Chiến lược bản địa hóa: Chứng khoán Mirae Asset đang làm ăn ra sao?

Thứ sáu, 23/01/2026 16:27

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 938 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2024.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt nhiều biến động, dòng tiền phân hóa mạnh và tâm lý nhà đầu tư chưa vững, mức tăng trưởng này được đánh giá là tích cực và phản ánh năng lực quản trị rủi ro hiệu quả của doanh nghiệp.

Chiến lược bản địa hóa: Chứng khoán Mirae Asset đang làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Doanh thu năm 2025 tăng tới 18% so với cùng kỳ, đạt 2.986 tỉ đồng, cho thấy sự mở rộng thực chất về quy mô hoạt động, thay vì chỉ cải thiện lợi nhuận nhờ các yếu tố ngắn hạn hoặc cắt giảm chi phí vận hành. Các mảng kinh doanh cốt lõi như tư vấn đầu tư, kinh doanh nguồn, cho vay ký quỹ, tự doanh và dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) tiếp tục đóng vai trò trụ cột, trong khi các sản phẩm mới như Chứng chỉ quỹ cũng được thiết kế phù hợp hơn với nhu cầu của nhà đầu tư mới.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc người Việt, bà Nguyễn Hoàng Yến, từ tháng 6-2025 từng được xem là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược bản địa hóa sâu hơn của Tập đoàn Mirae Asset tại Việt Nam. Thay vì tăng cường "Hàn Quốc hóa" mô hình vận hành, Tập đoàn lựa chọn cách tiếp cận ngược lại: giữ vững chuẩn mực quản trị toàn cầu, đồng thời trao nhiều quyền chủ động hơn cho đội ngũ lãnh đạo am hiểu thị trường nội địa.

Kết quả kinh doanh tích cực của năm 2025 phần nào phản ánh sự thành công bước đầu của tính toán chiến lược này.

Là một trong những công ty chứng khoán vào thị trường Việt Nam sớm nhất, Mirae Asset vẫn luôn giữ được vị trí dẫn đầu trong nhóm các công ty chứng khoán có vốn ngoại tại Việt Nam. Công ty này hiện sở hữu dư nợ margin cao nhất, vốn chủ sở hữu lớn nhất và thị phần cao nhất trong khối ngoại. Lợi thế về quy mô vốn và năng lực quản trị giúp công ty duy trì sức cạnh tranh ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động.

Đáng chú ý, kết năm 2025, Mirae Asset Việt Nam vẫn giữ vững vị trí Top 8 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất trên sàn HOSE. Đây là kết quả không dễ đạt được trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty chứng khoán nội địa và sự gia nhập của nhiều mô hình kinh doanh mới.

Bức tranh sau chiến lược bản địa hóa của Chứng khoán Mirae Asset cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, bộ máy lãnh đạo mới vận hành hiệu quả, trong khi vị thế dẫn đầu trong khối công ty chứng khoán nước ngoài vẫn được củng cố.

Quan trọng hơn, doanh nghiệp không chỉ theo đuổi mục tiêu mở rộng thị phần, mà còn hướng tới tăng trưởng có chiều sâu, gắn với chuẩn mực quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ và phát triển bền vững…

Song Hà

