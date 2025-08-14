Số hóa

MSB và VNG ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm khách hàng trên Zalo

Thứ năm, 14/08/2025 10:43

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG và Ngân hàng MSB chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược Mang dịch vụ tài chính số của MSB lên nền tảng Zalo.


MSB và VNG ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm khách hàng trên Zalo - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ hợp tác, MSB ra mắt Mini App MSB ngay trên Zalo, cho phép người dùng mở tài khoản thanh toán qua liên kết VNeID mà không cần tải ứng dụng ngân hàng. Mô hình "0 app onboarding" giúp khách hàng trải nghiệm các tiện ích ngân hàng truyền thống ngay trên giao diện Zalo quen thuộc, đồng thời đơn giản hóa quy trình đăng ký và sử dụng dịch vụ. Mini App còn được tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ người dùng xuyên suốt quá trình trải nghiệm – từ tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản đến thực hiện các giao dịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Việc triển khai dịch vụ tài chính số ngay trên Zalo – nền tảng với 78 triệu người dùng thường xuyên sẽ giúp MSB tiếp cận nhóm khách hàng mới dễ dàng hơn, đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG Group, chia sẻ: "Với năng lực công nghệ của VNG và sự am hiểu thị trường tài chính của MSB, chúng tôi kỳ vọng hợp tác này sẽ tạo ra những trải nghiệm tài chính số đột phá nhưng thân thiện với người dùng, góp phần thúc đẩy sâu rộng quá trình chuyển đổi số, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội".

Ông Nguyễn Công Chính, Giám đốc Điều Hành Cấp Cao, Zalo Business, cho biết: "Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, hai bên tập trung cung cấp các sản phẩm tài chính số cho hàng chục triệu người dùng ngay trên Zalo. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa dịch vụ tài chính. Với hệ thống quảng cáo và các công cụ tiếp thị, Zalo có thể hỗ trợ MSB tiếp cận khách hàng hiệu quả, đồng thời vẫn  đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng".

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc Ngân hàng MSB nhận định: "Sự hợp tác giữa MSB và VNG là minh chứng cho định hướng đổi mới và lấy người dùng làm trung tâm. Bằng việc tận dụng nền tảng số quen thuộc như Zalo và loại bỏ rào cản về công nghệ, khách hàng – đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ – có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng hơn".

Song Hà

Công ty cổ phần

biên bản ghi nhớ

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

thị trường tài chính

tổng giám đốc

chuyển đổi số

trí tuệ nhân tạo

Dịch vụ tài chính

mở tài khoản

Cá nhân hóa

nền tảng số
Top 5 tiêu chí đánh giá một ngôi nhà đẹp, đáng sống theo Real House

Top 5 tiêu chí đánh giá một ngôi nhà đẹp, đáng sống theo Real House

Nhà đẹp 17:20

Bạn muốn tìm hiểu về những tiêu chí để có được một ngôi nhà thực sự đẹp và đáng sống? Hãy cùng khám phá những quan điểm chuyên sâu từ các chuyên gia kiến trúc.

Đại nhạc hội T&T City Millennia: Khơi mạch nguồn di sản, vững bước kỷ nguyên mới

Đại nhạc hội T&T City Millennia: Khơi mạch nguồn di sản, vững bước kỷ nguyên mới

Doanh nhân 08:47

Đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” thắp sáng đất Tây Ninh bằng bản giao hưởng nghệ thuật giao thoa trong cùng một khát vọng Việt.

Tri Tâm Group – Thương hiệu Việt truyền cảm hứng

Tri Tâm Group – Thương hiệu Việt truyền cảm hứng

Doanh nhân 09:37

Tri Tâm Group được vinh danh ở hạng mục Dấu ấn Thương hiệu Việt – Truyền cảm hứng tại Lễ Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt lần thứ nhất năm 2025.

Home Credit được vinh danh Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025

Home Credit được vinh danh Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025

Doanh nhân 13:22

Năm thứ 3 liên tiếp Home Credit được vinh danh tại Giải thưởng “Tốp 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu”.

Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield

Tập đoàn Hoa Sen sản xuất thành công tôn siêu bền Hoa Sen Mag Shield

Vật tư 10:49

Tập đoàn Hoa Sen cho ra mắt cuộn tôn mạ hợp kim Kẽm – Nhôm – Magie đầu tiên mang tên Hoa Sen Mag Shield tại nhà máy Hoa Sen Nghệ An.

The Rivus - Dinh thự Elie Saab giành giải "Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025"

The Rivus - Dinh thự Elie Saab giành giải "Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025"

Dự án 19:25

The Rivus - dinh thự hàng hiệu Elie Saab đầu tiên tại Việt Nam, được nhận Giải thưởng Kiến trúc & Thiết kế Châu Á 2025 (Asia Architecture Design Awards 2025).

Generali Việt Nam lọt Tốp 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2025

Generali Việt Nam lọt Tốp 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2025

Tài chính 12:55

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Generali Việt Nam được vinh danh trong Tốp 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025.

Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành cho dự án Fresia Riverside

Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành cho dự án Fresia Riverside

Dự án 18:49

Ngày 3-8, Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn (TV Holding) và Altara Hospitality Group đã ký kết hợp tác chiến lược quản lý vận hành dự án.

KITA Group khai trương trung tâm trải nghiệm và trao sổ hồng cho khách hàng

KITA Group khai trương trung tâm trải nghiệm và trao sổ hồng cho khách hàng

Dự án 15:22

Ngày 2-8, Tập đoàn KITA Group chính thức khánh thành Trung tâm trải nghiệm khách hàng KITA Airport Lounge và giới thiệu căn hộ mẫu Stella Icon.

Bosch Rexroth mở văn phòng mới, thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Bosch Rexroth mở văn phòng mới, thúc đẩy công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Doanh nhân 14:34

Bosch Rexroth - một trong các công ty thành viên của tập đoàn Bosch, chuyên về lĩnh vực Truyền động và Điều khiển - đưa vào vận hành văn phòng mới tại TP HCM.

XEM THÊM