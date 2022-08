Thứ Hai, 08/08/2022 15:39

Cơ hội sở hữu chốn an cư của người dân lao động. Tập đoàn Hưng Thịnh công bố xây 150.000 nhà ở xã hội, góp phần giải "cơn khát" nhà ở dành cho người lao động, người có thu nhập thấp.

Hưng Thịnh không phải là cái tên mới trong phân khúc bất động sản giá vừa túi tiền. Trong 20 năm hoạt động và đặc biệt sau giai đoạn thị trường khủng hoảng những năm 2008-2013, doanh nghiệp này đã nổi lên như một trong những "người giải cứu" khi cung cấp sản phẩm có giá vừa tiền, đáp ứng đúng nhu cầu và phù hợp với điều kiện tài chính của số đông người mua nhà. Đến nay, doanh nghiệp này đã cung cấp gần 30.000 sản phẩm bất động sản, đến tay người mua thuộc tầng lớp lao động, người trẻ mới lập nghiệp, mong muốn có ngôi nhà đầu tiên...



Điển hình là chuỗi căn hộ 8X: 8X Đầm Sen, 8X Thái An, 8X Plus (TP HCM)… với giá chưa đến 1 tỷ đồng cùng chính sách thanh toán được đánh giá "rất nới tay", giải bài toán an cư cho thế hệ 8X sinh sống và lập nghiệp tại TP HCM. Đến nay, các khu căn hộ này đều đã "sáng đèn", hình thành nơi an cư ổn định, khang trang và cộng đồng dân cư sầm uất.

Dự án Thái An 6 tại quận Gò Vấp của Tập đoàn Hưng Thịnh, giải bài toán an cư cho người dân sinh sống và lập nghiệp tại TP HCM.

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Nguyễn Đình Trung cho biết, Tập đoàn này xác định phát triển nhà ở vừa túi tiền là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Với Hưng Thịnh đây cũng chính là hành trình của doanh nghiệp trong 20 năm qua, gắn liền với những dự án có giá thành vừa túi tiền, tạo nơi an cư cho hàng chục nghìn hộ gia đình.

Theo ông Trung, một trong những bài toán lớn nhất của nhà ở xã hội là làm thế nào để cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành để có những giải pháp toàn diện, tạo điều kiện để có được nguồn cung nhà ở cho mọi người.

"Hầu hết người dân tại các thành phố lớn đều mong muốn sở hữu nhà ở để xây dựng cuộc sống và gắn bó gần như cả cuộc đời. Do đó việc có được ngôi nhà là một bước ngoặt lớn, một ước mơ, thậm chí là một gia tài phải tích lũy cả đời. Nhà nước có chính sách hỗ trợ người dân có nhà, ngân hàng có chính sách cho vay, lãi suất thấp. Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng từ nguyên vật liệu xây dựng, thiết kế, thi công, phát triển... liên kết lại với nhau để để tạo ra những ngôi nhà chất lượng, giá thành vừa túi tiền. Và quan trọng là phải có những cơ chế mang tính đột phá, thông thoáng, tạo điều kiện để phát triển nguồn hàng. Tập đoàn chúng tôi rất vui mừng khi Chính phủ và các bộ ngành, đi đầu là Bộ Xây dựng, vào cuộc giải bài toán nhà ở vừa túi tiền cho đông đảo người dân. Bởi vì với chúng tôi hạnh phúc lớn nhất là đem đến ngôi nhà cho tất cả mọi người", ông Nguyễn Đình Trung chia sẻ.

Dự án 8X Plus tại Quận 12, TP HCM của tập đoàn Hưng Thịnh, nằm trong chuỗi dự án căn hộ vừa túi tiền dành cho giới trẻ 8X

Thông tin từ Tập đoàn Hưng Thịnh cũng cho biết, hiện tại doanh nghiệp đã tích lũy được quỹ đất tại TP HCM và các tỉnh thành lân cận, đồng thời thúc đẩy chiến lược hợp tác mở rộng quỹ đất, xây dựng nguồn hàng để cung cấp nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền ngay tại vùng đô thị TP HCM. Sự hợp lực của những doanh nghiệp trong chuỗi giá trị bất động sản như nguyên vật liệu, thiết kế, xây dựng, phát triển… giúp tối ưu chi phí đầu vào, tạo ra những sản phẩm có chất lượng đảm bảo và giá thành phù hợp với túi tiền của người lao động, người có thu nhập thấp. Các thủ tục pháp lý và đề xuất chính sách từ góc độ doanh nghiệp cũng đang được đẩy mạnh, mục tiêu kêu gọi những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và thực tiễn cho bài toán an sinh – xã hội vốn đã tồn tại rất nhiều năm trên thị trường bất động sản.

Sự tham gia của doanh nghiệp vốn làm nên tên tuổi với dòng sản phẩm vừa túi tiền được cho là một tín hiệu tích cực giúp khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực TP HCM và các tỉnh thành phía Nam. Kinh nghiệm, năng lực, khả năng huy động toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản… của doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ của chính sách và hành lang pháp lý sẽ góp phần sớ, hiện thực hóa đề án một triệu nhà ở xã hội do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất tại Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội vào ngày 1/8 vừa qua.