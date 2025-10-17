Nhà máy AkzoNobel (Bình Dương cũ) nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

AkzoNobel, nhà sản xuất sơn và chất phủ hàng đầu thế giới, tự hào đạt chứng nhận LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) từ Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council – USGBC) cho nhà máy sơn trang trí tại Bình Dương.

Đây cũng là khối nhà máy đầu tiên đạt được cấp độ Gold (Vàng) trong lĩnh vực sơn và chất phủ tại thị trường Việt Nam.



LEED là một hệ thống chứng nhận quốc tế do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ phát triển, nhằm đánh giá mức độ thân thiện với môi trường và hiệu quả sử dụng năng lượng của các công trình xây dựng.

Chứng nhận LEED có phạm vi toàn cầu, giúp đánh giá các công trình dựa trên những tiêu chí nghiêm ngặt về thiết kế, địa điểm bền vững, hiệu quả sử dụng nước, hiệu quả sử dụng năng lượng, vật liệu và tài nguyên, chất lượng môi trường trong nhà, đổi mới sáng tạo.



Trong 4 cấp độ của chứng chỉ LEED, nhà máy AkzoNobel Bình Dương đã đạt cấp độ Gold, chỉ sau cấp độ cao nhất Platinum (Bạch Kim).

Việc nhà máy AkzoNobel Bình Dương đạt chứng nhận LEED Gold là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của AkzoNobel trong việc thực hiện cam kết về phát triển bền vững.

Chứng nhận này không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của AkzoNobel trong ngành sơn và chất phủ mà còn là một trong những hoạt động cụ thể góp phần vào mục tiêu giảm 50% phát thải carbon trong toàn chuỗi vận hành của AkzoNobel đến năm 2030.

Nhà máy AkzoNobel tại Bình Dương (cũ) đang sản xuất các sản phẩm sơn trang trí Dulux, thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc cao cấp và siêu cao cấp tại Việt Nam.



Không chỉ đáp ứng nhu cầu cho thị trường nội địa, nhà máy còn đóng vai trò chiến lược trong khu vực ASEAN khi tham gia xuất khẩu sản phẩm. Nhà máy được trang bị hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trường, đồng thời cho phép tái sử dụng bùn từ nước thải để sản xuất gạch ngói.



AkzoNobel Bình Dương cũng có các hoạt động sản xuất và quản lý chất lương nghiêm ngặt để đảm bảo tính bền vững, từ khâu nhập nguyên liệu, xử lý, pha trộn cho đến đóng gói thành phẩm và vận chuyển đến điểm bán.



Chứng chỉ LEED Gold là một bước tiến quan trọng, củng cố vị thế của AkzoNobel trên vai trò tiên phong trong ngành sơn và chất phủ, không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn về trách nhiệm môi trường và xã hội.

Ông Wijnand Bruinsma, Giám đốc Phát triển bền vững của AkzoNobel chia sẻ: "Tại AkzoNobel, chúng tôi luôn chú trọng việc đảm bảo các sản phẩm sơn và chất phủ tiên phong mà chúng tôi cung cấp sẽ tiếp tục bảo vệ những giá trị cốt lõi, cho cả hôm nay và mai sau. Chứng chỉ LEED Gold mà nhà máy AkzoNobel Bình Dương đạt được không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc xây dựng các cơ sở sản xuất tiên tiến, mà còn là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của AkzoNobel đối với phát triển bền vững, đúng theo mục đích “Paint the Future – Kiến tạo tương lai’ mà công ty đề ra”.

Là đơn vị đầu ngành cam kết kiến tạo thêm nhiều công trình xanh, AkzoNobel cung cấp một danh mục đa dạng các giải pháp bền vững giúp giảm thiểu dấu chân carbon và nâng cao lợi ích sức khỏe trong môi trường xây dựng. Thông qua các sản phẩm đột phá, công ty góp phần tạo ra các đô thị và cộng đồng bền vững hơn.

Bà Nguyễn My Lan, Giám đốc Kinh doanh đơn vị Sơn trang trí, khu vực Đông Nam Á của AkzoNobel, cho biết: “Việc nhà máy AkzoNobel Bình Dương đạt chứng nhận LEED Gold không chỉ là một cột mốc về vận hành của chúng tôi. Đối với khách hàng Việt Nam và trong khu vực, điều này có nghĩa là mỗi sản phẩm họ lựa chọn đều được sản xuất từ một cơ sở có trách nhiệm, góp phần trực tiếp vào việc kiến tạo những công trình và không gian sống bền vững hơn. Chúng tôi tự hào đi đầu trong xu hướng này và sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm vượt trội để đồng hànhcùng khách hàng".

Thành tựu mới nhất này được xây dựng dựa trên bề dày thanh tích ấn tượng của AkzoNobel về hiệu suất ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) trên toàn cầu. AkzoNobel được MSCI côngnhận là đơn vị dẫn đầu về phát triển bền vững trong mười năm liên tiếp và duy trì xếp hạng AAA. Ngoài ra, công ty cũng được đưa vào Chuỗi chỉ số FTSE4Good trong năm thứ 20 liên tiếp.



Giới thiệu về AkzoNobel

Kể từ năm 1792, chúng tôi đã cung cấp các loại sơn và chất phủ cải tiến giúp tô điểm cuộc sống của mọi người và bảo vệ những gì quan trọng nhất. Danh mục thương hiệu đẳng cấp thế giới của chúng tôi – bao gồm Dulux, International, Sikkens và Interpon – được khách hàng trên toàn cầu tin tưởng.

Chúng tôi hoạt động tại hơn 150 quốc gia và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vì chúng tôi tin rằng mọi bề mặt đều là một cơ hội.

Đó là những gì người tiêu dùng có thể mong đợi từ chúng tôi - công ty hàng đầu về sơn và chất phủ lâu đời chuyên cung cấp các giải pháp bền vững và bảo vệ những điều quý giá mà chúng ta có ngày hôm nay – đồng thời tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn nữa.

Cùng nhau, hãy vẽ nên một tương lai tươi sáng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.akzonobel.com.

