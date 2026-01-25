Giải được bài toán hoàn vốn, doanh nghiệp Việt tăng tốc xanh hóa

Tại sự kiện Green Innovation Summit – The Innovation Insider #2, với chủ đề "Năng lượng thông minh cho sản xuất bền vững: Xu hướng 2026?", các phiên thảo luận cùng thống nhất một quan điểm xuyên suốt: chuyển đổi xanh chỉ có thể đi xa khi bài toán tài chính được giải quyết thỏa đáng.

Tại chương trình, đại diện Huawei Digital Power Việt Nam cho rằng năng lượng thông minh chính là "điểm chạm" quan trọng nhất giữa mục tiêu bền vững và hiệu quả kinh doanh.

Thay vì nhìn năng lượng xanh như một khoản chi phí đầu tư lớn, doanh nghiệp đang dần tiếp cận nó như một công cụ quản trị chi phí dài hạn - từ giảm hóa đơn điện, tối ưu dòng tiền, đến kiểm soát rủi ro năng lượng trong bối cảnh giá điện và yêu cầu phát thải ngày càng biến động. Khi bài toán hoàn vốn được tính toán rõ ràng, chuyển đổi xanh không còn là gánh nặng, mà trở thành đòn bẩy cạnh tranh.

Đặc biệt, đại diện này còn nhấn mạnh vào bài toán "minh bạch dữ liệu xanh" - một điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp Việt Nam "vượt rào" CBAM và các tiêu chuẩn khắt khe của EU.

"Thực tế cho thấy, việc triển khai BESS đã giúp một nhà máy dệt may tại Long An nâng tỉ lệ sử dụng điện xanh từ 40% lên 61% so với phương án chỉ lắp điện mặt trời, đồng thời tạo ra hơn 1 triệu USD doanh thu trong vòng 20 năm, qua đó đặt nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững và khả năng cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam".

Phiên thảo luận do bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch kiêm CEO IBP & InnoEx, điều phối tiếp tục đưa câu chuyện trở về đúng trọng tâm: xanh hóa có mang lại lợi ích kinh tế hay không? Câu trả lời được minh chứng rõ nét qua trường hợp Kingspan Việt Nam.

Trong bối cảnh áp lực đầu tư và vận hành các công trình xanh ngày càng gia tăng, Kingspan Việt Nam được xem là minh chứng điển hình cho tư duy "xanh để tăng trưởng". Thay vì coi phát triển bền vững là chi phí tuân thủ, doanh nghiệp này đã cam kết đầu tư nhà máy xanh tại KCN Phú Mỹ – nhà máy xây mới đầu tiên của Tập đoàn tại châu Á đạt chứng nhận LEED Platinum phiên bản 4.

Thông qua việc nghiên cứu và ứng dụng giải pháp Huawei FusionSolar, Kingspan Việt Nam không chỉ tiên phong trong xu hướng xanh hóa sản xuất mà còn ghi nhận hiệu quả tài chính rõ rệt: tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng chi phí điện mỗi năm, thời gian hoàn vốn hệ thống điện mặt trời khoảng 6 năm.

Những con số này cho thấy chuyển đổi xanh hoàn toàn có thể song hành với tăng trưởng kinh doanh và hiệu quả dài hạn.