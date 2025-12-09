Chứng khoán Vietcap khởi động cuộc thi Vietcap Invest

Song song với sự kiện ra mắt Warren – Chuyên gia tư vấn tài chính ứng dụng AI cá nhân hóa, cuộc thi được triển khai như một hoạt động trọng điểm dành cho nhà đầu tư cá nhân của Vietcap trong giai đoạn cuối năm, nhằm tăng cường sự chủ động hỗ trợ từ phía Vietcap và củng cố hiệu suất đầu tư của nhà đầu tư trước khi bước vào năm tài chính 2026.

Theo đó, cuộc thi Vietcap Invest diễn ra trong 6 tuần, từ ngày 8-12-2025 đến 16-1-2026, với cơ chế xếp hạng theo hiệu suất đầu tư dựa trên kết quả giao dịch thực tế. Nhà đầu tư không cần thực hiện các thao tác khác để đăng ký tham gia, hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả khi đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi.

Để đủ điều kiện xét giải, nhà đầu tư cần đáp ứng đồng thời hai nhóm tiêu chí: giao dịch tại Vietcap đạt giá trị tối thiểu và lượng tương tác với Warren. Đây là hai điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo quá trình sử dụng Warren và hiệu suất đầu tư thực tế của nhà đầu tư.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 200 triệu đồng, được phân bổ theo 3 bảng thi phù hợp từng nhóm nhà đầu tư, bảo đảm sự công bằng và minh bạch, đồng thời tạo động lực và cơ hội chiến thắng hàng tuần cho tất cả mọi người.

Đồng thời, xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư về việc tiếp cận thông tin kịp thời, phân tích có hệ thống và ra quyết định dựa trên dữ liệu, Vietcap phát triển và định vị Warren như một chuyên gia tư vấn tài chính AI đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình chinh phục thị trường tài chính.

Warren mang đến các phân tích cá nhân hóa, diễn giải thông tin phức tạp thành nội dung rõ ràng và hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định tự tin hơn trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Nhờ khả năng xử lý song song và tối ưu hóa dữ liệu, Warren có thể tiếp nhận hàng triệu dữ liệu thị trường và phản hồi các truy vấn phức tạp chỉ dưới 15 giây, với dữ liệu giá được cập nhật từng phút, giúp nhà đầu tư bắt kịp diễn biến thị trường ngay cả trong những phiên giao dịch biến động mạnh…

Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap cho biết: "Thị trường tài chính đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, khi dữ liệu và công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin và tối ưu trải nghiệm đầu tư. Vietcap Invest được tổ chức như một hoạt động đồng hành cùng xu thế này, mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận các công cụ phân tích và theo dõi thông minh để đón đầu thông tin của thị trường".