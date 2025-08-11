Doanh nhân

Đại nhạc hội T&T City Millennia: Khơi mạch nguồn di sản, vững bước kỷ nguyên mới

Thứ hai, 11/08/2025 08:47

Đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” thắp sáng đất Tây Ninh bằng bản giao hưởng nghệ thuật giao thoa trong cùng một khát vọng Việt.

Từ mạch nguồn di sản vùng đất Chín Rồng đến những thanh âm hiện đại giữa lòng Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia, đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" đã thắp sáng miền đất Tây Ninh bằng một bản giao hưởng nghệ thuật của quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa trong cùng một khát vọng Việt.

Tối 9-8, tại trung tâm thành phố Thiên niên kỷ - T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), đại nhạc hội chủ đề "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" do Tập đoàn T&T Group tổ chức chính thức diễn ra, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn khán giả.

Không chỉ là "bữa tiệc" văn hóa – giải trí hoành tráng bậc nhất phía Nam, sự kiện còn là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn T&T và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tri ân sự đồng hành của T&T trong hành trình bứt phá của Tây Ninh

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn T&T và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong nhiều năm qua, T&T Group đã để lại dấu ấn đậm nét trên vùng đất Long An xưa và nay là Tây Ninh mới sau sáp nhập, với các dự án quy mô lớn, đồng bộ, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Nổi bật nhất là Thành phố Thiên niên kỷ – T&T City Millennia, đại đô thị 267ha được kiến tạo theo tiêu chuẩn xanh – hiện đại – thông minh, tích hợp đầy đủ tiện ích xã hội, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất Chín Rồng. 

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông vĩ đại của Marco Polo thế kỷ XIII, T&T City Millennia không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, mà là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của Tập đoàn T&T trong việc đầu tư xây dựng và phát triển dự án T&T City Millennia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh trong chặng đường phát triển, tỉnh Tây Ninh rất trân trọng sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn T&T, một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh. Đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật đỉnh cao, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành, gắn bó với các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn T&T.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, trên nền móng lịch sử hào hùng, Cần Giuộc đang chuyển mình mạnh mẽ, hội tụ đầy đủ những lợi thế vượt trội và mở ra một chương phát triển mới đầy hứa hẹn, khẳng định vị thế như một cực tăng trưởng năng động của Tây Ninh, hướng đến mục tiêu trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam.

Không khí đại nhạc hội trở nên trang nghiêm và xúc động khi 8 hồi trống rền vang, biểu tượng chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao Kỷ lục quốc gia cho 2 công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia: tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng.

Kỷ lục được trao cho 2 hạng mục đặc biệt của TP Thiên niên kỷ T&T City Millennia, bao gồm: Tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng.

Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo cho tác phẩm viết Kịch bản Dòng sông Ánh sáng và tác phẩm kiến trúc Không gian Dòng sông Ánh sáng của tác giả Đỗ Quang Hiển.

Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo cho tác phẩm viết Kịch bản Dòng sông Ánh sáng và tác phẩm kiến trúc Không gian Dòng sông Ánh sáng.

Bản giao hưởng nghệ thuật đỉnh cao

Bước vào phần được mong chờ nhất, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng công phu như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời "định vị" chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia được "biến hoá" thành một sân khấu mở khổng lồ. Nơi đây, ánh sáng, âm nhạc, laser, công nghệ trình chiếu 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật cùng hòa quyện để kể câu chuyện về hành trình vươn mình của vùng đất di sản Tây Ninh trên bản đồ hội nhập toàn cầu qua ba chương hồi đặc sắc: Đất Anh Hùng - Miền Di Sản; Sông Ánh Sáng - Sắc Tinh Hoa và Thắp Di Sản - Sáng Kỷ Nguyên.

Hàng chục nghìn khán giả Tây Ninh đã cháy hết mình trong Đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới.

Những màn trình diễn hết mình của dàn ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, Erik, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie… khiến cả sân khấu thực sự bùng nổ.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình chính là phần trình diễn drone quy mô hàng đầu Tây Ninh và màn bắn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu. Trên nền trời đêm của đại đô thị phía Nam Sài Gòn, hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, tái hiện những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Màn trình diễn drone ánh sáng đầy cảm xúc trên bầu trời Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đại nhạc hội.

Vượt ra khỏi tầm vóc một lễ hội của cảm xúc, điểm hẹn văn hoá, giải trí của người dân phía Nam, đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" là tuyên ngôn về tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của T&T Group trong hành trình kiến tạo những Thành phố Thiên niên kỷ mang bản sắc Việt Nam nhưng sẵn sàng hội nhập với thế giới.

