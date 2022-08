Trường học chuẩn quốc tế gần gũi thiên nhiên tại Aqua City

Thứ Bảy, 18/07/2020 17:44

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City được đầu tư phát triển hệ thống tiện ích giáo dục theo chuẩn quốc tế, giúp cư dân tiết kiệm thời gian và an tâm khi con trẻ được hưởng nền tảng giáo dục chất lượng ngay gần nhà.

Yếu tố ưu tiên hàng đầu

Sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản giờ đây đang tăng tốc trở lại trong bối cảnh yêu cầu của khách hàng cũng như các nhà đầu tư về sản phẩm bất động sản cũng có những thay đổi so với trước đây. Theo đó, những sản phẩm bất động sản hiện hữu và sở hữu không gian sống lý tưởng đang được các khách hàng kiếm tìm trong giai đoạn này.

Nghiên cứu của JLL Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản đang dần trưởng thành, người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để an cư hơn là một không gian để ở đơn thuần. Một trong những hạ tầng xã hội quan trọng quyết định việc mua nhà của người dân là trường học.

Giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của cha mẹ người Việt trong quyết định thay đổi chỗ ở. Đặc điểm này từ phía khách hàng mở ra cơ hội lớn cho các nhà phát triển tích hợp trường học như một tiện ích của dự án để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Trường học là một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn nơi an cư của nhiều gia đình Việt





Chuyên gia JLL nhìn nhận số lượng các dự án bất động sản tích hợp nhiều tiện ích chức năng như trung tâm thương mại, giáo dục, giải trí đã tăng lên đáng kể trong bốn năm trở lại đây. Trong đó, các trường học chất lượng cao là một trong bốn yếu tố dẫn đến sự thành công bền vững của những dự án này.

Đây cũng là điểm nổi bật tại dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City do Tập đoàn Novaland phát triển ở phía Đông TP.HCM khi dành đến 25 ha cho hệ thống giáo dục các cấp tiêu chuẩn quốc tế.

Cuộc sống tiện nghi càng trở nên trọn vẹn hơn khi thế hệ cư dân trẻ tuổi được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, văn minh





Với thống trường liên cấp quốc tế từ mầm non đến trung học được đặt ngay trong môi trường nội khu an ninh 24/7, Aqua City sẽ mang đến sự an tâm cho các bậc phụ huynh khi con trẻ được phát triển toàn diện về thể chất - trí tuệ - nhân cách.

Giáo dục chuẩn quốc tế trong đô thị sinh thái thông minh

Theo các chuyên gia, đầu tư vào giáo dục trong một dự án bất động sản là phép tính đường dài. Mô hình trường học trong dự án cần quỹ đất lớn nhưng không mang lại lợi nhuận lớn và ngay lập tức như việc xây nhà ở. Để làm được điều này, đòi hỏi các chủ đầu tư phải có tiềm lực mạnh và tầm nhìn lớn.

Aqua City được định vị là đô thị sinh thái thông minh phía Đông TP.HCM với quy mô lến đến gần 1,000 ha. Dự án thừa hưởng các yếu tố sinh thái tự nhiên khi được bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong rộng lớn. 70% diện tích dự án được dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và các tiện ích nội khu. Đáng chú ý, tại đây có nhiều công viên lớn kiểu Úc, công viên nhỏ và mảng xanh phân bổ đều khắp các khu vực với cây cổ thụ lớn, khu cắm trại, đường chạy bộ ven sông, khu BBQ, bến thuyền kayak, hồ bơi lớn, clubhouse, khu thể thao phức hợp, trung tâm thương mại, trường học các cấp...

Aqua City được phát triển theo mô hình sinh thái thông minh với tiện ích nội khu hoàn chỉnh như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, bến du thuyền…





Không gian gần gũi với thiên nhiên này cũng tạo ra môi trường giáo dục hoàn chỉnh, giúp trẻ cải thiện sự tập trung và tính kỷ luật, tác dụng rất tốt trong quá trình phát triển trí tuệ và nhân cách của trẻ. Bên cạnh đó, thay vì phải di chuyển xa đến trường, bé có thể cùng ba mẹ, anh chị hoặc bạn bè đi bộ đến trường cũng là một hoạt động giúp rèn kỹ năng rất tốt, diễn ra một cách tự nhiên, thoải mái mà không phải tốn nhiều thời gian.

Vợ chồng Thanh Thảo Hugo chọn Aqua City bởi không gian xanh lý tưởng và hệ thống trường học quốc tế tốt cho các con phát triển





Các chuyên gia nhận định, với việc hội tụ chuỗi tiện ích hiện đại, đáp ứng xu thế phát triển khu đô thị sinh thái thông minh, Aqua City không chỉ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường BĐS sinh thái mà còn mở ra cơ hội đầu tư và an cư lý tưởng cho giới đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực.

Khách hàng quan tâm đến dự án Aqua City có thể tìm hiểu và đăng ký để được tư vấn tại: http://aquacity.com.vn/ hoặc liên hệ hotline: 0943 79 79 79.