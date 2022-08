Hệ thống giáo dục Sunshine Maple chính thức đào tạo cấp THCS chuẩn Canada

Chủ Nhật, 16/05/2021 15:34

Sau thành công của chuỗi trường mầm non và tiểu học, từ năm học 2021-2022, thương hiệu giáo dục Sunshine Maple Bear - hệ thống giáo dục với chất lượng đào tạo chuẩn Canada sẽ triển khai đào tạo cấp THCS.

Với lộ trình này, Sunshine Maple Bear khẳng định mục tiêu phát triển hệ thống trường liên cấp mang đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.



Trường trung học đầu tiên triển khai chương trình bản quyền Maple Bear Canada

Trong những năm qua, Sunshine Maple Bear được biết tới là hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam mang tinh hoa từ hai nền giáo dục Việt Nam và Canada, xây đắp một môi trường học tập chuẩn quốc tế thông qua chương trình giáo dục toàn cầu Maple Bear Canada. Thương hiệu giáo dục do Sunshine Group đầu tư và phát triển gắn liền với chất lượng quốc tế cùng môi trường học hạnh phúc, nơi truyền cảm hứng, vun đắp ước mơ, hoài bão cùng những tố chất cho những công dân toàn cầu tương lai.

Hiện tại, hệ thống trường mầm non và tiểu học của Sunshine Maple Bear đã và đang khẳng định được uy tín, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều phụ huynh trên địa bàn Hà Nội. Cũng từ những ngôi trường này, nhiều học sinh đã đạt được các thành tích cao trong một số cuộc thi trong nước và quốc tế.

Phương pháp học tập cá nhân hóa, học tập qua trải nghiệm tại Sunshine Maple Bear giúp học sinh có sự tiến bộ nhanh chóng

Từ năm học 2021 – 2022, Sunshine Maple Bear sẽ chính thức đào tạo cấp THCS bổ sung chương trình bản quyền Maple Bear, Canada tại cơ sở của hệ thống nằm trong Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội). Cho đến nay, hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có chương trình đào tạo liên cấp chất lượng từ hệ mầm non, tiểu học và THCS theo chương trình giáo dục Maple Bear Canada và sẽ đồng bộ lên hết bậc THPT trong thời gian tới. Nhờ đó, lộ trình học tập của mỗi học sinh được xây dựng nhất quán, xuyên suốt theo kế hoạch học tập dài hạn, hướng tới việc phát triển toàn diện từ thể chất đến trí tuệ và kỹ năng của học sinh trong suốt các cấp học.

Giống như các cấp mầm non và tiểu học, cấp THCS Sunshine Maple Bear được đầu tư đồng bộ theo chương trình giáo dục bản quyền và xây dựng hoàn toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Với chương trình học được công nhận toàn cầu, học sinh hoàn thành chương trình phổ thông Maple Bear sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành bậc THPT của bang Ontario, được công nhận ở Canada và quốc tế.

Dấu ấn tiên phong của Sunshine Maple Bear không chỉ dừng lại ở việc mở thêm cấp THCS mà còn trang bị kiến thức cho những công dân của thế kỷ 21 qua từng môn học, giờ học. Minh chứng rõ nhất là từ năm học 2021-2022, Sunshine Maple Bear sẽ tiên phong phát triển thêm môn học Công dân số (Digital Citizenship) áp dụng đối với hệ Quốc tế cấp Tiểu học và THCS. Công Dân Số với 3 trụ cột chính: Hiểu biết về thế giới số, Sử dụng phần mềm để tạo sản phẩm, Tư duy máy tính và lập trình giúp học sinh phát triển tư duy bậc cao, làm chủ công nghệ, sẵn sàng bước vào thế giới số.

Công dân số - Điểm mạnh của chương trình Maple Bear sẽ được đưa vào giảng dạy trong năm học mới 2021 - 2022

Cơ hội chinh phục học bổng hấp dẫn lên tới 50 triệu đồng/học kỳ

Bên cạnh chương trình học tiên tiến bậc nhất, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear được trang bị cơ sở vật chất hiện đại mang đến cho học sinh môi trường học tập thuận tiện nhất. Hệ thống phòng học được thiết kế phù hợp với nhu cầu học tập cũng như chương trình giảng dạy của từng hệ học. Các phòng chức năng như phòng thể chất, phòng STEM, sân chơi ngoài chơi, bể bơi bốn mùa rộng rãi giúp học sinh tạo được hứng thú học tập cũng như phát triển một cách toàn diện.

Để chắp cánh cho những ước mơ được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng quốc tế, Sunshine Maple Bear đã triển khai đồng loạt các chương trình học bổng giá trị dành cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, Shine With Me là chương trình học bổng thường niên được xét duyệt theo từng học kỳ với cấp học phổ thông. Theo đó, học sinh từ lớp 1 – lớp 9 hệ Song ngữ và hệ Quốc tế, bao gồm cả học sinh đang học tại hệ thống Sunshine Maple Bear và học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội đều có cơ hội nhận học bổng Shine With Me khi có thành tích học tập tốt, tham gia tích cực các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, các hoạt động cộng đồng, nêu gương, góp phần lan tỏa các giá trị cốt lõi của Sunshine Maple Bear đều có thể được xét nhận học bổng cho các học kỳ tiếp theo.

Theo đại diện của hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear, từ năm học 2021 - 2022, Hệ thống sẽ trao các suất học bổng trị giá 10.000.000 – 50.000.000 VNĐ/ học kỳ dành cho học sinh đáp ứng các tiêu chí của Chương trình cho cả Hệ Song ngữ và Quốc tế.

Để bắt đầu chiêu sinh, trường THCS Sunshine Maple Bear cũng dành chính sách ưu đãi lớn cho năm học 2021 – 2022. Trong đó, trường giảm 30% học phí cho tất cả các chương trình học trong cả cấp học, tặng 100% phí ghi danh và nhập học, trị giá 10 triệu đồng, tặng 100% phí phát triển trường cho đến khi chuyển sang cơ sở mới, giảm 20% phí xe bus, giảm 5% học phí cho 5 học sinh nhập học cùng một thời điểm…

Những chương trình học bổng giá trị và ưu đãi thiết thực tại Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear này được xem như món quà từ nhà trường khích lệ các em học sinh cũng như giảm áp lực tài chính cho phụ huynh, để cha mẹ có thể yên tâm khi trao tặng cho con trẻ môi trường học tập hạnh phúc với con đường phát triển rộng mở tới tương lai.