Biệt thự West Lakes điểm lưu trú đẳng cấp cho các golfer đầu tiên tại Long An

Thứ Hai, 27/12/2021 18:34

Biệt thự West Lakes Golf & Villas, điểm lưu trú đẳng cấp đầu tiên cho du khách tại Long An khi đến với trải nghiệm golf và nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Lưu trú – Nhu cầu cần thiết của du lịch golf

Theo khảo sát thực tế, các điểm sân golf tại khu vực phía Nam đã bắt đầu hoạt động trở lại sau dịch Covid bùng phát lần 4. Tuy nhiên, hầu hết các điểm chưa phục vụ lưu trú, đặc biệt khách hàng đến từ TP.HCM.

Đại diện quản lý sân golf West Lakes Golf & Villas tại Long An cho biết: "Từ giữa tháng 10/2021, chúng tôi bắt đầu đón khách trở lại, nhận thấy khách nội địa (bao gồm người Việt và người nước người đang sinh sống tại Việt Nam) tăng khoảng 10% so với những tháng trước dịch. Trong đó, golfer mới khoảng 7%. Hiện tại, chúng tôi nhận thấy khách đến từ TP.HCM là chủ yếu".

Biệt thự golf – Nơi lưu trú lý tưởng cho các golfer

Lý giải thêm về sự gia tăng của các golfer: "Do dịch Covid vẫn chưa được xử lý triệt để, các golfer vẫn mang tâm lý e ngại khi di chuyển xa. Ngoài ra, các điểm sân golf như ở Bà Rịa – Vũng Tàu dù đã hoạt động trở lại nhưng nơi lưu trú, phục vụ khách chưa thực hiện. Do đó, lựa chọn điểm sân sát TP.HCM, di chuyển trong ngày thuận tiện, hoặc lưu trú tại chỗ như West Lakes Golf & Villas tại Long An được các golfer quan tâm nhiều hơn. Dẫn đến việc gia tăng số lượng golfer trong thời gian sau dịch", đại diện quản lý sân golf West Lakes & Villas cho hay.

Được biết, nhu cầu chơi golf và nghỉ dưỡng của công chúng hiện nay rất mạnh mẽ, ngày càng khẳng định tiềm năng du lịch golf tại Việt Nam. Một trong những lý do quan trọng mang lại sức hút golf lớn là các sân golf được thiết kế rộng lớn, hạn chế việc tiếp xúc giữa các nhóm người, trung bình một đội chơi chỉ khoảng từ 3-4 người và cách mau đến hàng chục mét. Điều này không chỉ mang lại sức khỏe, sự rèn luyện tinh thần cho người chơi golf mà đáp ứng tiêu chí an toàn nhất là khi dịch Covid còn tồn tại.

Biệt thự West Lakes Golf & Villas – Chính thức cung ứng nơi lưu trú đẳng cấp cho du khách tại Long An

"Tôi lựa chọn chơi golf tại sân golf West Lakes Golf & Villas vì khá gần TP.HCM, bên cạnh đó có nơi ở lại vào những ngày cuối tuần cho cả gia đình. Dịch diễn ra trong thời gian dài, chúng tôi mong muốn có một nơi để cả gia đình "xả stress" mà vẫn an toàn", ông Hoài An, ngụ Q.2 chia sẻ.

Là sân golf có quy mô lớn đầu tiên tại Long An, West Lakes Golf & Villas sở hữu hơn 500 biệt thự đẳng cấp. Cung ứng hơn 1.500 phòng cho du khách đến chơi golf và nghỉ dưỡng. Nơi đây đang trở thành điểm nổi bật tại phía Nam, trong khi các điểm golf khác chưa đưa phòng lưu trú hoạt động trở lại.

Tổ hợp tiện ích công viên nước đầu tiên trong khu lưu trú golf West Lakes

Biệt thự golf West Lakes Golf & Villas sở hữu tầm nhìn hướng sân golf, mỗi biệt thự đều có khoảng sân vườn thông thoáng, thoải mái tạo những bữa tiệc ngoài trời. Bên cạnh đó, West Lakes còn tích hợp các nhà hàng phục vụ ăn uống ngay trong khuôn viên, quầy bar và hồ bơi tràn bờ. Đặc biệt, nơi đây phát triển riêng một khu công viên nước dành cho con trẻ, phù hợp cho những kỳ nghỉ ngắn ngày của cả gia đình.

Dòng sản phẩm biệt thự golf này được Trần Anh Group phát triển từ giữa năm 2019, đến nay đã hoàn thiện 90% và được nhà đầu tư săn đón. Nơi đây không chỉ sở hữu vị trí kết nối giao thông thuận tiện, sở hữu giá trị gia tăng nhanh chóng mà còn đem lại dòng tiền ổn định từ tiềm năng khai thác cho thuê. Được biết, sức hút từ chính các sân golf là yếu tố vô cùng quan trọng đảm bảo công suất khai thác của loại hình này.

Để sở hữu sản phẩm biệt thự West Lakes, nhà đầu tư chỉ cần từ 3,5 tỷ đồng, từ nay đến quý 2/2022, đơn vị phân phối dự án Trần Anh House áp dụng chính sách tối ưu, thanh toán chỉ 20% trong đợt đầu. Đồng thời, nhận ngay 1 xe ô tô Vinfast Fadil khi thanh toán nhanh 95%, ngoài ra, tặng thêm voucher nội thất trị giá 250 triệu đồng, cùng ưu đãi phí quản lý trong 3 năm đầu.