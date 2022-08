Lộ diện “ông lớn” Danh Khôi với những thương vụ thâu tóm dự án nghìn tỉ

Thứ Hai, 20/07/2020 11:30

Liên tục "thâu tóm" những quỹ đất vàng có giá trị hàng nghìn tỉ đồng, Tập đoàn Danh Khôi gần đây nổi lên như một hiện tượng của thị trường bất động sản. Từ những thương vụ M&A (Mua bán và sáp nhập) này, Danh Khôi từng bước làm "hồi sinh" nhiều dự án





Từ những thương vụ M&A đình đám

Sự khó khăn về nguồn vốn và đầu ra của thị trường bất động sản thời gian qua đã "vắt kiệt" sức chịu đựng của nhiều doanh nghiệp địa ốc. Đã có không ít dự án tưởng chừng đã "ngủ yên" vì sự khó khăn, song từ những "cái bắt tay" của những doanh nghiệp đã khiến các dự án được hồi sinh mạnh mẽ, trong đó Tập đoàn Danh Khôi được xem là một điển hình của hàng loạt các thương vu M&A.

Nguồn tin mới đây được biết, Tập đoàn Danh Khôi vừa thực hiện thành công một thương vụ M&A dự án bất động sản tại Đà Nẵng từ tay một nhà đầu tư Nhật Bản. Theo đó, Danh Khôi đã mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier. Dù không chính thức tiết lộ giá trị thương vụ của dự án này, song theo nguồn tin của chúng tôi, thương vụ này có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng đồng

Sau khi chính thức mua lại dự án này, Tập đoàn Danh Khôi hiện đã bắt tay triển khai dự án với tên gọi mới là The Royal – Boutique & Condo Da Nang (The Royal). Có thể nói đây là dự án có vị trí kim cương tại Đà Nẵng, tọa lạc trên đại lộ Bạch Đằng, tuyến đường cao giá nhất theo bảng giá đất 2020-2024 vừa được UBND TP Đà Nẵng đề xuất. Ngoài tiếp giáp đường Bạch Đằng, The Royal còn tiếp giáp 2 mặt tiền đường Bình Minh 5 và Trần Văn Trứ. Song, yếu tố làm nổi bật làm tăng giá trị của dự án này là, công trình hiện diện ở vị trí ven sông Hàn với tầm nhìn bao trọn vẻ đẹp của dòng sông Hàn lịch sử và biển Mỹ Khê.

Cũng tại Thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Danh Khôi cũng tiết lộ đã chính thức mua lại một dự án ven biển là dự án Đà Nẵng Hotel And Resort Đà Nẵng từ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Hà Nội Non Nước. Có quy mô diện tích 7,5 hecta, vị trí khá đắc địa trên đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, là dự án từng có lịch sử bị "trùm mền" khá lâu. Cũng không tiết lộ về giá trị thương này, song theo tìm hiểu đây là thương vụ có giá trị lên đến hàng nghin tỷ đồng. Sau khi mua lại, Tập đoàn Danh Khôi đang tiến hành xây dựng với tên gọi dự án mới là Aria Đà Nẵng Hotel & Resort (Aria Đà Nẵng).

Ngoài những thương vụ M&A kể trên, Tập đoàn Danh Khôi còn được biết đến là chủ nhân mới trong thương vụ mua lại 3 lô đất "vàng" có quy mô diện tích hơn 11.000 m2 thuộc Khu dân cư Cồn Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Theo phân tích của giới chuyên môn, với quỹ đất có vị trí "độc" này, giá trị đầu tư của dự án ước tính phải lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Dự án này nằm cạnh toà nhà Mường Thanh, có 2 view sông và biển với tầm nhìn đẹp nhất. Sau khi mua lại dự án này, Tập đoàn Danh Khôi đang biến khu đất vàng này thành một dự án đẳng cấp với tên gọi The Aston Luxury Residence Nha Trang.

