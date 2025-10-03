Dự án

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu

Thứ sáu, 03/10/2025 17:00

Tại văn phòng dự án ROX Living Aquamarine Diễn Châu, Công ty TNHH Oleco - Nam Quang, chủ đầu tư dự án, ký kết hợp tác cùng Hệ thống Mầm non Montessori Vinh.


ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 1.

Ông Vũ Đức Tuyên, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Oleco - Nam Quang và ông Nguyễn Nghĩa Lâm, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Bất động sản Johoo Việt Nam - Chủ quản của Hệ thống mầm non Montessori Vinh ký thỏa thuận hợp tác

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, có sự hiện diện của đại diện chủ đầu tư, ban lãnh đạo Hệ thống Montessori Vinh, các đơn vị phân phối dự án, khách hàng cùng các đối tác. 

Tại sự kiện, hai bên đã thống nhất hợp tác để đưa mô hình giáo dục Montessori - phương pháp tiên tiến, khai phóng tiềm năng trẻ nhỏ vào giảng dạy ngay tại khu đô thị ROX Living Aquamarine. 

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển khu đô thị kiểu mẫu ven sông Bùng, khẳng định cam kết xây dựng một môi trường sống toàn diện, nơi an cư và giáo dục song hành.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Công ty TNHH Oleco - Nam Quang nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Hệ thống Montessori Vinh không chỉ đơn thuần bổ sung một tiện ích cho cư dân, mà còn là nền tảng để hình thành cộng đồng gắn bó, tri thức, nơi phụ huynh an tâm an cư lạc nghiệp, con trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục hiện đại".

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 2.

Ông Vũ Đức Tuyên – Đại diện CĐT phát biểu tại sự kiện

Về phía Hệ thống Montessori Vinh, đại diện nhà trường chia sẻ rằng đây là cột mốc quan trọng, không chỉ đối với đơn vị mà còn với cả cộng đồng cư dân nơi đây khi một môi trường giáo dục chuẩn mực, nhân văn và hiện đại sẽ được hình thành ngay trong nội khu.

Sau 13 năm phát triển tại TP Vinh với 3 cơ sở, Montessori Vinh đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn phụ huynh, nơi nhiều thế hệ trẻ được nuôi dưỡng trong triết lý "lấy trẻ làm trung tâm", đề cao tính tự lập, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Điểm khác biệt của Montessori chính là việc trẻ được học thông qua trải nghiệm, được khuyến khích tự khám phá, phát triển khả năng tập trung, kỹ năng xã hội và tình yêu học tập lâu dài. 

Các lớp học được thiết kế mở, chuẩn bị khoa học với giáo cụ và đồ dùng phong phú, để trẻ tự tin phát triển theo năng lực riêng. 

Tại ROX Living Aquamarine, nhà trường đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Montessori chuẩn quốc tế, với chương trình kết hợp giữa Montessori và chương trình giáo dục quốc gia, tăng cường tiếng Anh, nghệ thuật, thể chất, thậm chí cả tư duy khoa học - công nghệ từ sớm.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc điều hành Hệ Thống Mầm non Montessori Vinh phát biểu tại sự kiện

"Chúng tôi cam kết mang đến cho các em nhỏ tại Aquamarine Diễn Châu một môi trường an toàn để học tập, tự tin để khám phá và hạnh phúc để trưởng thành. Đây sẽ là nơi mỗi đứa trẻ đều được nhìn nhận, yêu thương và phát triển tối đa tiềm năng của mình", đại diện Montessori Vinh khẳng định.

Theo quy hoạch, Trường Mầm non Montessori tại ROX Living Aquamarine sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, sát công viên ven sông Bùng, với không gian xanh mát, thiết kế mở, mật độ xây dựng thấp và nhiều khu vực trải nghiệm ngoài trời. Trẻ nhỏ sẽ được học tập, vui chơi trong môi trường chan hòa thiên nhiên - một yếu tố gắn liền với triết lý Montessori.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 4.

Phối cảnh thiết kế Trường mầm non Montessori tại ROX Living Aquamarine

Sự kiện ký kết không chỉ khẳng định tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư và Montessori Vinh, mà còn hiện thực hóa tinh thần "sống chất" của đơn vị phát triển ROX Living Aquamarine bằng việc đưa dự án trở thành khu đô thị tiên phong đưa giáo dục hiện đại vào đời sống cư dân. 

