Masterise Homes giới thiệu “Mùa Giáng Sinh diệu kỳ - The Magical Joy”

Tối 12-12, Masterise Homes chính thức khai trương Tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk tại trái tim Ocean Park 1 với chuỗi sự kiện mở màn mùa lễ hội rực rỡ mang tên "The Magical Joy - Mùa Giáng Sinh Diệu Kỳ" diễn ra từ nay đến 25-12-2025.

Chuỗi hoạt động đặc sắc không chỉ đánh dấu mốc khai trương Malibu Walk - phân khu cuối cùng của Masteri Waterfront mà còn hoàn thiện mảnh ghép "Sống - Trải nghiệm - Tận hưởng", định hình một "Lifestyle Hub" đích thực cho cộng đồng cư dân Ocean City nói chung và cư dân của Masterise Homes nói riêng ngay tại tọa độ "hồng tâm" đắt giá của Ocean Park 1.

Toàn cảnh tuyến phố Malibu Walk nơi tổ chức chuỗi sự kiện “The Magical Joy - Mùa giáng sinh diệu kỳ” từ 12-12 đến 25-12

Điểm đến mùa lễ hội giữa trái tim Ocean Park 1

Lễ cắt băng khai trương và thắp sáng Malibu Walk được tổ chức vào tối 12/12, mở đầu cho chuỗi sự kiện "The Magical Joy - Mùa Giáng Sinh Diệu Kỳ" diễn ra từ nay - 25/12. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Malibu Walk, kích hoạt không gian thương mại sau khi hoàn thiện hạ tầng, chính thức đưa tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí tại khu vực Ocean Park 1 đi vào hoạt động.

Lễ cắt băng khai trương và thắp sáng Tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí Malibu Walk tại trung tâm Ocean Park 1.

Lấy cảm hứng từ ánh sáng (light) và sự lấp lánh (sparkle), chuỗi sự kiện "The Magical Joy - Mùa giáng sinh diệu kỳ" tại Malibu Walk đưa cư dân và du khách bước vào một không gian lễ hội Giáng Sinh rực rỡ, đồng thời thắp sáng trái tim của đại đô thị Ocean Park 1 bằng những màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc và hoạt động nghệ thuật ấn tượng trong không khí hân hoan và đầy màu sắc.

Mở màn là chuỗi sự kiện đặc biệt "The Dazzling Night" diễn ra trong ba ngày cuối tuần từ 12-12 đến 14-12, đánh dấu khoảnh khắc chính thức khởi động mùa lễ hội tại Malibu Walk với nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh khổng lồ và tuyến phố. Song song với đó, các màn biểu diễn Carnival & Flashmob đường phố sôi nổi, kết hợp với các màn trình diễn ấn tượng của Ngô Lan Hương, Đinh Band và nhóm nhảy BlackSi… góp phần khuấy động không khí náo nhiệt của lễ hội, khởi đầu cho một hành trình ngập tràn hạnh phúc tại Malibu Walk.

Chuỗi sự kiện đặc biệt “The Dazzling Night” đánh dấu khoảnh khắc chính thức khởi động mùa lễ hội tại Malibu Walk.

Chuỗi sự kiện đặc biệt sẽ tiếp nối với chủ đề "The Starry Night" từ 19-12 đến 21-12, hứa hẹn sẽ mang đến những giai điệu ấm áp đầy xúc cảm, tạo nên bữa tiệc âm nhạc Giáng sinh tuyệt vời cho khách mời tham dự. Đặc biệt, vào đêm 24-12, sự kiện "The Merry Night" sẽ đưa du khách hòa mình vào không khí lễ hội cuốn hút, gặp gỡ và nhận quà bất ngờ từ ông già Noel.

Trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện đặc biệt, các gia đình và trẻ em có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị bao gồm: Workshop Xưởng đồ chơi của ông già Noel (Vẽ bánh cookie tại Ngôi nhà bánh ngọt, trang trí trái châu tại Xưởng Phép Màu và gói quà tại Xưởng Tinh Xảo); Trò chơi giáng sinh tương tác kỳ thú… và hoàn thành các thử thách tại "Hành trình Diệu kỳ" để nhận được một món quà giáng sinh xinh xắn từ Ban tổ chức.

