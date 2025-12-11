THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

Ngày 11-12, THACO AUTO khánh thành Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM và cũng là Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Showroom Mazda Flagship (127 Quốc lộ 13, thuộc Phường Hiệp Bình Chánh), rộng hơn 3.800m2, gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Showroom được khởi công xây dựng từ đầu năm 2025 với tổng vốn đầu tư 184 tỉ đồng bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn lên đến hơn 11.500 m², tích hợp đầy đủ các chức năng: khu trưng bày xe, khu dành cho gia đình, khu vực tổ chức sự kiện cùng xưởng dịch vụ 3 tầng hiện đại.

Tại sự kiện, Chủ tịch THACO Group, ông Trần Bá Dương, cùng ông Masahiro Moro - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Mazda toàn cầu, ngắm 3 mẫu xe chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam.

Showroom theo tiêu chuẩn nhận diện mới nhất của Mazda với ý tưởng chủ đạo được phát triển bởi GK Design Nhật Bản, Mazda Design Headquarters với triết lý "Connecting – Kết nối" làm trọng tâm. Thiết kế hướng đến sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, đô thị và tinh thần thương hiệu Mazda, lấy cảm hứng từ kiến trúc Việt Nam và Nhật Bản "hòa mình vào thiên nhiên thay vì tách rời", nhằm tạo ra một không gian thoải mái và dễ chịu.

Chủ tịch THACO Group, ông Trần Bá Dương, cùng ông Masahiro Moro - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Mazda toàn cầu, ngắm 3 mẫu xe chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam

Cùng với việc ra mắt Showroom Mazda Flagship đầu tiên, THACO AUTO trưng bày và giới thiệu các mẫu xe cao cấp mới, gồm: CX-60, CX-90, New CX-5 và MX-5.

Mazda CX-60 và CX-90 với ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, đường nét mạnh mẽ và cuốn hút. Không gian nội thất cao cấp, chi tiết hoàn thiện tinh xảo, tính năng cá nhân hóa vị trí người lái thông minh mang đến sự kết nối giữa xe và người sử dụng.

Mazda CX-60

CX-60 và CX-90 trang bị động cơ SkyActiv 3.3 Turbo MHEV và 2.5 PHEV, dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), công nghệ an toàn i-Activsense tiên tiến, xe đạt chuẩn 5 sao toàn cầu.



Mazda CX-90

New Mazda CX-5 là mẫu SUV thế hệ mới, giới thiệu tại châu Âu từ tháng 7-2025, sở hữu thiết kế sang trọng, kích thước tổng thể lớn. Nội thất với không gian rộng rãi, trang bị màn hình giải trí 15.6 inch, động cơ 2.5L kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6AT) cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Hệ thống an toàn i-Activsense thế hệ mới, camera 360° với góc quan sát gầm xe giúp nâng cao trải nghiệm và khẳng định vị thế trong phân khúc.

Mazda New CX-5

Dự kiến Mazda CX-60 và CX-90 sẽ được nhập khẩu và đưa vào bán hàng, giao xe từ tháng 4 năm 2026. New CX-5 sẽ giới thiệu và bán hàng tháng 11-2026.

Từ 2011 đến nay, đã có hơn 310.000 xe Mazda được giao đến khách hàng tại Việt Nam, với 110 showroom, xưởng dịch vụ theo tiêu chuẩn Mazda toàn cầu.