Thị trường Hồng Lĩnh tăng tốc, bất động sản đô thị “all in one” khan hiếm

Tình hình này dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung tại các dự án khu đô thị có thiết kế đồng bộ, quy hoạch bài bản tại khu vực trung tâm.

Công nghiệp tăng tốc, tạo đà cho bất động sản

Tại kỳ họp thứ 34 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025. Theo đó, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh đạt 8,78%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành cả nước, đứng thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với việc chấp thuận chủ trương 43 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 120.000 tỉ đồng; 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt gần 22,9 triệu USD.

Một góc thị xã Hồng Lĩnh. Nguồn: ROX

Theo quy hoạch tỉnh, Hà Tĩnh có 2 khu kinh tế và 7 khu công nghiệp đã được quyết định thành lập. Các khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn hiện thu hút khoảng 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 22.800 lao động.

Trong đó, thị xã Hồng Lĩnh có vị trí địa lý vô cùng quan trọng, là đô thị trung tâm bắc Hà Tĩnh, cầu nối liên kết hai nước bạn Lào, Thái Lan với các tỉnh miền Trung. Hồng Lĩnh gần kề các đô thị lớn như TP Vinh, TP Hà Tĩnh, lại có các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8A chạy qua. Cao tốc Bắc Nam đang được xây dựng cũng giúp kết nối Hồng Lĩnh với cảng Vũng Áng cũng như các địa phương khác.

Vị trí cộng hưởng cùng hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, logistics cũng như thông thương kinh tế. Bởi vậy trong quy hoạch, Hồng Lĩnh được định hướng phát triển trở thành trung tâm công nghiệp - thành phố trong tương lai.

Hà Tĩnh nói chung và thị xã Hồng Lĩnh nói riêng đang cải thiện chính sách, tập trung nguồn lực thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Điều này sẽ kéo theo nhu cầu về bất động sản đáp ứng nhu cầu sống, giải trí, thư giãn của lượng lớn chuyên gia, người lao động đổ về đây.

Mới đây, chủ đầu tư dự án ROX Living Hồng Lĩnh đã chính thức thông báo 100% quỹ hàng shophouse giai đoạn 1 đã được hấp thụ. Điều này không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích khi sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Hà Tĩnh đang kéo theo nhu cầu về bất động sản. Điều này cũng được chứng minh qua việc bất động sản quanh khu vực này luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt với các sản phẩm đã hoàn thiện, có thể khai thác ngay luôn không đáp ứng đủ cầu.

Sức hút của dòng sản phẩm hoàn thiện

ROX Living Hồng Lĩnh được xem là tâm điểm hiếm hoi tại thị trường nhờ pháp lý sạch, vị trí lõi trung tâm, tiện ích đủ đầy và tiềm năng tăng giá dài hạn khi hạ tầng kết nối hoàn thiện, các khu công nghiệp dần được lấp đầy.

Được quy hoạch trên diện tích trên 8ha, với tổng mức đầu tư hơn 316 tỷ đồng, đây cũng là dự án duy nhất tại Hồng Lĩnh sở hữu mô hình đô thị "all-in-one". Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận các cơ quan hành chính quan trọng như UBND phường Nam Hồng, Công an phường, Tòa án Nhân dân; hệ thống y tế chất lượng với Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà cách 450 m; cùng các cơ sở giáo dục trọng điểm như Trường CĐ Công nghệ & Thương mại và Trường THPT Hồng Lĩnh.

Đặc biệt, dự án nằm gần kề Cụm công nghiệp Nam Hồng (100 m), KCN Bắc Hồng Lĩnh, CCN Cổng Khánh 1 và khu sản xuất công nghệ cao, mở ra tiềm năng lớn cho nhu cầu ở thực và cho thuê. Bên cạnh đó, chợ Hồng Lĩnh mới, các điểm du lịch tâm linh như chùa Hang, chùa Hương Tích đều nằm trong bán kính ngắn, tạo nên môi trường sống tiện nghi, dễ dàng kết nối

Có thể nói, ROX Living Hồng Lĩnh sở hữu vị trí chiến lược hiếm có, nằm giữa mạng lưới hạ tầng, dịch vụ hoàn chỉnh bậc nhất khu vực, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư.

Điều này dễ hiểu vì sao giới đầu tư ví việc sở hữu một sản phẩm tại ROX Living Hồng Lĩnh giống như việc sở hữu tài sản mang giá trị truyền đời được tạo nên bởi ba yếu tố: sổ hồng lâu dài, vị trí thương mại trọng điểm, cùng hạ tầng – tiện ích đã hoàn thành, tạo tài sản bền vững cho thế hệ sau.