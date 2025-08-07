Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield

Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới của Tập đoàn Hoa Sen trong chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn thép mạ tại Việt Nam và khu vực.

Hoa Sen Mag Shield là dòng sản phẩm đặc biệt với lớp thép nền chất lượng cao, được phủ lớp mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie bằng công nghệ mạ nhúng nóng liên tục hiện đại với hàm lượng hợp kim được phối trộn chuẩn xác, giúp tăng khả năng chống ăn mòn và chống rỉ sét gấp 3 đến 5 lần, độ cứng lớp mạ cao gấp 2 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống.

Với khả năng bảo vệ vượt trội trong môi trường khắc nghiệt, Hoa Sen Mag Shield đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian, là lựa chọn tối ưu cho những công trình trọng điểm quốc gia và dự án tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ vượt trội về khả năng chống ăn mòn giúp gia tăng tuổi thọ sản phẩm, Hoa Sen Mag Shield với thành phần hợp kim Kẽm - Nhôm - Magie giúp tăng cường độ cứng và độ bền lớp mạ, làm tăng khả năng tạo hình, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm, phù hợp với mọi kết cấu công trình và dân dụng đến công nghiệp.

Đặc biệt, với hàm lượng Magie trong lớp mạ, Hoa Sen Mag Shield có khả năng tự hình thành lớp bảo vệ mới tại các vết cắt hoặc lỗ khoan khi thi công. Đây chính là cơ chế tự phục hồi đặc biệt – một ưu điểm kỹ thuật đột phá của sản phẩm Hoa Sen Mag Shield so với các sản phẩm tôn thông thường.

Với Tập đoàn Hoa Sen, chất lượng sản phẩm là tiêu chí then chốt để nâng cao sức cạnh tranh và uy tín thương hiệu Hoa Sen trên thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm Hoa Sen Mag Shield được sản xuất và kiểm định theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới như tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), BS EN (châu Âu), AS (Úc),... Các sản phẩm Hoa Sen Mag Shield được bảo hành lên đến 50 năm, tuỳ theo khu vực và điều kiện sử dụng.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, chia sẻ: "Đối với chúng tôi, Hoa Sen Mag Shield không chỉ đơn thuần là một sản phẩm mới tung ra thị trường mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, cam kết chất lượng và khát vọng nâng tầm ngành tôn mạ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đưa những giá trị vượt trội của Hoa Sen Mag Shield đến với khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên những công trình bền vững theo thời gian".

Với các tính năng vượt trội, Hoa Sen Mag Shield là vật liệu tối ưu cho các công trình đòi hỏi các yêu cầu về kỹ thuật, độ bền và thẩm mỹ cao như:

Nhà xưởng, nhà kho bằng thép tiền chế, đặc biệt tại các khu công nghiệp ven biển hoặc môi trường có đặc tính ăn mòn cao. Nhà kính, nhà màng, chuồng trại chăn nuôi trong các trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Hệ khung đỡ, máng dây điện, tủ điện cho hệ thống điện mặt trời. Cấu kiện hạ tầng kỹ thuật các công trình giao thông như lan can cầu, hàng rào bảo vệ, nhà chờ, mái che công cộng. Dự án nhà ở dân dụng và thương mại tại các khu đô thị lớn, khu dân cư cao cấp, nơi yêu cầu độ bền lâu dài và tính thẩm mỹ cao. Các thiết bị dân dụng và công nghiệp cần khung vỏ kim loại chống ăn mòn, chống rỉ sét.

Với khả năng chống ăn mòn vượt trội, khả năng thi công linh hoạt, tính thẩm mỹ cao, tính hiệu quả kinh tế và thân thiện môi trường, Hoa Sen Mag Shield không chỉ giúp gia tăng tuổi thọ công trình mà còn mang lại vật liệu tối ưu cho các công trình hiện đại và bền vững.