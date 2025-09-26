ROX Living Aquamarine: Tiên phong đưa giáo dục hiện đại vào KĐT kiểu mẫu

Một ngôi trường tốt ngay gần nhà luôn là mong ước lớn nhất của các bậc phụ huynh. Rox Living Aquamarine Diễn Châu đang hiện thực hóa điều đó khi hợp tác cùng Hệ thống trường Mầm non Montessori Vinh - mô hình giáo dục tiên tiến đã khẳng định uy tín suốt 13 năm qua. Sự hiện diện của trường học nội khu không chỉ mang lại sự an tâm cho các gia đình mà còn nâng tầm giá trị sống và vị thế của cả khu đô thị.

Phối cảnh dự kiến trường mầm non tại ROX Living Aquamarine

Giáo dục - mảnh ghép chiến lược trong phát triển đô thị

Trong quy hoạch phát triển đô thị hiện đại, giáo dục ngày càng được xem là yếu tố then chốt, vừa nâng tầm chất lượng sống, vừa gia tăng giá trị bất động sản. Ở nhiều quốc gia phát triển, xu hướng hình thành các khu đô thị gắn liền với hệ thống trường học chất lượng cao đã trở thành chuẩn mực bởi gia đình trẻ luôn ưu tiên chọn nơi ở đảm bảo môi trường học tập tốt cho con cái.

Thực tế cho thấy, các khu đô thị có hệ thống trường học nội khu thường trở thành "điểm cộng bền vững", vừa thu hút cư dân an cư lâu dài, đồng thời tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư nhờ tiềm năng gia tăng ổn định theo thời gian. Đây chính là lý do khiến yếu tố giáo dục trở thành mảnh ghép chiến lược trong quy hoạch đô thị hiện đại.

ROX Living Aquamarine không chỉ dừng ở vị thế một khu đô thị ven sông, mà còn tiên phong kiến tạo hệ sinh thái "all-in-one" hiếm có tại huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Đức Châu sau sáp nhập. Dự án quy tụ đầy đủ các tiện ích từ công viên xanh, trung tâm thương mại, thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng… và đặc biệt là hệ thống giáo dục nội khu. Đây là nền tảng để hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, tri thức và gắn kết, nơi mỗi gia đình có thể an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển sự nghiệp khi con trẻ được học tập ngay trong khu đô thị.

Thiết kế hiện đại gần gũi với thiên nhiên của trường mầm non nội khu ROX Living Aquamarine

Montessori Vinh - Khởi đầu vững chắc cho thế hệ tương lai

Điểm khác biệt nổi bật của ROX Living Aquamarine chính là quy hoạch đồng bộ cả trường mầm non và tiểu học ngay trong khuôn viên. Trong đó, sự hiện diện của trường Mầm non Montessori Vinh mang ý nghĩa đặc biệt: đưa một mô hình vốn phổ biến tại các đô thị lớn về gần hơn với phụ huynh địa phương, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục hiện đại ngay tại chỗ. Điều này giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con trẻ trong môi trường học tập an toàn, tiện lợi, đồng thời tạo nên sự gắn kết bền vững cho cộng đồng cư dân.

Montessori Vinh là hệ thống mầm non 13 năm phát triển, với 3 cơ sở tại TP. Vinh, nơi hàng trăm trẻ nhỏ được nuôi dưỡng trong triết lý giáo dục khai phóng, đề cao tính tự lập, sáng tạo và phát triển toàn diện. Việc mở rộng mô hình tới ROX Living Aquamarine là bước đi chiến lược, đặt nền móng vững chắc cho thế hệ tương lai.

Tại cơ sở nội khu ROX Living Aquamarine, trường được quy hoạch ở vị trí trung tâm, sát công viên ven sông Bùng. Không gian xanh mát, thiết kế mở, mật độ xây dựng thấp, lớp học tràn ngập ánh sáng tự nhiên tạo thành môi trường lý tưởng để trẻ học tập, vui chơi và phát triển năng lực toàn diện. Quan trọng hơn, phụ huynh có thể toàn tâm cho công việc, phát triển sự nghiệp khi con được học tập và vui chơi trong một môi trường an toàn, gần gũi thiên nhiên ngay cạnh nhà.

Trẻ em được tạo điều kiện để phát triển năng lực toàn diện tại Hệ thống mầm non Montessori Vinh

Sự kiện ký kết 27/9 - Dấu mốc khẳng định tầm nhìn

Ngày 27/9 tới đây, lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH Oleco-NQ, chủ đầu tư ROX Living Aquamarine, và Hệ thống Mầm non Montessori Vinh sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển dự án, mà còn khẳng định cam kết kiến tạo một môi trường sống toàn diện: "An cư – Giáo dục – Tiện ích".

ROX Living Aquamarine không chỉ mang đến một không gian sống tiện nghi bậc nhất bên bờ sông Bùng, mà còn mở ra một tương lai học tập hiện đại cho thế hệ trẻ. Với hệ thống giáo dục nội khu tiên phong, dự án khẳng định vị thế khu đô thị kiểu mẫu, kiến tạo giá trị sống bền vững và cơ hội đầu tư lâu dài tại Đức Châu - Nghệ An.