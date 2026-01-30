Hành trình trở thành giám đốc công ty truyền thông của chàng trai 22 tuổi

Nguyễn Quang đến với truyền thông không phải từ những khóa đào tạo bài bản ngay từ đầu, mà bắt nguồn từ sự tò mò về mạng xã hội và cách thông tin được lan tỏa trong không gian số.

"Ban đầu tôi chỉ quan sát, thử nghiệm, tự học qua từng nền tảng. Càng làm, tôi càng nhận ra truyền thông không chỉ là nội dung hay hình ảnh, mà là tư duy, chiến lược và khả năng tạo giá trị thực cho người khác", Quang chia sẻ.

Những ngày đầu bước vào nghề, khó khăn lớn nhất với anh là thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Không ít lần các dự án thất bại, kế hoạch không đạt kỳ vọng, thậm chí bị khách hàng nghi ngờ vì tuổi đời còn quá trẻ. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Quang chọn cách xem mỗi va vấp là một bài học.

Ở tuổi 24, vị giám đốc trẻ cho rằng áp lực và hoài nghi là một phần tất yếu trên hành trình trưởng thành trong vai trò lãnh đạo.

Sau vài năm tích lũy, đến năm 22 tuổi, Nguyễn Quang chính thức đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành doanh nghiệp do mình xây dựng. Quyết định này kéo theo nhiều áp lực. Không chỉ là trách nhiệm vận hành, quản lý nhân sự hay dòng tiền, anh còn phải đối mặt với sự hoài nghi từ đối tác và khách hàng.

"Có người thẳng thắn hỏi tôi: Em còn trẻ thế này, liệu có đủ trải nghiệm để tư vấn cho doanh nghiệp không?. Khi đó, tôi hiểu rằng mình không thể thuyết phục bằng lời nói, mà chỉ có thể bằng kết quả", anh Quang kể.

Thay vì chạy theo hình ảnh hào nhoáng, Nguyễn Quang tập trung vào các mảng cốt lõi như truyền thông - marketing số, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, quảng cáo số và tư vấn giải pháp truyền thông cho cá nhân, doanh nghiệp. Quan điểm xuyên suốt của anh là ưu tiên hiệu quả dài hạn, thay vì những xu hướng ngắn hạn dễ tạo tiếng vang nhưng thiếu bền vững.

Theo Nguyễn Quang, ngành truyền thông hiện nay thay đổi với tốc độ rất nhanh, buộc người làm nghề phải liên tục cập nhật kiến thức và thích nghi với công nghệ mới cũng như hành vi người dùng. "Đây là ngành khắt khe, nhưng công bằng. Nếu làm nghiêm túc, có năng lực thực chất và giữ uy tín nghề nghiệp, cơ hội luôn mở ra", anh Quang nói.

Nguyễn Quang, Giám đốc điều hành doanh nghiệp truyền thông - marketing số tại TPHCM

Trước những nhận xét về ngoại hình, yếu tố thường được xem là lợi thế trong lĩnh vực truyền thông - Quang nhìn nhận khá thẳng thắn. Anh cho rằng ngoại hình chỉ giúp tạo thiện cảm ban đầu, còn để đi đường dài, kết quả công việc và năng lực chuyên môn mới là yếu tố quyết định.

Ở tuổi 24, Nguyễn Quang không đặt mục tiêu trở thành hình mẫu hay biểu tượng sếp trẻ. Với anh, việc xây dựng sự nghiệp là một quá trình dài, cần sự kiên nhẫn và tỉnh táo. "Danh xưng có thể đến sớm, nhưng nếu không đủ nền tảng, nó cũng sẽ rời đi rất nhanh", anh Quang nói.

Hành trình từ một người trẻ tự học truyền thông đến vị trí lãnh đạo doanh nghiệp của Nguyễn Quang không phải câu chuyện màu hồng. Đó là con đường được tạo nên từ những nghi ngờ, áp lực và lựa chọn kiên định với giá trị bền vững, điều mà anh cho rằng quan trọng hơn bất kỳ danh xưng nào ở tuổi đôi mươi.