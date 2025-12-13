Tài chính

BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards

Thứ bảy, 13/12/2025 16:00

BIDV MetLife tiếp tục được AmCham CSR Awards ghi nhận tại Giải thưởng "Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội" năm 2025.

Qua đó ghi dấu 10 năm liên tiếp doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng này.

BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards - Ảnh 1.

BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards

Kết quả này cho thấy định hướng nhất quán của BIDV MetLife trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với đóng góp cho cộng đồng trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động.

Trong năm 2025, BIDV MetLife đã đề xuất tài trợ thành công hơn 600.000 USD từ Quỹ MetLife Foundation cho 8 tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Các khoản tài trợ được phân bổ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục tài chính, đào tạo nghề cho thanh niên, phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các khu vực còn hạn chế về điều kiện.

Đồng hành cùng các chương trình này, đội ngũ tình nguyện viên của BIDV MetLife đã phối hợp với các tổ chức nhận được tài trợ, tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động tại địa phương, đóng góp hàng trăm giờ làm việc hướng tới cộng đồng.

Một số hoạt động tiêu biểu trong năm có thể kể đến chương trình đồng hành cùng Blue Dragon Children’s Foundation, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên trong tình huống khủng hoảng như vô gia cư, nghèo đói, và có khả năng bị buôn bán. Chương trình được triển khai tại các cơ sở của tổ chức ở Hà Nội và TP HCM, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ tình nguyện viên BIDV MetLife.

Chia sẻ nhân dịp 10 năm liên tiếp được vinh danh tại AmCham CSR Awards, bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, cho biết: "Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi kiên định với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng, hướng tới các giá trị bền vững và góp phần kiến tạo ‘một đời đáng sống’ cho nhiều thế hệ. Việc được AmCham ghi nhận trong 10 năm liên tiếp là động lực để BIDV MetLife tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận dài hạn này".

Song Hà

BIDV MetLife đạt giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á lần thứ 5 liên tiếp

BIDV MetLife đạt giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á lần thứ 5 liên tiếp

Doanh nhân 09:09

Lễ vinh danh Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á – Asia Pacific Enterprise Award (APEA) đã xướng tên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (BIDV MetLife).

BIDV MetLife đạt giải thưởng AmCham CSR Award

BIDV MetLife đạt giải thưởng AmCham CSR Award

Doanh nhân 18:00

BIDV MetLife vừa được vinh danh tại giải thưởng AmCham CSR Awards 2024 (Giải thưởng CSR của AmCham) với những đóng góp nổi bật trong các hoạt động xã hội.

Phát triển kinh tế

thanh thiếu niên

hoàn cảnh khó khăn

tình nguyện viên

hoạt động kinh doanh

tổng giám đốc

đào tạo nghề

tổ chức phi lợi nhuận
Grab Việt Nam và Charge+ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện

Grab Việt Nam và Charge+ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện

Doanh nhân 14:58

Grab Việt Nam ký hợp tác với Charge+, nhà cung cấp giải pháp sạc cho xe điện Đông Nam Á với mục tiêu cùng phát triển mạng lưới trạm sạc và đổi pin tại Việt Nam.

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia

Hợp tác phân phối dự án Khu Apollo By The Solia

Dự án 18:26

Động Lực Phương Đông (EMG) và Solia Group ký kết hợp tác chiến lược phân phối phân khu Apollo By The Solia.

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh”

Ngành in TPHCM hướng tới chuẩn “In xanh”

Vật tư 16:53

Ông Ngô Anh Tuấn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội In TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Thị trường Hồng Lĩnh tăng tốc, bất động sản đô thị “all in one” khan hiếm

Thị trường Hồng Lĩnh tăng tốc, bất động sản đô thị “all in one” khan hiếm

Thị trường 14:56

Thị trường Hồng Lĩnh ghi nhận nhu cầu nhà ở kết hợp kinh doanh (shophouse) tăng mạnh nhờ công nghiệp và dân cư tăng tốc.

THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

Số hóa 14:45

Chủ tịch THACO Group Trần Bá Dương cùng Chủ tịch Mazda ngắm 3 mẫu xe mới nhân dịp ra mắt Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TPHCM.

7 thói quen “vàng” trong truyền thông giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng

7 thói quen “vàng” trong truyền thông giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Số hóa 09:10

Trong bối cảnh số hóa mạnh tại Việt Nam, người tiêu dùng kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm trên các nền tảng số.

T&A Ogilvy liên tục thắng lớn tại Agency of the Year Awards

T&A Ogilvy liên tục thắng lớn tại Agency of the Year Awards

Tài chính 09:09

T&A Ogilvy, agency truyền thông tích hợp hàng đầu Việt Nam, vừa lập chuỗi thành tích xuất sắc tại giải Agency of the Year Awards 2025 do Campaign Asia tổ chức.

Giải pháp tài chính giúp nhà đầu tư tránh rủi ro lãi suất thả nổi

Giải pháp tài chính giúp nhà đầu tư tránh rủi ro lãi suất thả nổi

Tài chính 09:00

An Gia (AGG) hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (gồm 12 tháng sau nhận nhà), ân hạn nợ gốc 60 tháng cho người mua căn hộ The Gió Riverside.

Giải mã dự án lọt “mắt xanh” của nhà đầu tư thế hệ mới

Giải mã dự án lọt “mắt xanh” của nhà đầu tư thế hệ mới

Thị trường 20:43

Khi nhà đầu tư chuyển từ cảm xúc sang lý trí là thời cơ cho các dự án quy hoạch bài bản, nằm trung tâm thành phố, mật độ dân cư ổn định, phát triển bền vững.

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Hợp tác song phương giữa UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Địa ốc 20:40

(NLĐO)- UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hợp tác nâng chất lượng kiểm toán tiệm cận thông lệ quốc tế, ngang tầm với các quốc gia trong khu vực.

XEM THÊM