Xuyên suốt từ 12-12 đến 25-12, du khách có thể tự do tham quan check-in tại Photobooth 3D cùng Quả cầu ánh sáng và Cây thông Lấp lánh, lưu lại dấu ấn tại Cây thông ước nguyện… Điểm nhấn trong chương trình là hoạt động mua sắm tại Christmas Bazaar - Chợ phiên Giáng sinh, với sự tham dự của các gian hàng đặc biệt được sáng tạo bởi chính cư dân của Masterise Homes.

Các màn trình diễn ấn tượng của Ngô Lan Hương, Đinh Band và nhóm nhảy BlackSi… khuấy động không khí náo nhiệt của lễ hội.

Các hoạt động trải nghiệm phong phú không chỉ tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời cho cả gia đình mùa lễ hội, mà còn tạo nên không gian kết nối ấm cúng cho cả cộng đồng, đưa Malibu Walk trở thành vùng đất phép màu - nơi khởi nguồn những niềm vui lấp lánh đúng tinh thần "Joy at Heart - Hành trình của những niềm vui".

Malibu Walk - Hoàn thiện mảnh ghép "Sống - Trải nghiệm - Tận hưởng"

Nằm tại tọa độ "hồng tâm" đắt giá của Ocean Park 1, Malibu Walk được nhận định là "nét chấm phá" cuối cùng nâng tầm giá trị cho "bức họa" Masteri Waterfront - Dấu ấn vị thế tại tâm điểm Ocean Park 1, khi kết nối liền mạch tới 6 tòa căn hộ cao cấp thuộc 2 phân khu Miami & Hawaii.

Sở hữu vị trí 3 mặt tiếp giáp mở ra kết nối giao thông thuận tiện, từ liên kết vùng cho đến nội khu, Malibu Walk được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như Đại lộ 52m, đường Hải Đăng 5 và Hải Đăng 8, giúp cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận với các khu vực trọng điểm trong đại đô thị.

Hiện diện ngay giữa cộng đồng cư dân đông đảo tại Ocean Park 1 như một "Lifestyle Hub" kế cận biển hồ Ngọc Trai, Malibu Walk sở hữu những lợi thế vượt trội của một tâm điểm thương mại - dịch vụ - giải trí đúng nghĩa, với tiềm năng thu hút cộng đồng hơn 60.000 cư dân hiện hữu tại Ocean Park 1 cùng 90.000 cư dân hiện hữu tại Ocean City.

Chuỗi sự kiện và lễ hội diễn ra quanh năm tại Ocean City cũng góp phần bảo chứng cho dòng người khổng lồ ghé thăm và trải nghiệm dịch vụ tại khu vực này. Khi tổ hợp các không gian thương mại chính thức được lấp đầy, con đường nội khu tại Malibu Walk hứa hẹn sẽ trở thành khu phố sầm uất, là trung tâm giao thương sôi động đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dịch vụ đa dạng của cư dân Ocean City và khách tham quan.

Không gian mua sắm tại Christmas Bazaar - Chợ phiên Giáng sinh thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Thông qua những hoạt động nghệ thuật mở màn đặc sắc và đầy cảm xúc trong khuôn khổ "The Magical Joy - Mùa Giáng sinh diệu kỳ", Masterise Homes mong muốn nâng tầm diện mạo không gian thương mại, tạo dựng một không gian kết nối cộng đồng cư dân Ocean City nói chung và cư dân Masterise Waterfront nói riêng.

"Mang thông điệp "Joy at Heart" ý nghĩa về hành trình của những niềm vui, Malibu Walk không chỉ là một điểm đến, một tâm điểm thương mại - giải trí - dịch vụ cao cấp dành cho bất cứ ai đang kiếm tìm những trải nghiệm xứng tầm nơi trái tim Ocean Park 1, mà còn mở ra cơ hội khai mở tiềm năng kinh doanh thương mại cho những nhà đầu tư nhạy bén, tại đại đô thị Ocean City sầm uất phía Đông Hà Nội" - đại diện Nhà phát triển Bất động sản Masterise Homes chia sẻ.

Chuỗi sự kiện "Mùa Giáng Sinh Diệu Kỳ - The Magical Joy" tại Malibu Walk sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến 25-12 với nhiều hoạt động lý thú, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội Giáng sinh 2025.