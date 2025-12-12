Vật tư

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh”

Thứ sáu, 12/12/2025 16:53

Ông Ngô Anh Tuấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội In TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh” - Ảnh 1.

BCH Hội in TPHCM lần I nhiệm kỳ 2025-2030 chụp hình với lãnh đạo Cục xuất bản - in và phát hành, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở văn hoá thể thao TPHCM

Ngày 12-12, Đại hội Hội In TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng khi Hội In TPHCM và Hội In tỉnh Bình Dương chính thức hợp nhất. Đây được xem là bước tiến chiến lược nhằm hình thành một cộng đồng doanh nghiệp in – bao bì quy mô lớn, có khả năng chuẩn hóa, liên kết và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh” - Ảnh 2.

Ông Ngô Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 thành viên. Ông Ngô Anh Tuấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội In TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Tri Quang và Lê Văn Xinh. Cũng tại Đại hội, Hội in TPHCM đã trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 15 triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có thành tích học tập tốt và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Được biết, sau hợp nhất, Hội In TPHCM có tổng cộng 302 hội viên trãi dài trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ ngành in.

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh” - Ảnh 3.

Tặng học bổng cho sinh viên khoa in trường ĐH sư phạm kỹ thuật TPHCM

Bảy định hướng chiến lược đã được xác định trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung triển khai đồng bộ khung năng lực số ngành in trên địa bàn TPHCM. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, tăng cường kết nối với các hiệp hội in toàn cầu. Phối hợp xây dựng và triển khai Bộ tiêu chuẩn "In xanh TPHCM", phù hợp các yêu cầu ESG, EUDR và các chuẩn mực môi trường quốc tế. Đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa. Củng cố vai trò đại diện doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ pháp lý, kỹ thuật, tiêu chuẩn, và xử lý các vướng mắc thực tế, đặc biệt trong tranh chấp thương mại quốc tế.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh việc hợp nhất không chỉ mang ý nghĩa tổ chức mà còn mở ra cơ hội hình thành cụm ngành in, bao bì lớn nhất phía Nam. Cụm ngành này được kỳ vọng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tăng năng lực cạnh tranh, chia sẻ nguồn lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu sản xuất xanh và phát triển bền vững ngày càng cao. Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội In TPHCM xác định đổi mới mạnh mẽ hơn, nâng cao tính chuyên nghiệp và chủ động dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững.

