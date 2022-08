Tại sao Elon Musk liên tiếp “khiêu chiến” Apple?

Thứ Năm, 05/08/2021 21:47

Tỷ phú sáng lập Tesla nhắc đến Apple 2 lần trong cuộc họp cổ đông với ý mỉa mai.

TRỞ THÀNH ĐỐI THỦ TRONG TƯƠNG LAI

Tesla vừa tổ chức đại hội cổ đông công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021. CEO Elon Musk có mặt và phát biểu tại cuộc họp. Elon Musk nhiều lần nhắc và "đá đểu" Apple. Các nhà phân tích cho rằng Elon Musk thích "cà khịa" bởi Tesla và Apple đang không trực tiếp cạnh tranh, nhưng có thể là đối thủ trong tương lai.

"Táo khuyết" được cho là có kế hoạch lấn sân sang mảng kinh doanh chế tạo ô tô điện tự lái của Tesla với dự án có tên mã Titan. Apple chiêu mộ không ít lãnh đạo, kỹ sư từ Tesla. Hiện tại, dự án Titan cũng được điều hành bởi Doug Field, người trở lại Apple vào năm 2018 sau 5 năm làm việc cho Tesla.

Elon Musk liên tiếp đá xoáy Apple

Khi được hỏi về chuỗi cung ứng của Tesla, Elon Musk cho biết mọi người đang nhận thức sai lầm khi nghĩ Tesla sử dụng nhiều coban, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin lithium-ion sử dụng trong cả điện thoại thông minh và ô tô điện. Tỷ phú này đưa Apple vào câu chuyện: "Tôi nghĩ Apple sử dụng gần như 100% coban trong pin, điện thoại di động và máy tính xách tay, nhưng Tesla không sử dụng coban trong các gói sắt phosphat và hầu như không sử dụng coban trong các sản phẩm hóa học niken. Như vậy, chúng tôi sử dụng 2% coban, con số rất ít ỏi so với Apple sử dụng 100% coban".



Coban được khai thác ở nhiều quốc gia trong đó có Congo, nơi có liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền hay lao động trẻ em. Năm 2019, Apple, Tesla và các công ty công nghệ lớn khác trở thành bị cáo trong 1 vụ kiện nhân quyền. Trong 1 báo cáo về khoáng sản xung đột được công bố vào đầu năm nay, Apple giải thích công ty công khai danh sách tất cả nhà máy luyện và tinh luyện coban, các nhà cung cấp coban của Apple cũng tham gia kiểm toán vào năm 2020. Khoáng sản xung đột là từ để diễn tả các khoáng sản được khai thác ở các khu vực đang xảy ra xung đột trên thế giới, khoáng sản được bán ra để gây quỹ cho các cuộc chiến đang leo thang.

Tesla và Apple có thể trở thành đối thủ trong lĩnh vực xe điện

Sau đó, Elon Musk nhắc đến vấn đề "khu vườn bị bịt kín" của Apple. Tên gọi này bắt nguồn từ việc Apple kiểm soát quá chặt chẽ các ứng dụng trên App Store, khiến người dùng và nhiều bên thứ 3 gặp bất lợi. Cách làm này gặp nhiều chỉ trích và thậm chí khiến CEO Tim Cook phải hầu toà do 1 tranh chấp với hãng Epic Games.



Để làm nổi bật sự đối lập giữa hai công ty, Elon Musk nhấn mạnh việc Tesla sẽ để các công ty đối thủ dùng chung hệ thống sạc điện, "làm hết mình nhằm thể hiện sự ủng hộ cho năng lượng sạch". Ông này khẳng định: "Tesla không dựng nên những bức tường đóng để chèn ép đối thủ như một số công ty". Sau đó, Elon Musk giả vờ ho và nhắc từ "Apple".

Doanh thu của Tesla trong quý 2/2021 đạt mức 11,96 tỷ USD, trong đó doanh thu từ ngành xe là 10,21 tỷ USD. Mức lợi nhuận của công ty này trong quý vừa qua là 1,14 tỷ USD, với cổ tức chia cho mỗi cổ phần là 1,45 USD. Đây cũng là quý đầu tiên Tesla đạt lợi nhuận trên 1 tỷ USD. Hãng cũng cho biết giao 201.250 xe trong quý vừa qua.

ÁP LỰC CỦA TESLA

Doanh thu, lợi nhuận sáng sủa trong quý 2/2021 nhưng Tesla đang chịu nhiều áp lực tăng trưởng bởi thị trường xuất hiện nhiều đối thủ mạnh. Tại thị trường lớn nhất của hãng là Trung Quốc, Tesla cũng gặp nhiều bất lợi. Mới đây trong 1 cuộc khảo sát, người dùng tại Trung Quốc đánh giá chất lượng xe Tesla dưới mức trung bình, trong khi phản hồi lạc quan với sản phẩm từ 3 công ty nội địa.

Model 3 tụt hạng ở Trung Quốc

Cuộc khảo sát của JD Power được tiến hành trên 50 mẫu xe từ 28 thương hiệu xe hơi khác nhau tại 53 thành phố Trung Quốc. Kết quả dựa trên phản hồi của 3.976 chủ sở hữu phương tiện ô tô điện từ tháng 9/2020 đến 3/2021. Theo đó, mẫu xe điện Model 3 của Tesla xếp thứ 3 trong phân khúc xe điện chạy pin hạng trung, xếp sau Han BEV của BYD Co và P7 của Xpeng. So với năm 2020, sản phẩm của Tesla bị hạ 1 bậc xếp hạng. Cùng kỳ năm trước, mẫu sedan Model 3 được sản xuất ở Thượng Hải giữ vị trí thứ 2, xếp sau ES6 của nhà sản xuất non trẻ Trung Quốc Nio.

Hiện tại, các mẫu xe nội điện đang có lợi thế lớn trên thị trường ô tô điện Trung Quốc. Cụ thể trong phân khúc BEV hạng sang, ES6 của Nio hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Mẫu xe G3 của Xpeng được bình chọn là mẫu xe BEV nhỏ gọn tốt nhất.

Elon Musk và Tesla đối mặt nhiều áp lực ở thị trường Trung Quốc

Nửa đầu năm nay, Tesla bán được hơn 130.000 chiếc Model 3 và Model Y ở Trung Quốc, gần bằng doanh số cả năm ngoái là 137.459 xe. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng của Tesla không thấm tháp so với các hãng nội địa Trung Quốc. Nio giao đến tay khách hàng 41.965 xe, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Xpeng bán được 30.738 chiếc, tăng 458% so với năm 2020.

Tesla đang phải đối mặt với những thách thức lớn ở thị trường quan trọng nhất của hãng. Tháng trước, hãng này phải thu hồi hơn 285.000 xe vì lo ngại về tính an toàn đối với chức năng kiểm soát hành trình Autopilot. Hồi tháng 3, quân đội Trung Quốc cấm xe điện Tesla ra vào các cơ sở trọng yếu do lo ngại nguy cơ gián điệp của camera được lắp trên xe. 1 tháng sau, dưới áp lực của cơ quan quản lý Trung Quốc, Tesla phải công bố dữ liệu hộp đen của 1 chiếc Model 3 bị tai nạn ở tỉnh Hà Nam.