MSB và VNG ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm trải nghiệm khách hàng trên Zalo





Trong khuôn khổ hợp tác, MSB ra mắt Mini App MSB ngay trên Zalo, cho phép người dùng mở tài khoản thanh toán qua liên kết VNeID mà không cần tải ứng dụng ngân hàng. Mô hình "0 app onboarding" giúp khách hàng trải nghiệm các tiện ích ngân hàng truyền thống ngay trên giao diện Zalo quen thuộc, đồng thời đơn giản hóa quy trình đăng ký và sử dụng dịch vụ. Mini App còn được tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ người dùng xuyên suốt quá trình trải nghiệm – từ tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản đến thực hiện các giao dịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Việc triển khai dịch vụ tài chính số ngay trên Zalo – nền tảng với 78 triệu người dùng thường xuyên sẽ giúp MSB tiếp cận nhóm khách hàng mới dễ dàng hơn, đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG Group, chia sẻ: "Với năng lực công nghệ của VNG và sự am hiểu thị trường tài chính của MSB, chúng tôi kỳ vọng hợp tác này sẽ tạo ra những trải nghiệm tài chính số đột phá nhưng thân thiện với người dùng, góp phần thúc đẩy sâu rộng quá trình chuyển đổi số, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội".

Ông Nguyễn Công Chính, Giám đốc Điều Hành Cấp Cao, Zalo Business, cho biết: "Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, hai bên tập trung cung cấp các sản phẩm tài chính số cho hàng chục triệu người dùng ngay trên Zalo. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa dịch vụ tài chính. Với hệ thống quảng cáo và các công cụ tiếp thị, Zalo có thể hỗ trợ MSB tiếp cận khách hàng hiệu quả, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng".

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc Ngân hàng MSB nhận định: "Sự hợp tác giữa MSB và VNG là minh chứng cho định hướng đổi mới và lấy người dùng làm trung tâm. Bằng việc tận dụng nền tảng số quen thuộc như Zalo và loại bỏ rào cản về công nghệ, khách hàng – đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ – có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng hơn".