Home Credit được vinh danh Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025

Năm thứ 3 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng “Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu” là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Home Credit trong chiến lược phát triển song hành với các nguyên tắc ESG nhất quán và hiệu quả.



Home Credit - công ty tài chính tiên phong phát triển bền vững - vừa được vinh danh tại hạng mục “Tinh thần lãnh đạo ESG” trong khuôn khổ giải thưởng “Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025 (Tốp 50 CSA)”, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp góp mặt tại giải thưởng này.

Được tổ chức thường niên bởi Tạp chí Nhịp cầu đầu tư, Tốp 50 CSA ra đời nhằm tôn vinh các doanh nghiệp với chiến lược kinh doanh bền vững tiêu biểu, lan tỏa tinh thần và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Giải thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị khắt khe và quy trình thẩm định của hội đồng chuyên môn.

Áp dụng tư duy bền vững vào kinh doanh với các giảipháp thiết thực, Home Credit từng bước góp phần xây dựng hình mẫu về phát triển bền vững trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Những nỗ lực này được cụ thể hóa qua các Báo cáo Phát triển Bền vững của Home Credit được phát hành thường niên từ năm 2020 đến nay. Dự kiến, ấn phẩm Báo cáo Phát triển Bền vững 2024 mới nhất sẽ được công bố vào tháng 8 sắp tới.

Bà Phạm Thị Bích Liên - Trưởng bộ phận vận hành tiếp thị và phát triển bền vững của Home Credit Việt Nam (giữa), nhận giải thưởng

Ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Chủ tịch ban chỉ đạo ESG tại Home Credit Việt Nam khẳng định: "Đối với chúng tôi, ESG không chỉ là cam kết trên giấy, mà là hành động xuyên suốt, được thể hiện qua định hướng chiến lược, phân bổ nguồn lực và sự theo sát của đội ngũ điều hành trong mọi quyết định. Giải thưởng là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Home Credit Việt Nam, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy các thành tựu".

Từ khi ESG vẫn là khái niệm tương đối mới mẻ tại thị trường các nước đang phát triển, Home Credit đã tiên phong áp dụng ESG vào tất cả hoạt động kinh doanh và quản trị với định hướng chuẩn hóa từ cấp tập đoàn cho đến các quốc gia như Việt Nam. Nhờ nền tảng và chiến lược nhất quán này, suốt 17 năm hoạt động, Home Credit đã triển khai và thực thi các sáng kiến thiết thực, hữu ích trải rộng trong nhiều lĩnh vực.