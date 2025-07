Cuộc sống tiện nghi trong không gian yên bình tại The Meadow

Nhịp sống hối hả hiện nay khiến con người không chỉ mong muốn tìm về những không gian sống tiện nghi, hiện đại mà còn phải hài hòa với thiên nhiên, mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Thấu hiểu điều đó, nhà phát triển bất động sản quốc tế Gamuda Land đã kiến tạo nên The Meadow, mang đến một không gian sống lý tưởng nơi cư dân gọi là nhà.



Với 30 năm kinh nghiệm cùng tầm nhìn "Đặt giá trị con người và cộng đồng làm trọng tâm", Gamuda Land luôn nỗ lực kiến tạo nên những khu đô thị bền vững, nơi cư dân được tận hưởng cuộc sống chất lượng cao. Tại The Meadow, Gamuda Land Việt Nam tiếp tục áp dụng những triết lý này, kiến tạo nên nơi mà giá trị gia đình được trân quý, các thế hệ được tự do phát triển, trở thành nền móng vững chắc cho những cột mốc thịnh vượng ở tương lai.

Đa dạng tiện ích và không gian xanh

Toạ lạc tại cửa ngõ phía Tây, The Meadow nằm trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối với tuyến đường Quốc lộ 1A và đại lộ Võ Văn Kiệt chỉ với 15 phút di chuyển.

Được quy hoạch trên diện tích rộng 5 ha, The Meadow sở hữu không gian xanh rộng lớn, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển hệ sinh thái cân bằng. Với diện tích công viên lên đến 4.067 m² cùng mật độ cây xanh 4.62 m²/người và mật độ xây dựng chỉ 37.2%, cư dân được tận hưởng bầu không khí trong lành và môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ đơn thuần là nơi an cư, không gian xanh tại The Meadow còn kiến tạo cảm giác "thuộc về" – nơi con người hòa mình vào nhịp sống chan hòa, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.

Môi trường sinh thái tại The Meadow được chăm sóc và nuôi dưỡng tỉ mỉ. Khuôn viên trồng đa dạng các loại thực vật bản địa và những loài hoa như: kè đỏ, lim xẹt, me tây, cẩm tú mai, dừa cạn, bạch thiên hương, v.v… vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa góp phần cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Dự án được quy hoạch bài bản với hệ thống kênh đào uốn quanh những thân cây cổ thụ, thảm cỏ rộng cùng các tiện ích xanh như vườn mưa, vườn cộng đồng, đồi cỏ xanh góp phần tạo nên một không gian sống hài hòa với thiên nhiên và tăng cường sự đa dạng sinh học cho khu vực.

Bên cạnh đó, The Meadow cũng mang đến các tiện ích đa dạng giúp nâng cao đời sống tinh thần của cư dân như sân bóng rổ, sân tập gym, chòi BBQ, trường mẫu giáo, v.v… Đặc biệt, clubhouse - trung tâm giải trí, thể thao với thiết kế nhằm gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng các mối quan hệ dài lâu, sẽ là nơi hội tụ các tiện nghi thiết yếu như phòng tập thể hình, phòng tập yoga và quán cà phê ấm cúng.

Đây là điểm hẹn lý tưởng nơi những người hàng xóm văn minh, tri thức cùng đàm đạo. Cư dân cũng có thể tận hưởng làn nước mát tại hồ bơi, bầu không khí náo nhiệt nơi phòng đa năng cùng với không gian tuyệt hảo cho những bữa tiệc, hội họp.



Chẳng cần phải đi đâu xa, trường mẫu giáo ngay trong nội khu mang đến sự tiện lợi và an tâm cho các gia đình trẻ, giúp con trẻ được phát triển toàn diện trong một môi trường an toàn, thân thiện.

Thiết kế tối ưu, đáp ứng tiêu chuẩn xanh

The Meadow không chỉ là một khu dân cư tiện nghi mà còn là một dự án tiên phong trong việc phát triển bền vững. Dự án đạt chứng chỉ LOTUS Core & Shell, một hệ thống tiêu chí đánh giá công trình xanh uy tín tại Việt Nam, với các tiêu chí đánh giá bao gồm: năng lượng, nước, vật liệu và tài nguyên, sức khỏe và tiện nghi, vị trí và môi trường, quản lý, hiệu năng vượt trội. LOTUS tương đương với các chứng chỉ xanh quốc tế như LEED (cấp bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ), EDGE (cấp bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC), Green Mark (cấp bởi Cơ quan Quản lý Thi công Singapore), Green Star (cấp bởi Hội đồng Công trình).

Bên cạnh đó, The Meadow còn được trang bị hệ thống an ninh hiện đại với camera giám sát 24/7 cùng đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, luôn túc trực để kịp thời xử lý mọi tình huống, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Từng ngôi nhà tại The Meadow là minh chứng cho những cam kết đầy kiên định của Gamuda Land Việt Nam về việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và nâng cao sức khỏe con người trong dài hạn. Kiến trúc Biophilic - một phong cách sống kết hợp thiên nhiên vào tổ ấm - đã trở thành nguồn cảm hứng chính xây dựng nên The Meadow. Đồng thời, chủ đầu tư còn sử dụng gạch bông gió cùng các vật liệu xây dựng chất lượng cao, thân thiện với môi trường để kiến tạo một không gian sống an lành và bền vững cho cư dân.

The Meadow còn được thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất, khơi gợi nguồn năng lượng bình an trong tâm trí và là minh chứng của cuộc sống thông minh hơn, tiện nghi hơn. Hệ thống thông gió mang luồng khí tự nhiên len lỏi từng góc nhỏ, tiếp thêm sức sống vào mọi không gian.

Trong khi đó, mỗi căn nhà tại The Meadow đều sở hữu trần cao, ban công rộng rãi từ 1 đến 1.5 mét, mở ra không gian thư giãn ngoài trời lý tưởng cũng như tận dụng ánh sáng từ bên ngoài, giúp tiết kiệm chi phí chiếu sáng cho gia chủ.

The Meadow không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một tâm huyết của Gamuda Land Việt Nam trong việc kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng, bền vững. Nơi đây, mỗi cư dân không chỉ tìm thấy một ngôi nhà, mà còn tìm thấy một tổ ấm, một cộng đồng và một phong cách sống.

The Meadow chính là nơi khát vọng an cư lạc nghiệp của bạn trở thành hiện thực, nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm sống trọn vẹn và ý nghĩa.



Gamuda Land chính thức bước vào thị trường Việt Nam với dự án quốc tế đầu tiên vào năm 2007. Trong nhiều năm qua, dấu ấn của Gamuda Land Việt Nam ngày càng rõ nét qua sự phát triển vượt bậc tại các khu đô thị lớn ở Hà Nội, TP HCM, cùng loạt dự án tiềm năng tại các khu vực tăng trưởng nhanh như Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Dương, Đồng Nai và Hải Phòng