Top 5 tiêu chí đánh giá một ngôi nhà đẹp, đáng sống theo Real House





Và đặc biệt là những tiêu chí mà công ty kiến trúc và nội thất uy tín tại Việt Nam - Real House đã áp dụng thành công trong hàng trăm dự án của mình.

1. Tiêu chí kiến trúc là nền tảng của vẻ đẹp

Kiến trúc chính là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để đánh giá một ngôi nhà đẹp. Theo quan điểm của các chuyên gia, nhà đẹp phải đảm bảo được ba yếu tố cốt lõi: cân đối, hài hòa với cảnh quan xung quanh và đảm bảo thông gió, chiếu sáng tốt.

Mỗi ngôi nhà đều cần có kiến trúc độc đáo vì nhu cầu của mỗi gia đình là khác nhau. Điều này không chỉ liên quan đến khu vực cư trú, ngân sách mà còn phụ thuộc vào lối sống của mỗi gia chủ. Kiến trúc tốt phải tạo được sự giao thoa giữa thị hiếu - nhu cầu khách hàng và khái niệm thẩm mỹ.

2. Thiết kế nội thất là trái tim của ngôi nhà

Nội thất được xem là "trái tim" của ngôi nhà, với ba yếu tố quan trọng cần được chú ý. Đầu tiên là chất lượng vật liệu, từ độ bền đến tính thẩm mỹ và sức khỏe. Gỗ tự nhiên thường được ưa chuộng nhờ vẻ sang trọng, còn gỗ công nghiệp là lựa chọn hợp lý cho ngân sách khiêm tốn.

Tiếp theo là màu sắc và sự hài hòa, cần phù hợp với phong cách kiến trúc tổng thể để tạo nên không gian đẹp mắt và đồng bộ. Cuối cùng, tính tiện dụng và đa chức năng là xu hướng nội thất hiện đại, giúp tiết kiệm diện tích, tối ưu công năng và đáp ứng nhu cầu sống linh hoạt.

3. Tính độc đáo thể hiện cá tính gia chủ

Thiết kế nhà ở không chỉ đòi hỏi thẩm mỹ mà còn cần phản ánh cá tính và câu chuyện riêng của gia chủ. Kiến trúc Real House luôn chú trọng tạo ra không gian sống độc đáo, mang dấu ấn cá nhân. Dù việc cá nhân hóa kiến trúc đầy thách thức, nhưng đó là hành trình thú vị để chăm sóc cả nơi ở lẫn tâm hồn.

Xu hướng hiện đại đang hướng tới việc cá nhân hóa không gian sống, tôn vinh di sản và nghệ thuật bằng cách kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống vào thiết kế hiện đại. Real House đã thể hiện sự phù hợp hoàn hảo với xu hướng này thông qua triết lý "mỗi công trình đều có chất riêng".

4. Tính thực thi và khả năng ứng dụng

Nhiều kiến trúc sư tập trung quá nhiều vào yếu tố thẩm mỹ mà quên đi tính khả thi trong thực tế. Một thiết kế tốt phải là thiết kế có thể thực hiện được một cách hiệu quả, trong khung ngân sách và thời gian hợp lý.

Công năng sử dụng phải được đặt lên hàng đầu. Căn nhà phải đáp ứng tốt các nhu cầu của chủ nhà, từ không gian sinh hoạt cho đến các tiện ích cần thiết. Nhu cầu sống của mỗi người là khác nhau và liên quan chặt chẽ đến diện tích, tiền bạc và lối sống.

5. Yếu tố phong thủy và môi trường sống

Yếu tố phong thủy là một tiêu chí không thể thiếu khi đánh giá một ngôi nhà đẹp ở Việt Nam. Theo khoa học phong thủy, có hai tiêu chí đặt ra cho việc chọn nhà: vị trí của ngôi nhà và hướng nhà.

Vị trí nhà ở có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt của cả gia đình. Những căn nhà tốt thường nằm trong khu vực có dân trí cao, hàng xóm hiền hòa, sống văn hóa, văn minh. Khu vực an ninh, không có tệ nạn sẽ tạo môi trường sống lành mạnh cho gia đình.

Kiến trúc Real House đồng hành cùng giấc mơ tổ ấm

Được thành lập từ năm 2017, công ty Kiến trúc Real House đã nhanh chóng phát triển thành đơn vị thiết kế và thi công được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Công ty sở hữu đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia nội thất giàu kinh nghiệm, trong đó Thạc sĩ Kiến trúc sư Lê Xuân Đức - Giám đốc công ty đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chất lượng chuyên môn cao cho từng dự án.

Real House cung cấp ba nhóm dịch vụ chính: xây nhà trọn gói Đà Nẵng, thiết kế và thi công nội thất trọn gói và thi công cải tạo công trình. Công ty luôn đặt niềm tin của khách hàng lên hàng đầu, cam kết mỗi công trình đều mang dấu ấn riêng biệt, không "đụng hàng".

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Realhouse

Trụ sở: 59LK - 6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Hà Đông, TP Hà Nội

Chi nhánh 1: 268-270 đường 30/4, phường‍ Hòa‍ Cường, TP Đà Nẵng

Chi nhánh 2: 51 đường 21, TP Hồ Chí Minh

Email: lienhe.realhouse@gmail.com

Phone: 0777.303.888 - 0765.22.1111

Website: https://realhouse.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kientrucrealhouse