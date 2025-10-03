ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu





Ông Vũ Đức Tuyên, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Oleco - Nam Quang và ông Nguyễn Nghĩa Lâm, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Bất động sản Johoo Việt Nam - Chủ quản của Hệ thống mầm non Montessori Vinh ký thỏa thuận hợp tác

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, có sự hiện diện của đại diện chủ đầu tư, ban lãnh đạo Hệ thống Montessori Vinh, các đơn vị phân phối dự án, khách hàng cùng các đối tác.

Tại sự kiện, hai bên đã thống nhất hợp tác để đưa mô hình giáo dục Montessori - phương pháp tiên tiến, khai phóng tiềm năng trẻ nhỏ vào giảng dạy ngay tại khu đô thị ROX Living Aquamarine.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển khu đô thị kiểu mẫu ven sông Bùng, khẳng định cam kết xây dựng một môi trường sống toàn diện, nơi an cư và giáo dục song hành.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Công ty TNHH Oleco - Nam Quang nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Hệ thống Montessori Vinh không chỉ đơn thuần bổ sung một tiện ích cho cư dân, mà còn là nền tảng để hình thành cộng đồng gắn bó, tri thức, nơi phụ huynh an tâm an cư lạc nghiệp, con trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục hiện đại".

Ông Vũ Đức Tuyên – Đại diện CĐT phát biểu tại sự kiện

Về phía Hệ thống Montessori Vinh, đại diện nhà trường chia sẻ rằng đây là cột mốc quan trọng, không chỉ đối với đơn vị mà còn với cả cộng đồng cư dân nơi đây khi một môi trường giáo dục chuẩn mực, nhân văn và hiện đại sẽ được hình thành ngay trong nội khu.

Sau 13 năm phát triển tại TP Vinh với 3 cơ sở, Montessori Vinh đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn phụ huynh, nơi nhiều thế hệ trẻ được nuôi dưỡng trong triết lý "lấy trẻ làm trung tâm", đề cao tính tự lập, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Điểm khác biệt của Montessori chính là việc trẻ được học thông qua trải nghiệm, được khuyến khích tự khám phá, phát triển khả năng tập trung, kỹ năng xã hội và tình yêu học tập lâu dài.

Các lớp học được thiết kế mở, chuẩn bị khoa học với giáo cụ và đồ dùng phong phú, để trẻ tự tin phát triển theo năng lực riêng.

Tại ROX Living Aquamarine, nhà trường đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Montessori chuẩn quốc tế, với chương trình kết hợp giữa Montessori và chương trình giáo dục quốc gia, tăng cường tiếng Anh, nghệ thuật, thể chất, thậm chí cả tư duy khoa học - công nghệ từ sớm.

Bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc điều hành Hệ Thống Mầm non Montessori Vinh phát biểu tại sự kiện

"Chúng tôi cam kết mang đến cho các em nhỏ tại Aquamarine Diễn Châu một môi trường an toàn để học tập, tự tin để khám phá và hạnh phúc để trưởng thành. Đây sẽ là nơi mỗi đứa trẻ đều được nhìn nhận, yêu thương và phát triển tối đa tiềm năng của mình", đại diện Montessori Vinh khẳng định.

Theo quy hoạch, Trường Mầm non Montessori tại ROX Living Aquamarine sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, sát công viên ven sông Bùng, với không gian xanh mát, thiết kế mở, mật độ xây dựng thấp và nhiều khu vực trải nghiệm ngoài trời. Trẻ nhỏ sẽ được học tập, vui chơi trong môi trường chan hòa thiên nhiên - một yếu tố gắn liền với triết lý Montessori.

Phối cảnh thiết kế Trường mầm non Montessori tại ROX Living Aquamarine

Sự kiện ký kết không chỉ khẳng định tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư và Montessori Vinh, mà còn hiện thực hóa tinh thần "sống chất" của đơn vị phát triển ROX Living Aquamarine bằng việc đưa dự án trở thành khu đô thị tiên phong đưa giáo dục hiện đại vào đời sống cư dân.

Đây cũng là bước đi chiến lược giúp dự án khác biệt so với nhiều khu đô thị mới tại Nghệ An, vốn chỉ chú trọng hạ tầng cơ bản mà thiếu nền tảng giáo dục đồng bộ.

ROX Living Aquamarine không chỉ mang đến không gian sống sang trọng, tiện ích bậc nhất bên bờ sông Bùng, mà còn mở ra một tương lai học tập hiện đại cho thế hệ trẻ.

Với sự đồng hành của Montessori Vinh, dự án đang khẳng định vị thế khu đô thị kiểu mẫu, kiến tạo giá trị sống bền vững cho cư dân và cơ hội đầu tư lâu dài cho khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại sự kiện: