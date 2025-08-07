Vật tư

Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield

Thứ năm, 07/08/2025 10:49

Tập đoàn Hoa Sen cho ra mắt cuộn tôn mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie đầu tiên mang tên Hoa Sen Mag Shield tại nhà máy Hoa Sen Nghệ An.

Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới của Tập đoàn Hoa Sen trong chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn thép mạ tại Việt Nam và khu vực.

Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield - Ảnh 1.

Hoa Sen Mag Shield là dòng sản phẩm đặc biệt với lớp thép nền chất lượng cao, được phủ lớp mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie bằng công nghệ mạ nhúng nóng liên tục hiện đại với hàm lượng hợp kim được phối trộn chuẩn xác, giúp tăng khả năng chống ăn mòn và chống rỉ sét gấp 3 đến 5 lần, độ cứng lớp mạ cao gấp 2 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống.

Với khả năng bảo vệ vượt trội trong môi trường khắc nghiệt, Hoa Sen Mag Shield đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian, là lựa chọn tối ưu cho những công trình trọng điểm quốc gia và dự án tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ vượt trội về khả năng chống ăn mòn giúp gia tăng tuổi thọ sản phẩm, Hoa Sen Mag Shield với thành phần hợp kim Kẽm - Nhôm - Magie giúp tăng cường độ cứng và độ bền lớp mạ, làm tăng khả năng tạo hình, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm, phù hợp với mọi kết cấu công trình và dân dụng đến công nghiệp.

Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield - Ảnh 2.

Đặc biệt, với hàm lượng Magie trong lớp mạ, Hoa Sen Mag Shield có khả năng tự hình thành lớp bảo vệ mới tại các vết cắt hoặc lỗ khoan khi thi công. Đây chính là cơ chế tự phục hồi đặc biệt – một ưu điểm kỹ thuật đột phá của sản phẩm Hoa Sen Mag Shield so với các sản phẩm tôn thông thường.

Với Tập đoàn Hoa Sen, chất lượng sản phẩm là tiêu chí then chốt để nâng cao sức cạnh tranh và uy tín thương hiệu Hoa Sen trên thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm Hoa Sen Mag Shield được sản xuất và kiểm định theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới như tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu), AS (Úc),... Các sản phẩm Hoa Sen Mag Shield được bảo hành lên đến 50 năm, tuỳ theo khu vực và điều kiện sử dụng.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, chia sẻ: "Đối với chúng tôi, Hoa Sen Mag Shield không chỉ đơn thuần là một sản phẩm mới tung ra thị trường mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, cam kết chất lượng và khát vọng nâng tầm ngành tôn mạ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đưa những giá trị vượt trội của Hoa Sen Mag Shield đến với khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên những công trình bền vững theo thời gian".

Với các tính năng vượt trội, Hoa Sen Mag Shield là vật liệu tối ưu cho các công trình đòi hỏi các yêu cầu về kỹ thuật, độ bền và thẩm mỹ cao như:

Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield - Ảnh 3.

Nhà xưởng, nhà kho bằng thép tiền chế, đặc biệt tại các khu công nghiệp ven biển hoặc môi trường có đặc tính ăn mòn cao. Nhà kính, nhà màng, chuồng trại chăn nuôi trong các trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Hệ khung đỡ, máng dây điện, tủ điện cho hệ thống điện mặt trời. Cấu kiện hạ tầng kỹ thuật các công trình giao thông như lan can cầu, hàng rào bảo vệ, nhà chờ, mái che công cộng. Dự án nhà ở dân dụng và thương mại tại các khu đô thị lớn, khu dân cư cao cấp, nơi yêu cầu độ bền lâu dài và tính thẩm mỹ cao. Các thiết bị dân dụng và công nghiệp cần khung vỏ kim loại chống ăn mòn, chống rỉ sét.

Với khả năng chống ăn mòn vượt trội, khả năng thi công linh hoạt, tính thẩm mỹ cao, tính hiệu quả kinh tế và thân thiện môi trường, Hoa Sen Mag Shield không chỉ giúp gia tăng tuổi thọ công trình mà còn mang lại vật liệu tối ưu cho các công trình hiện đại và bền vững.

Sơn Nhung

Tập đoàn Hoa Sen nhộn nhịp các hoạt động xuất khẩu xuyên Tết Tân Sửu 2021

Tập đoàn Hoa Sen nhộn nhịp các hoạt động xuất khẩu xuyên Tết Tân Sửu 2021

Địa ốc 14:38

Vào những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, Tập đoàn Hoa Sen mở hàng năm mới bằng những lô hàng tôn mạ có giá trị lớn xuất khẩu đi Mỹ, Mexico, Châu Âu, Đông Nam Á,… từ các cụm cảng Phú Mỹ, Quy Nhơn, Nghi Sơn. Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho Tập đoàn Hoa Sen và cả ngành tôn thép Việt Nam.

chất lượng cao

khu công nghiệp

nông nghiệp công nghệ cao

hệ thống điện

tiêu chuẩn quốc tế
The Rivus - Dinh thự Elie Saab giành giải "Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025"

The Rivus - Dinh thự Elie Saab giành giải "Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025"

Dự án 19:25

The Rivus - dinh thự hàng hiệu Elie Saab đầu tiên tại Việt Nam, được nhận Giải thưởng Kiến trúc & Thiết kế Châu Á 2025 (Asia Architecture Design Awards 2025).

Generali Việt Nam lọt Tốp 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2025

Generali Việt Nam lọt Tốp 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2025

Tài chính 12:55

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Generali Việt Nam được vinh danh trong Tốp 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025.

Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành cho dự án Fresia Riverside

Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành cho dự án Fresia Riverside

Dự án 18:49

Ngày 3-8, Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holding) và Altara Hospitality Group đã ký kết hợp tác chiến lược quản lý vận hành dự án.

KITA Group khai trương trung tâm trải nghiệm và trao sổ hồng cho khách hàng

KITA Group khai trương trung tâm trải nghiệm và trao sổ hồng cho khách hàng

Dự án 15:22

Ngày 2-8, Tập đoàn KITA Group chính thức khánh thành Trung tâm trải nghiệm khách hàng KITA Airport Lounge và giới thiệu căn hộ mẫu Stella Icon.

Bosch Rexroth mở văn phòng mới, thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Bosch Rexroth mở văn phòng mới, thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Doanh nhân 14:34

Bosch Rexroth - một trong các công ty thành viên của tập đoàn Bosch, chuyên về lĩnh vực Truyền động và Điều khiển - đưa vào vận hành văn phòng mới tại TP HCM.

Hứa Chí Cường: "Phù thủy sóng Elliott" và khát vọng nâng tầm tri thức tài chính Việt

Hứa Chí Cường: "Phù thủy sóng Elliott" và khát vọng nâng tầm tri thức tài chính Việt

Tài chính 13:46

Hứa Chí Cường đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng tư duy chiến lược và tầm nhìn vì sự phát triển bền vững của thị trường.

VNG duy trì đà tăng trưởng, có lãi trở lại

VNG duy trì đà tăng trưởng, có lãi trở lại

Số hóa 12:33

VNG Group vừa báo cáo tài chính quý II/2025: Doanh thu thuần đạt 2.571 tỉ đồng, tăng 25% (so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỉ đồng.

Gladia by The Waters: biệt thự đẳng cấp bên sông, khởi nguồn thịnh vượng

Gladia by The Waters: biệt thự đẳng cấp bên sông, khởi nguồn thịnh vượng

Dự án 09:47

Tọa lạc bên sông Rạch Chiếc xanh mát, mỗi căn biệt thự tại Gladia by the Waters là tuyệt phẩm được Keppel & Khang Điền kiến tạo với sự tinh tế và tâm huyết.

Zoho khai trương văn phòng đầu tiên tại TP HCM

Zoho khai trương văn phòng đầu tiên tại TP HCM

Tài chính 14:37

Bước đi này đánh dấu sự phát triển quan trọng của Zoho tại Việt Nam khi đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

Lễ ra mắt dự án biểu tượng kế bên Cầu Rồng - The Legend Danang

Lễ ra mắt dự án biểu tượng kế bên Cầu Rồng - The Legend Danang

Dự án 18:17

Ngày 26-7, dự án The Legend Danang chính thức ra mắt thị trường. Sự xuất hiện dự án BĐS ngay sát Cầu Rồng thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư.

XEM THÊM