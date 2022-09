SonKim Land đạt giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất"

The Opera Residence, giai đoạn 3 của dự án The Metropole Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển đã đạt giải "Thiết kế kiến ​​trúc căn hộ tốt nhất" và "Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất" tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ 7.

SonKim Land còn nhận được "Danh hiệu đặc biệt về ESG" (Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp). Thành công này là sự nỗ lực mạnh mẽ nhằm giữ vững tinh thần "Dấu ấn SonKim Land" cũng như cam kết của công ty trong việc xây dựng cộng đồng và đầu tư có trách nhiệm.

Ông Andy Han Suk Jung, Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được nhiều giải thưởng trong bốn năm liên tiếp tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam. Đặc biệt, dự án The Opera Residence đã được đón nhận rất tốt bất chấp đại dịch Covid vừa qua. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những công trình tầm cỡ quốc tế cho khách hàng và nhà đầu tư". The Opera Residence cũng giành chiến thắng hat-trick với ba Giải thưởng 5 sao danh giá gồm: Kiến trúc tòa nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam, Dự án căn hộ tiêu biểu Việt Nam, Dự án phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam" tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương năm 2021. Ý tưởng thiết kế của The Opera Residence được lấy cảm hứng từ những bản giao hưởng nhạc kịch, thiết kế với các vật liệu phản chiếu, khiến tòa nhà gần như vô hình khi nhìn từ xa. Những bức tường kính giúp tòa nhà không chỉ tận dụng được ánh sáng tự nhiên, cách âm và cách nhiệt mà còn cho phép The Opera Residence bắt trọn những chuyển động đầy màu sắc của các khoảnh khắc trong ngày. Dự án được trang bị các tiện nghi đa dạng như một bộ sưu tập các loại hồ bơi (hồ bơi tràn, hồ bơi gia đình, hồ bơi trẻ em, suối nước nóng và hồ spa ngoài trời), phòng gym với trang thiết bị hiện đại và các huấn luyện viên chuyên nghiệp, sân golf giả lập, phòng sauna ngoài trời. The Opera Residence là một tuyệt tác giao hòa hoàn hảo giữa những nhịp điệu của con người với nghệ thuật và thiên nhiên, hứa hẹn mang đến không chỉ là một không gian sống mà còn là nơi truyền cảm hứng cho gia chủ và trở thành di sản cho những thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, SonKim Land luôn có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng trong những năm qua. Công ty đã được vinh danh tại Giải thưởng Top "Môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2020" với mức độ gắn kết nhân viên cao và văn hóa nơi làm việc xuất sắc. Ngoài ra, SonKim Land đã tích cực triển khai các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thông qua các chương trình ý nghĩa như Ngôi làng bền vững, sự kiện xây Nhà tình thương tại Đồng Tháp, sự kiện gây quỹ từ thiện Vì trẻ em TP HCM, Đêm hội trăng rằm 2020 tại trường THCS Lý Thánh Tông (Quận 8, TP.HCM), Property Insight… Ngoài ra, SonKim Land đã trao 20 suất học bổng cho học sinh 4 huyện của tỉnh Quảng Nam, 33 suất học bổng khác và hỗ trợ tu sửa trường tiểu học tại tỉnh Quảng Ngãi với tổng trị giá 2 tỷ đồng năm vừa qua. Về SonKim Land Tiên phong trong phân khúc bất động sản cao cấp và sang trọng, SonKim Land là nhà phát triển bất động sản Việt Nam chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tôn chỉ của công ty nhằm mang đến vẻ đẹp, sự đổi mới và thiết kế đặc biệt thông qua sự pha trộn độc đáo giữa nghệ thuật, di sản và phong cách sống hiện đại nhằm tạo nên trải nghiệm sống sang trọng khác biệt cho khách hàng. Sau gần ba thập kỷ hình thành và không ngừng phát triển tại TP.HCM với ba nhóm kinh doanh chính gồm những dự án bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại tại các vị trí đắc địa và dịch vụ quản lý bất động sản cao cấp, SonKim Land đã sẵn sàng cho việc mở rộng hoạt động sang các phân khúc mới, để cung cấp đầy đủ hơn nữa các sản phẩm bất động sản tại Việt Nam, đồng thời mang đến những giá trị đặc trưng và thực hiện đúng lời hứa về chất lượng, sự đổi mới, sự hoàn thiện theo chiến lược của SonKim Land. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.sonkimland.vn Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2021 Giải thưởng Bất động sản Việt Nam là một phần của chương trình Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru giới thiệu những dự án, thiết kế và sáng tạo tốt nhất của ngành bất động sản trong năm qua. Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam thường niên lần thứ 7 là giải thưởng danh giá nhất và được săn đón nhất trong ngành bất động sản. Sự kiện này là một phần của chương trình Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru cấp khu vực được thành lập vào năm 2005. Với hệ thống đánh giá được điều hành và giám sát chuyên nghiệp, Giải thưởng Bất động sản Châu Á là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực bất động sản.

