứng dụng tương ứng để người dùng dễ dàng định hình phong cách yêu thích cho không gian sống. Đầu tiên là Bảng màu Tĩnh Lặng (The Slow colour story), sử dụng những tông màu đậm và sâu lắng giúp không gian trở nên vững chãi, bình yên, thích hợp cho những ai muốn sống chậm lại để chiêm nghiệm. 

Tiếp đến là Bảng màu Phiêu Lãng (The Flow colour story) với các sắc thái nhẹ nhàng, thanh thoát, tạo nên bầu không khí êm ả, giúp xoa dịu tâm trí và kết nối con người lại gần nhau hơn. Cuối cùng, Bảng màu Phóng Khoáng (The Free colour story) mang đến những gam màu tươi vui, rực rỡ, khơi dậy nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng sáng tạo không giới hạn.

Chia sẻ về ý nghĩa của bộ sưu tập màu sắc năm nay, bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, đơn vị Sơn trang trí của AkzoNobel, cho biết: "Màu sắc không chỉ là lớp sơn phủ mà còn là ngôn ngữ của cảm xúc. Với The Rhythm of Blues™ – Xanh Thanh Âm, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng cảm hứng để thể hiện nhịp điệu không gian sống của mình. Dù bạn yêu thích sự bình yên, muốn kết nối yêu thương hay khao khát bùng nổ đam mê, bộ ba sắc xanh chuyển điệu này cùng các bảng màu đi kèm sẽ là nguồn sáng tạo tuyệt vời cùng bạn tạo nên điều mình tìm kiếm".

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của Năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống - Ảnh 3.

Đặc biệt tại Việt Nam, năm nay Dulux tiếp tục đồng hành cùng Tạp chí ELLE Decoration trong chuỗi sự kiện Pop-Up Office Mùa 4 với chủ đề Rhythm of Space - Nhịp điệu của không gian, được lấy cảm hứng từ chính Màu Của Năm 2026. Chuỗi sự kiện cộng hưởng tinh tế giữa kiến trúc và màu sắc này được diễn ra từ ngày 29/11 – 24/12 tại DSpace (TP HCM), với 3 phân khu chức năng được biến tấu linh hoạt dựa trên tinh thần của bộ ba Xanh Thanh Âm.

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của Năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống - Ảnh 4.

Chia sẻ về sự kết hợp này, Bà Nguyễn Phan Thùy Dương, Chủ biên Tạp chí ELLE Decoration, cho biết: "Chủ đề Pop-Up Office năm nay được chúng tôi phát triển trực tiếp từ Màu Của Năm 2026. Sự chuyển điệu tinh tế của bộ ba màu sắc từ êm đềm, sâu lắng đến phóng khoáng, tự do chính là chất liệu cốt lõi giúp chúng tôi sáng tạo nên những không gian biến đổi linh hoạt và dẫn dắt cảm xúc. The Rhythm of Blues™ – Xanh Thanh Âm đã kể được câu chuyện của thời đại và truyền cảm hứng mạnh mẽ về xu hướng màu sắc cho lĩnh vực thiết kế nội thất, xây dựng, triển lãm…".

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của Năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống - Ảnh 5.

Bên cạnh ứng dụng trong lĩnh vực sơn trang trí, các bảng màu với Màu Của Năm 2026 còn được thiết kế để truyền cảm hứng cho nhiều ngành công nghiệp khác như hàng không, ô tô, điện tử tiêu dùng và kiến trúc. Điều này khẳng định vị thế dẫn đầu của AkzoNobel trong việc nghiên cứu và định hình xu hướng màu sắc - Colour Future trên toàn cầu suốt hơn 20 năm qua.

Để biết thêm thông tin về Màu của Năm 2026 và các xu hướng màu sắc mới nhất, vui lòng truy cập website www.dulux.vn hoặc theo dõi hashtag #Dulux #MauCuaNam2026 #XanhThanhAm trên các nền tảng mạng xã hội.

Xanh Thanh Âm - Màu Dulux của Năm 2026: Bộ ba sắc xanh đánh thức nhịp điệu cuộc sống - Ảnh 6.

Giới thiệu về AkzoNobel

Kể từ năm 1792, chúng tôi đã cung cấp các loại sơn và chất phủ cải tiến giúp tô điểm cuộc sống của mọi người và bảo vệ những gì quan trọng nhất. Danh mục thương hiệu đẳng cấp thế giới của chúng tôi – bao gồm Dulux, International, Sikkens và Interpon – được khách hàng trên toàn cầu tin tưởng. Chúng tôi hoạt động tại hơn 150 quốc gia và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vì chúng tôi tin rằng mọi bề mặt đều là một cơ hội. Đó là những gì người tiêu dùng có thể mong đợi từ chúng tôi - công ty hàng đầu về sơn và chất phủ lâu đời chuyên cung cấp các giải pháp bền vững và bảo vệ những điều quý giá mà chúng ta có ngày hôm nay – đồng thời tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn. Cùng nhau, hãy vẽ nên một tương lai tươi sáng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.akzonobel.com.

P.Đình