Đến làm sống lại các dự án "vàng"

Từ giữa năm 2019, thị trường bất động sản đã bộc lộ những khó khăn nhất định, từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh hoành hành, khiến nhiều doanh nghiệp thực sự khó khăn, đặc biệt là với các doanh nghiệp đã đầu tư mạnh trước đây không đủ dòng tiền xoay xở thực hiện dự án. Chính trong sự khó khăn này, M&A được đánh giá như một chiếc chìa khóa để mở ra những nút thắt, là sự chuyển giao cần thiết để hình thành nên những cơ hội mới cho thị trường.

Với tư duy của một nhà phát triển Bất động sản chuyên nghiệp, nhìn nhận thị trường bất động sản đã và đang bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ người mua nhà không chỉ để ở, mà là tìm nơi để sống. Và bất động sản không chỉ là sản phẩm "bất động" mà còn phải trở thành một loại hàng hóa thực sự, tạo ra được những giá trị gia tăng, tạo ra được dòng tiền cho người chủ sở hữu.

Để làm được điều đó, bên cạnh yếu tố quan trọng như chất lượng dịch vụ, giá trị sống trở thành tiêu chí hàng đầu trong viêc lựa chọn của người mua nhà, thì vị trí được xem là yếu tố quyết định để thực hiện chiến lược này. Lấy dẫn chứng từ câu chuyện M&A dự án Sun Frontier ở Đà Nẵng. Đây là dự án có vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm Thành phố Đà Nẵng nhưng bị "đắp chiếu" suốt nhiều năm. Hay như dự án Đà Nẵng Hotel And Resort cũng có "thâm niên" bị đắp chiếu và tương tự là dự án Sông Đà Riverside tại TP HCM…

Chưa rõ lý nguyên nhân khiến các dự án khi ở trong tay các chủ cũ bị kéo dài, nhưng thực tế cho thấy, sau khi chuyển giao về cho các chủ đầu tư mới này đã nhanh chóng được "sống lại". Trong vài năm tới, bên dòng sông Hàn tại Đà Nẵng sẽ không còn một khu đất trơ trọi ai đi ngang cũng trầm trồ tiếc nuối, thay vào đó sẽ là một dự án căn hộ siêu sang mang tên The Royal. Còn trên đường Trường Sa của Đà Nẵng sắp tới sẽ không còn một dự án chỉ có tên nhưng chưa có hình hài mà thay vào đó sẽ có một Aria Đà Nẵng tráng lệ.

Theo kế hoạch, Aria Đà Nẵng sẽ bao gồm 836 căn hộ du lịch chuẩn 5 sao, 200 phòng khách sạn 5 sao và 28 villa hạng sang được phát triển và vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, thị trường bất động sản thời gian qua đang có sự chuyển giao khá mạnh giữa các doanh nghiệp không chuyên nghiệp sang các doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Sự chuyển giao này là vô cùng cần thiết, làm tăng tính thanh khoản thị trường, giúp giảm hàng tồn kho và phục hồi niềm tin thị trường. "Nếu không có những doanh nghiệp thực sự chuyên nghiệp, thì sẽ không có những khu đô thị, dự án được mọc lên một cách bài bản, đồng bộ", ông Châu nói và dẫn chứng, nhiều năm trước, ở các đô thị lớn, có khá nhiều dự án từng bị "trùm mền" hàng năm trời, nhưng chính nhờ sự chuyển giao trên thị trường đã biến những dự án "trùm mền" thành những khu dân cư hiện đại.

Còn ở góc độ doanh nghiệp, theo ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc tập đoàn Danh Khôi, M&A là con đường ngắn nhất để các chủ doanh nghiệp đẩy nhanh việc phát triển quỹ đất sạch, để thực hiện các dự án. Thông qua các thương vụ M&A, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý, cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến đền bù và giải tỏa mặt bằng. Việc M&A các dự án thân thiện, không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn về thủ tục, mà trên thực tế, câu chuyện này còn mang lại sự "win - win" cho các bên, cũng như cho thị trường.