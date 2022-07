TP HCM: Thị trường cho thuê mặt bằng chưa thoát cảnh “ế ẩm”

Chủ Nhật, 10/01/2021 08:35

Nhiều mặt bằng treo bảng cho thuê, sang nhượng tại trung tâm TP HCM vẫn chưa thoát cảnh "ế", có căn đã bỏ trống suốt 9 tháng vẫn chưa cho thuê được.

Ảnh minh họa.

Sau một năm đại dịch Covid-19 hoành hành, biên giới đóng cửa, khách du lịch quốc tế không vào Việt Nam, khiến hàng loạt dịch vụ phục vụ khách du lịch đóng cửa trả mặt bằng, kéo phân khúc cho thuê nhà phố ở khu trung tâm bị ế ẩm.

Để chia sẻ khó khăn với người thuê chủ nhà đã chủ động giảm giá thuê tử 40%-50%, nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện.

Giảm 50% vẫn khó cho thuê nhà

Vào thời hoàng kim - trước khi Covid-19 ập đến, những căn nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn thuộc "khu phố Nhật", nếu muốn thuê được một căn phố để kinh doanh, người thuê phải nhờ môi giới liên hệ với chủ nhà, và người thuê phải chịu phí môi giới mới mong có nhà để thuê. Hoặc phải đồng ý sang lại mặt bằng với giá từ 1-2 tỷ đồng mới mong có mặt bằng để kinh doanh, vì nhà mặt tiền kinh doanh tại đây có hạn mà nhu cầu thuê kinh doanh rất lớn. Cung vượt cầu đẩy giá thuê nhà khu vực này tăng chóng mặt. Tuy nhiên, hiện nay tình hình đã không còn như trước.



Theo khảo sát của BizLIVE, trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 - từ tháng 3 đến tháng 8, chủ nhà chưa chủ động giảm giá cho người thuê, nếu có giảm cũng chỉ từ 10-20%, nhưng đến thời điểm cuối năm, chủ nhà đã chủ động giảm từ 40-50% cho đến khi có khách du lịch trở lại. Đó là những căn nhà đang có khách thuê, còn những căn nhà đang trống và tìm khách thuê giá cho thuê cũng đã giảm hơn 50% so với thời cực thịnh trước Covid.

Với những căn nhà có diện tích khoảng 40m2 mặt tiền Lê Thánh Tôn, giá cho thuê từ 5.000 USD đến 6.000 USD/tháng, nay đã giảm còn 3.000 USD/tháng nhưng vẫn không có người hỏi thuê. Hiện tại có khoảng hơn 20% mặt bằng tại Quận 1 đang bị bỏ trống, có những căn đã bỏ trống suốt 9 tháng qua vẫn chưa cho thuê được.

Ông Mạc, chủ nhà cho thuê ở Q.1 chia sẻ: "Trong lúc giản cách xã hội tôi đã miễn cho người thuê 1 tháng tiền nhà, trong đợt dịch bùng phát lần thừ hai vào tháng 10 cũng giảm nữa tháng tiền nhà. Hiện tại người thuê muốn trả nhà vì việc kinh doanh của họ đang gặp nhiều khó khăn mà dịch bệnh chưa biết khi nào qua đi, nên phải chia sẻ cùng người thuê. Trước đây nhà tôi cho thuê giá 5.700 USD/tháng, bây giờ chỉ thu 80 triệu đồng/tháng (tương đương hơn 3,000 USD) nhưng cũng phải chấp nhận giảm cho họ, vì thời buổi khó khăn chung nếu mình không giảm họ trả mặt bằng tìm đâu ra người thuê mới, mà đây là thu nhập chính của gia đình vì tôi và vợ đã nghĩ hưu rồi".

Chị Linh, chủ 3 cơ sớ kinh doanh Spa tại đường Lê Thánh Tôn tâm sự chuyện kinh doanh thời Covid-19: "Doanh thu của chúng tôi chủ yếu đến từ khách du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc … nhưng hiện tại không có khách du lịch khiến công việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Giờ chỉ chờ đến những ngày cuối tuần, các chuyên gia Nhật bản, Hàn Quốc, … làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai cuối tuần vào trung tâm thành phố vui chơi giải trí. Vì vậy, chúng tôi đang sống trong tâm trạng ‘tháng nào gom đủ tiền trả tiền nhà là mừng lắm rồi, làm được tháng nào tính tháng đó. Hết lực để gồng rồi nếu bù tiền nhà nhiều quá thì sẽ phải trả nhà thôi".

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12 ước tính đạt 16,3 nghìn lượt người, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm trước. Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam trong Quý 1/2020.

Hy vọng vào cuối năm 2021

Hiện tại Mỹ và Châu Âu đã tiêm Vaccine ngừa Covid-19 cho bác sỹ và những người tham gia phòng chống dịch. Dự trù, nước Mỹ sẽ có đủ vaccine cho mọi người dân vào quý 3/2012, khi người dân Mỹ và Châu Âu đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, tình hình dịch bệnh tại đây hy vọng sẽ được chặng đứng vào năm 2021.

Việt Nam cũng đang thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người giai đoạn 1. Đặc biệt, Việt Nam đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh trong nước và được quốc tế đánh giá cao và cho là điểm đến du lịch an toàn sau dịch bệnh.

Do các cơ sở lưu trú cùng các dịch vụ phụ trợ cao cấp cho khách du lịch quốc tế điều tập trung tại khu trung tâm TP HCM, nên từ lâu có một sự tương quan rất chặc chẽ giữ ngành du lịch và giới cho thuê nhà phố kinh doanh dịch vụ dịch vụ nơi đây. "Khi nào ngành du lịch hoạt động trở lại bình thường sau đại dịch, sẽ kéo giá thuê nhà khu vực Quận 1 tăng trở lại như thời trước dịch", chị Linh nhận định.

Theo dự báo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào năm 2021, chủ yếu vào quý 3/2012. Ngành du lịch là ngành chịu tổn thất nặng nề nhất trong đại dịch, nhưng sau đại dịch thì chính du lịch và dịch vụ là ngành hồi phục nhanh nhất.

Khảo sát của trang Booking.com, sau một năm không được đi du lịch, đến 65% khách du lịch rất nóng lòng được đi du lịch trở lại, đồng thời có 57% số người được khảo sát đều nói rằng: "Chúng tôi quý trọng việc đi du lịch và không xem nhẹ cơ hội làm điều đó trong tương lai".

Ngành du lịch đang kỳ vọng vào một tương lai gần du lịch quốc tế sớm hồi phục để đưa thị trường nhà cho thuê tại trung tâm TP HCM trở về như thời gian chưa có dịch Covid-19 xảy ra.