BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards

Qua đó ghi dấu 10 năm liên tiếp doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng này.

BIDV MetLife được vinh danh lần thứ 10 liên tiếp tại AmCham CSR Awards

Kết quả này cho thấy định hướng nhất quán của BIDV MetLife trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với đóng góp cho cộng đồng trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động.

Trong năm 2025, BIDV MetLife đã đề xuất tài trợ thành công hơn 600.000 USD từ Quỹ MetLife Foundation cho 8 tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Các khoản tài trợ được phân bổ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục tài chính, đào tạo nghề cho thanh niên, phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các khu vực còn hạn chế về điều kiện.

Đồng hành cùng các chương trình này, đội ngũ tình nguyện viên của BIDV MetLife đã phối hợp với các tổ chức nhận được tài trợ, tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động tại địa phương, đóng góp hàng trăm giờ làm việc hướng tới cộng đồng.

Một số hoạt động tiêu biểu trong năm có thể kể đến chương trình đồng hành cùng Blue Dragon Children’s Foundation, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên trong tình huống khủng hoảng như vô gia cư, nghèo đói, và có khả năng bị buôn bán. Chương trình được triển khai tại các cơ sở của tổ chức ở Hà Nội và TP HCM, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ tình nguyện viên BIDV MetLife.

Chia sẻ nhân dịp 10 năm liên tiếp được vinh danh tại AmCham CSR Awards, bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, cho biết: "Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi kiên định với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng, hướng tới các giá trị bền vững và góp phần kiến tạo ‘một đời đáng sống’ cho nhiều thế hệ. Việc được AmCham ghi nhận trong 10 năm liên tiếp là động lực để BIDV MetLife tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận dài hạn này".