Thị trường BĐS cuối năm: Biệt thự bán đảo dẫn nhịp nguồn cung mới

Thị trường BĐS quý II ghi nhận mức khan hiếm nguồn cung thấp tầng hiếm thấy trong gần một thập kỷ. Bước sang quý III và IV, dù thị trường có tín hiệu mở lại, lượng cung mới vẫn ở mức chọn lọc, đưa các dự án sở hữu giá trị độc bản - từ địa thế đến chuẩn mực không gian sống trở thành ưu tiên tìm kiếm của nhóm khách hàng thượng lưu.

Sau chu kỳ nén, thị trường đang "thức giấc" bằng những giá trị thật

Vượt qua giai đoạn chọn lọc do rào cản pháp lý và tâm lý thận trọng, thị trường nhà thấp tầng TPHCM bắt đầu ghi nhận những tín hiệu khởi sắc chọn lọc. Nửa đầu năm 2025, thành phố chỉ có 132 căn, giảm 16% so với cùng kỳ, trong đó quý II đóng góp 74 căn. Bước sang quý III, nguồn cung cải thiện gần gấp ba lần so với quý trước đó.

Cùng với thông tin về sự hồi phục của nguồn cung, JLL Việt Nam cho biết thị trường BĐS ghi nhận số lượng giao dịch thành công trong quý III/2025 tăng gấp 6 lần so với quý đầu năm; trong đó, nhà liền thổ ghi nhận mức tiêu thụ tăng gần gấp đôi so với quý I/2025.

Giữa bối cảnh nguồn cung mới nhích lên, thị trường đồng thời chứng kiến sự phân hóa mạnh về chất lượng sản phẩm. Không phải dự án nào mở bán cũng đáp ứng được những tiêu chuẩn sống ngày càng khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp.

Nguồn cung cao cấp khan hiếm, chất lượng sản phẩm trở thành yếu tố quyết định khả năng hấp thụ.

Các căn biệt thự mới tuy đáp ứng nhu cầu mở rộng không gian sống nhưng vẫn thiếu những yếu tố cốt lõi định hình giá trị bất động sản hạng sang: địa thế đặc biệt, vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện, cảnh quan khoáng đạt, tiện ích đồng bộ... Chính vì vậy, những dự án thực sự chạm tới chuẩn mực an trú - riêng tư - truyền đời càng trở nên quý hiếm và luôn được săn đón.

Phân khúc này vốn không dành cho số đông. Biệt thự và nhà phố compound cao cấp thường được lựa chọn bởi nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng sống, vị trí chiến lược và khả năng giữ giá lâu dài. Điều này giúp BĐS giữa bán đảo, kết hợp quy hoạch compound trở thành điểm tựa an toàn trong mọi chu kỳ.

Đại diện CBRE Việt Nam nhận định, sự khơi thông pháp lý và làn sóng phát triển hạ tầng liên vùng đang thiết lập lại tiêu chuẩn sống của nhóm khách hàng này. Dòng tiền hiện ưu tiên những khu đô thị compound cao cấp, tọa độ hội tụ đầy đủ yếu tố an trú, định danh và truyền đời. Chính những tiêu chuẩn này khiến phân khúc thấp tầng trở thành "hàng hiếm trong hàng hiếm" trên thị trường.

Bán đảo SOLA – Biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phục hồi, bán đảo SOLA - phân khu villa compound duy nhất tại The Global City tiếp tục thu hút người mua nhờ vị trí trung tâm, tiêu chuẩn thiết kế đồng bộ và địa hình bán đảo đặc biệt, một lợi thế ngày càng khan hiếm trong các dự án mới tại trung tâm TPHCM. Từng đường nét kiến trúc, nhịp sống cộng đồng và khoảng trời riêng hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng của giá trị sống đích thực. Giữa trung tâm TPHCM, bán đảo SOLA hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với nhu cầu cao về không gian an trú.

Bán đảo SOLA - địa thế "hiếm", định hình chuẩn sống "quý"

Nếu The Global City rực rỡ trong nhịp sáng sôi động, thì bán đảo SOLA lại chọn sắc sáng dịu êm, tĩnh tại và tinh tế – thứ ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng của một bán đảo giữa lòng phố thị. Chính cấu trúc tự nhiên hiếm có ấy tạo nên đặc quyền riêng, nền tảng cho một chuẩn sống "quý", nơi thiên nhiên, kiến trúc và cảm xúc hòa vào nhau trong nhịp điệu độc bản không thể sao chép.

Tựa dải sáng phản chiếu trên mặt nước, bán đảo SOLA mang đến sắc độ ánh sáng khác biệt giữa The Global City, tĩnh tại và đầy lắng đọng.

Trên vùng đất bán đảo độc bản ấy, SOLA kiến tạo phong thái sống tĩnh tại, giàu chiều sâu cảm xúc. Từng căn biệt thự như một miền an trú biệt lập, đón nắng từ mọi hướng, chạm gió ngay trước hiên nhà, để sự tĩnh tại trở thành đặc quyền của những người chọn sống có chiều sâu. Những lớp cảnh quan xanh mượt, những khoảng thở được đặt có chủ ý và dải mặt nước bao quanh tạo nên cảm giác an yên quý giá – thứ mà giữa đô thị sôi động, chỉ những vị trí hiếm hoi mới có thể trao tặng.

Dưới bàn tay của Foster + Partners và FORG - hai "bậc thầy" quy hoạch và thiết kế kiến trúc toàn cầu, vẻ đẹp ấy được nâng tầm bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tiết chế và chuẩn mực. Các căn biệt thự tại bán đảo SOLA là sự giao hòa hoàn hảo: đường nét kiến trúc được gọt giũa tinh xảo, ánh sáng được dẫn dắt khéo léo, khoảng trống được sắp đặt để "thở" cùng tự nhiên – tất cả hòa lại thành một không gian sống quý giá, tinh tế và bền vững theo thời gian.

Các căn biệt thự tại bán đảo SOLA, khúc giao hưởng đầy thi vị giữa kiến trúc đương đại, thiên nhiên và ánh sáng.

Được phát triển bởi Masterise Homes – thương hiệu đã định hình chuẩn sống quốc tế tại Việt Nam – bán đảo SOLA tiếp nối năng lực kiến tạo các cộng đồng tinh tế như Thảo Điền và Ba Son, đồng thời nâng tầm trải nghiệm sống trên một địa thế bán đảo hiếm hoi giữa trung tâm thành phố. Tại đây, chất lượng vận hành và môi trường sống được duy trì nhất quán, phản ánh tư duy làm sản phẩm dài hạn.

Giới hạn chỉ hơn hai trăm biệt thự, SOLA chọn sự hiếm có như một bản sắc. Không gian được thiết kế cho số ít, nhưng mỗi trải nghiệm đều mang chiều sâu: sự riêng tư từ ba mặt giáp nước, kết nối hạ tầng liền mạch và một cộng đồng đồng điệu. Tất cả tạo nên một điểm đến dành cho những chủ nhân tìm kiếm giá trị bền vững và phong thái sống khác biệt.