Đây cũng là bước đi chiến lược giúp dự án khác biệt so với nhiều khu đô thị mới tại Nghệ An, vốn chỉ chú trọng hạ tầng cơ bản mà thiếu nền tảng giáo dục đồng bộ.

ROX Living Aquamarine không chỉ mang đến không gian sống sang trọng, tiện ích bậc nhất bên bờ sông Bùng, mà còn mở ra một tương lai học tập hiện đại cho thế hệ trẻ. 

Với sự đồng hành của Montessori Vinh, dự án đang khẳng định vị thế khu đô thị kiểu mẫu, kiến tạo giá trị sống bền vững cho cư dân và cơ hội đầu tư lâu dài cho khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại sự kiện:

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 5.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 6.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 7.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 8.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 9.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu- Ảnh 10.

T.Nguyên

bất động sản

thỏa thuận hợp tác

khu đô thị

phát triển toàn diện

không gian sống

thế hệ trẻ

tổng giám đốc

chủ đầu tư

chuẩn quốc tế

môi trường sống

đặt mục tiêu

Trường mầm non

môi trường giáo dục

tư duy khoa học
Arobid bắt tay với các cộng đồng doanh nghiệp Singapore

Arobid bắt tay với các cộng đồng doanh nghiệp Singapore

Doanh nhân 08:50

Chiều 2-10, Công ty CP Công nghệ Arobid đã có buổi gặp gỡ đoàn doanh nghiệp Singapore.

Synology kỷ niệm 25 năm thành lập, ra mắt sản phẩm công nghệ mới

Synology kỷ niệm 25 năm thành lập, ra mắt sản phẩm công nghệ mới

Số hóa 21:36

Ngày 1-10, Synology đã công bố giai đoạn tiếp theo trong sứ mệnh bảo vệ dữ liệu toàn cầu.

Ngôi nhà thứ hai tại TP HCM, xu hướng mới của người Hà Nội

Ngôi nhà thứ hai tại TP HCM, xu hướng mới của người Hà Nội

Dự án 13:39

Ngôi nhà thứ hai (second home) mang lại lợi nhuận kép thường được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

FedEx tăng cường mạng lưới từ Hà Nội đến châu Á, châu Âu

FedEx tăng cường mạng lưới từ Hà Nội đến châu Á, châu Âu

Doanh nhân 11:57

FedEx bổ sung thêm chuyến bay đi từ Hà Nội giúp rút ngắn thời gian vận chuyển đến châu Á và châu Âu nhanh hơn một ngày.

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng

Doanh nhân 18:28

Tập đoàn Khang Điền (KDH) nhận bộ đôi giải thưởng "Top 10 doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu" và "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025".

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy"

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy"

Tài chính 11:26

Chuỗi hội thảo "Thảnh thơi tài chính thế hệ Z – Từ sống sót đến sống đầy" mong muốn giúp thế hệ trẻ chủ động tiếp cận kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.

ROX Living Aquamarine: Tiên phong đưa giáo dục hiện đại vào KĐT kiểu mẫu

ROX Living Aquamarine: Tiên phong đưa giáo dục hiện đại vào KĐT kiểu mẫu

Dự án 16:33

Rox Living Aquamarine Diễn Châu hợp tác cùng Hệ thống trường Mầm non Montessori Vinh xây dựng trường học ngay gần nhà như mong ước của các bậc phụ huynh.

Hơn 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025

Hơn 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025

Dự án 14:12

Triển lãm Quốc tế “Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng & Vật liệu xây dựng” diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia.

Quốc lộ 62 nâng cấp: Đòn bẩy đưa Kiến Tường thành đô thị vệ tinh mới

Quốc lộ 62 nâng cấp: Đòn bẩy đưa Kiến Tường thành đô thị vệ tinh mới

Thị trường 11:33

Khi quỹ đất TP HCM ngày càng khan hiếm, giá BĐS tại các đô thị vệ tinh phía Đông đã ở mức cao, giới đầu tư bắt đầu dịch chuyển dòng vốn sang những khu vực mới.

Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số

Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính, bất động sản số

Tài chính 11:30

Công ty Cổ phần Citics Group (Citics) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác mở rộng.

XEM THÊM