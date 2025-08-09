Doanh nhân

Home Credit được vinh danh Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025

Thứ bảy, 09/08/2025 13:22

Năm thứ 3 liên tiếp Home Credit được vinh danh tại Giải thưởng “Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu”.

Năm thứ 3 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng “Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu” là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Home Credit trong chiến lược phát triển song hành với các nguyên tắc ESG nhất quán và hiệu quả.

Home Credit - công ty tài chính tiên phong phát triển bền vững - vừa được vinh danh tại hạng mục “Tinh thần lãnh đạo ESG” trong khuôn khổ giải thưởng “Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025 (Tốp 50 CSA)”, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp góp mặt tại giải thưởng này.

Được tổ chức thường niên bởi Tạp chí Nhịp cầu đầu tư, Tốp 50 CSA ra đời nhằm tôn vinh các doanh nghiệp với chiến lược kinh doanh bền vững tiêu biểu, lan tỏa tinh thần và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Giải thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị khắt khe và quy trình thẩm định của hội đồng chuyên môn.

Áp dụng tư duy bền vững vào kinh doanh với các giảipháp thiết thực, Home Credit từng bước góp phần xây dựng hình mẫu về phát triển bền vững trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Những nỗ lực này được cụ thể hóa qua các Báo cáo Phát triển Bền vững của Home Credit được phát hành thường niên từ năm 2020 đến nay. Dự kiến, ấn phẩm Báo cáo Phát triển Bền vững 2024 mới nhất sẽ được công bố vào tháng 8 sắp tới.

Home Credit được vinh danh Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Bích Liên - Trưởng bộ phận vận hành tiếp thị và phát triển bền vững của Home Credit Việt Nam (giữa), nhận giải thưởng

Ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Chủ tịch ban chỉ đạo ESG tại Home Credit Việt Nam khẳng định: "Đối với chúng tôi, ESG không chỉ là cam kết trên giấy, mà là hành động xuyên suốt, được thể hiện qua định hướng chiến lược, phân bổ nguồn lực và sự theo sát của đội ngũ điều hành trong mọi quyết định. Giải thưởng là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Home Credit Việt Nam, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy các thành tựu".

Từ khi ESG vẫn là khái niệm tương đối mới mẻ tại thị trường các nước đang phát triển, Home Credit đã tiên phong áp dụng ESG vào tất cả hoạt động kinh doanh và quản trị với định hướng chuẩn hóa từ cấp tập đoàn cho đến các quốc gia như Việt Nam. Nhờ nền tảng và chiến lược nhất quán này, suốt 17 năm hoạt động, Home Credit đã triển khai và thực thi các sáng kiến thiết thực, hữu ích trải rộng trong nhiều lĩnh vực.

Song Hà

Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Home Credit lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Doanh nhân 09:01

Tại Lễ công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) 2022 vừa diễn ra, Home Credit đã được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững giải thưởng CSI100 năm 2022.

Home Credit Việt Nam luôn thúc đẩy phát triển bền vững

Home Credit Việt Nam luôn thúc đẩy phát triển bền vững

Địa ốc 08:16

Lần đầu tiên công bố Báo cáo về hoạt động môi trường, xã hội và quản trị (ESG) nhưng với Home Credit Việt Nam, ESG đã luôn được doanh nghiệp chú trọng ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Home Credit Việt Nam trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ tại Đồng Tháp

Home Credit Việt Nam trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ tại Đồng Tháp

Địa ốc 08:17

Công ty tài chính tiêu dùng Home Credit Việt Nam vừa phối hợp cùng với báo Phụ Nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp, tổ chức trao vốn hỗ trợ lập nghiệp cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị vốn được Home Credit Việt Nam trao tặng trong dịp này là 100 triệu đồng.

chiến lược phát triển

lĩnh vực tài chính

công ty tài chính

hoạt động kinh doanh
Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield

Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield

Vật tư 10:49

Tập đoàn Hoa Sen cho ra mắt cuộn tôn mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie đầu tiên mang tên Hoa Sen Mag Shield tại nhà máy Hoa Sen Nghệ An.

The Rivus - Dinh thự Elie Saab giành giải "Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025"

The Rivus - Dinh thự Elie Saab giành giải "Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025"

Dự án 19:25

The Rivus - dinh thự hàng hiệu Elie Saab đầu tiên tại Việt Nam, được nhận Giải thưởng Kiến trúc & Thiết kế Châu Á 2025 (Asia Architecture Design Awards 2025).

Generali Việt Nam lọt Tốp 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2025

Generali Việt Nam lọt Tốp 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2025

Tài chính 12:55

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Generali Việt Nam được vinh danh trong Tốp 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025.

Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành cho dự án Fresia Riverside

Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành cho dự án Fresia Riverside

Dự án 18:49

Ngày 3-8, Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holding) và Altara Hospitality Group đã ký kết hợp tác chiến lược quản lý vận hành dự án.

KITA Group khai trương trung tâm trải nghiệm và trao sổ hồng cho khách hàng

KITA Group khai trương trung tâm trải nghiệm và trao sổ hồng cho khách hàng

Dự án 15:22

Ngày 2-8, Tập đoàn KITA Group chính thức khánh thành Trung tâm trải nghiệm khách hàng KITA Airport Lounge và giới thiệu căn hộ mẫu Stella Icon.

Bosch Rexroth mở văn phòng mới, thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Bosch Rexroth mở văn phòng mới, thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Doanh nhân 14:34

Bosch Rexroth - một trong các công ty thành viên của tập đoàn Bosch, chuyên về lĩnh vực Truyền động và Điều khiển - đưa vào vận hành văn phòng mới tại TP HCM.

Hứa Chí Cường: "Phù thủy sóng Elliott" và khát vọng nâng tầm tri thức tài chính Việt

Hứa Chí Cường: "Phù thủy sóng Elliott" và khát vọng nâng tầm tri thức tài chính Việt

Tài chính 13:46

Hứa Chí Cường đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng tư duy chiến lược và tầm nhìn vì sự phát triển bền vững của thị trường.

VNG duy trì đà tăng trưởng, có lãi trở lại

VNG duy trì đà tăng trưởng, có lãi trở lại

Số hóa 12:33

VNG Group vừa báo cáo tài chính quý II/2025: Doanh thu thuần đạt 2.571 tỉ đồng, tăng 25% (so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỉ đồng.

Gladia by The Waters: biệt thự đẳng cấp bên sông, khởi nguồn thịnh vượng

Gladia by The Waters: biệt thự đẳng cấp bên sông, khởi nguồn thịnh vượng

Dự án 09:47

Tọa lạc bên sông Rạch Chiếc xanh mát, mỗi căn biệt thự tại Gladia by the Waters là tuyệt phẩm được Keppel & Khang Điền kiến tạo với sự tinh tế và tâm huyết.

Zoho khai trương văn phòng đầu tiên tại TP HCM

Zoho khai trương văn phòng đầu tiên tại TP HCM

Tài chính 14:37

Bước đi này đánh dấu sự phát triển quan trọng của Zoho tại Việt Nam khi đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

XEM THÊM