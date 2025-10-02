Nhân kỷ niệm 25 năm đổi mới, công ty ra mắt loạt giải pháp mới trong sao lưu thông minh, lưu trữ doanh nghiệp và nâng cấp giải pháp năng suất văn phòng, nhằm giúp các doanh nghiệp phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa mạng và thích ứng với thời đại bùng nổ dữ liệu.

"Chuyển đổi số tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dữ liệu", bà Thachawan Chinchanakarn, Head of Southeast Asia của Synology, cho biết.

Synology kỷ niệm 25 năm thành lập, ra mắt sản phẩm công nghệ mới

Theo báo cáo khảo sát từ Synology về xu hướng chuyển đổi số năm 2025, gần 90% doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã đầu tư vào chuyển đổi số – không chỉ là kế hoạch, mà là cam kết chiến lược. Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn khi 85% doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu, trong khi hơn 55% từng bị tấn công mạng nhưng chỉ 1/5 tin tưởng vào khả năng khôi phục sau sự cố.

Bà cũng nhấn mạnh "đà tăng trưởng này cũng kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp công nghệ tiên tiến".

Trong bối cảnh đó, Synology - với 25 năm kinh nghiệm và hệ sinh thái quản lý dữ liệu tích hợp hiện đã có hơn 14 triệu lượt cài đặt, bảo vệ 25 triệu thiết bị đầu cuối và kết nối 2 triệu camera - là đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số an toàn, hiệu quả và bền vững.

"Trong 5 năm qua, Synology liên tục nhận được sự tin tưởng từ các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, đạt mức tăng trưởng doanh thu gấp ba lần. Với việc bổ sung danh mục giải pháp mới, khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có nhiều lựa chọn hơn để đáp ứng các nhu cầu đa dạng và chuyên biệt của mình", bà Jola Lê, Country Manager tại Việt Nam của Synology, nói.

Nhờ làn sóng chuyển đổi số, hoạt động kinh doanh của Synology tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ; thực tế, trong 5 năm qua, mức độ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp của Synology đã tăng tới 300%, điều này phản ánh sự tin tưởng mà các doanh nghiệp dành cho Synology trong việc đáp ứng các nhu cầu công nghệ thông tin ngày càng phát triển.

Đầu năm nay, Synology ra mắt ActiveProtect, thiết bị sao lưu chuyên dụng cho doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu trên nhiều địa điểm khác nhau. Trong tương lai, Synology sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Synology Office Suite, gồm OCR (nhận dạng ký tự quang học), tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt nội dung và dịch thuật thời gian thực. Các tính năng này vận hành trên server tại chỗ, đảm bảo bảo mật dữ liệu nhạy cảm, đồng thời giúp cá nhân viên trong tổ chức và doanh nghiệp cộng tác hiệu quả và an toàn hơn.