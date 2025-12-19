Doanh nhân

SOUTHGATE và Solia Group hợp tác phân phối phân khu Apollo By The Solia

Thứ sáu, 19/12/2025 19:22

Solia Group công bố hợp tác với SOUTHGATE, trở thành đơn vị phân phối chủ lực của phân khu Apollo By The Solia.

Sự kiện có sự đồng hành của đơn vị tư vấn chiến lược và triển khai CASA Holdings, cùng hơn một nghìn chuyên viên kinh doanh đến từ hơn bốn mươi đại lý trên thị trường.

SOUTHGATE và Solia Group hợp tác phân phối phân khu Apollo By The Solia - Ảnh 1.

 Dấu ấn từ sự kiện Kick-Off trên du thuyền 5 sao

Lễ ra quân Apollo By The Solia mang đến trải nghiệm khác biệt cho toàn bộ hệ thống phân phối. Sự kiện đồng thời truyền tải thông điệp về giai đoạn phát triển mới của The Solia – khu đô thị 20,5 ha toạ lạc trên trục Vành Đai 4, sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, hệ tiện ích đồng bộ và định hướng kiến tạo cộng đồng nhân văn, lối sống sinh thái ven sông chất lượng.

SOUTHGATE và Solia Group hợp tác phân phối phân khu Apollo By The Solia - Ảnh 2.

 Ông Huỳnh Minh Thắng – Giám Đốc Điều Hành CASA Holdings, nhấn mạnh: "Sự xuất hiện của Apollo By The Solia đánh dấu bước chuyển mình của khu vực vệ tinh phía Tây Nam TPHCM. Chúng tôi tin rằng với chiến lược triển khai đồng bộ và mạng lưới phân phối mạnh mẽ, Apollo sẽ trở thành sản phẩm dẫn dắt thị trường, mang đến những giá trị sống khác biệt cho cư dân tương lai".

Đại diện đơn vị phân phối chiến lược, ông Trần Tuấn Anh - Tổng Giám Đốc SOUTHGATE, chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và sự chuẩn bị bài bản của Solia Group cho phân khu Apollo. Việc đồng hành phân phối là sự khẳng định niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của dự án. Chúng tôi cam kết triển khai chuyên nghiệp, tận tâm và đưa Apollo By The Solia tiếp cận đúng tệp khách hàng, đúng giá trị".

Apollo By The Solia – bộ sưu tập sản phẩm chiến lược

Phân khu Apollo sở hữu vị trí chiến lược tại mặt tiền Vành Đai 4, kết nối trực tiếp TPHCM và các vùng kinh tế trọng điểm. Solia Group giới thiệu bộ sản phẩm gồm: Đất nền, nhà giãn xây, nhà phố shophouse và đặc biệt nhà phố vườn Gardenia – phiên bản giới hạn gồm 86 căn nhà phố vườn độc bản sở hữu hồ bơi riêng.

SOUTHGATE và Solia Group hợp tác phân phối phân khu Apollo By The Solia - Ảnh 3.

Việc ký kết hợp tác chiến lược này đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra kỳ vọng về một chiến dịch phân phối bứt tốc và hiệu quả trong giai đoạn cuối năm 2025.

P.Đình

