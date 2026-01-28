CMC bắt tay NTT DATA, tăng tốc chinh phục thị trường Nhật Bản

CMC Global, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC cùng NTT DATA và NTT DATA Vietnam mới đây đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng năng lực cung cấp dịch vụ CNTT cho thị trường Nhật Bản, Việt Nam đồng thời hướng tới hợp tác sâu hơn về các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI). Lễ ký kết diễn ra ngày 27/1/2026 tại Tokyo, Nhật Bản.

Ba bên thống nhất thúc đẩy hợp tác theo ba hướng chính: Bảo đảm nguồn lực triển khai; Phối hợp hoạt động kinh doanh và Đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển (R&D). Trọng tâm là xây dựng mô hình cung ứng đủ năng lực đáp ứng các dự án quy mô lớn và yêu cầu công nghệ tiên tiến, trong đó có AI.

Trong hợp tác này, NTT DATA đảm nhiệm vai trò gắn kết khách hàng, cung cấp chuyên môn triển khai hệ thống quy mô lớn và quản trị dự án tổng thể. NTT DATA Vietnam phụ trách quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT từ xa cho thị trường Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời điều phối các hoạt động kinh doanh với đối tác địa phương.

CMC Global tập trung hỗ trợ bảo đảm nguồn lực (tuyển dụng, đào tạo), cung cấp giải pháp - dịch vụ ở các mảng công nghệ như AI, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu, đồng thời phối hợp mở rộng hợp tác kinh doanh cùng Tập đoàn Công nghệ CMC.

Trong dài hạn, CMC hướng tới mục tiêu trở thành "công ty chuyển đổi AI quy mô toàn cầu (A Global AI-X Company)". Theo định hướng hệ sinh thái, qua 33 năm phát triển, CMC xây dựng các trụ cột hoạt động gồm Hạ tầng số; Công nghệ & Giải pháp; Kinh doanh quốc tế và Nghiên cứu & Giáo dục; đồng thời đẩy mạnh hiện diện toàn cầu theo mô hình "đi cùng tăng trưởng thực chất".

Năm 2025, CMC ghi nhận tăng trưởng tại thị trường quốc tế khoảng 30%, lợi nhuận tăng 34%. Tập đoàn hiện diện tại 30 quốc gia và có văn phòng đại diện trên 10 nước. Đáng chú ý, CMC đã mở công ty tại Malaysia (CMC Global Malaysia) và Mỹ (CMC North America), đồng thời đang tiến hành các thủ tục mở văn phòng tại các bang chiến lược gồm Illinois, California, Texas và Florida và chuẩn bị mở rộng thêm các thị trường trọng điểm trong năm 2026.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh: "Việc ký kết hợp tác 3 bên là một bước tiến mạnh mẽ của CMC trên con đường tiến ra thị trường toàn cầu, cung cấp dịch vụ đẳng cấp quốc tế, hiện thực hóa tham vọng trở thành một công ty chuyển đổi AI toàn cầu- A Global AI-X Company từ nay đến 2030".