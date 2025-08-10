Tri Tâm Group – Thương hiệu Việt truyền cảm hứng

Tại Lễ Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt lần thứ nhất năm 2025, trong khuôn khổ sự kiện Made by Vietnam Day 2025 do Đài truyền hình TP HCM vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức, Tri Tâm Group được vinh danh ở hạng mục Dấu ấn Thương hiệu Việt – Truyền cảm hứng.

Hành trình gần 9 năm bền bỉ, từ một công ty truyền thông – sự kiện nhỏ, Tri Tâm Group đã phát triển thành thương hiệu đa lĩnh vực: truyền thông, tổ chức sự kiện, đào tạo, tư vấn, dự án cộng đồng và chăm sóc sức khỏe. Với sứ mệnh "Kết nối tri thức – Lan tỏa giá trị – Phát triển bền vững", doanh nghiệp luôn đặt chất lượng, uy tín và tính nhân văn lên hàng đầu, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Thanh Phương chia sẻ: "Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể Tri Tâm Group suốt gần một thập kỷ. Từ những sáng tạo trong truyền thông, đến các hoạt động cộng đồng như "Hành trình sức khỏe xanh", Micro Vàng, "Duyên dáng áo dài Việt" hay chương trình kết nối doanh nhân, hỗ trợ khởi nghiệp. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo giá trị, lan tỏa cảm hứng tích cực".

Lễ Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt lần thứ nhất nằm trong khuôn khổ sự kiện Made by Vietnam Day 2025 quy tụ 48 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh ở 6 hạng mục: Tiên phong, Truyền cảm hứng, Đổi mới sáng tạo, Vì cộng đồng, Bản lĩnh và Hướng đến tăng trưởng xanh – khép lại chuỗi sự kiện tôn vinh giá trị thương hiệu Việt.