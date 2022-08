NovaGroup tổ chức Đại hội tuyển dụng quy mô lớn tại Phan Thiết

Thứ Bảy, 06/08/2022 17:49

Ngày 13-8, NovaGroup tổ chức Đại hội Tuyển dụng quy mô lớn tại NovaWorld Phan Thiet. Hơn 500 cơ hội việc làm mới đang chờ đón người lao động.

Cơ hội gia nhập hệ sinh thái "all in one" NovaGroup

Đại hội Tuyển dụng quy mô lớn của NovaGroup – thương hiệu Nhà tuyển dụng uy tín trên thị trường sắp diễn ra với nhiều hoạt động bổ ích. Các ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp, được tư vấn nghề nghiệp bởi các chuyên gia tuyển dụng, gặp gỡ, kết nối, tìm hiểu việc làm tại hệ sinh thái NovaGroup và tham quan trải nghiệm khu Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet.

NovaGroup luôn chú trọng tạo môi trường làm việc hạnh phúc cho toàn thể CBNV

Hơn 500 việc làm ở nhiều đơn vị, bộ phận khác nhau với những vị trí từ cấp nhân viên, chuyên viên, giám sát, đến chỉ huy, trưởng bộ phận,…. tại Novaland, Nova Service, Nova Industry và Nova Capital Partners đang chờ đón các tân Novator. Đây là cơ hội để nhân sự tại Bình Thuận nói riêng cũng như tại TP HCM và các tỉnh lân cận nói chung gia nhập NovaGroup.



Những chính sách, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thu nhập cạnh tranh cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo nâng cao chuyên môn thường xuyên,... là những yếu tố giúp người lao động gắn bó với NovaGroup. Bên cạnh đó, toàn bộ nhân sự làm việc tại NovaGroup còn được hưởng những ưu đãi, trải nghiệm thú vị khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của hệ sinh thái khổng lồ. Đặc biệt, Tập đoàn đã và đang triển khai xây dựng 10.000 đơn vị nhà ở cho CBNV lao động tại các Dự án của mình để họ có chỗ ở ổn định, an tâm làm việc.

Đặc quyền trải nghiệm chuyên cơ dành riêng cho CBNV của NovaGroup

Đó cũng là lý do mà NovaGroup cùng các Tổng công ty thành viên đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín về quản trị nhân sự trong nhiều năm liên tiếp như: Nơi làm việc tốt nhất Châu Á, Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc, Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn, Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất, …



Tạo nhu cầu việc làm lớn thúc đẩy kinh tế xã hội

Trong chiến lược phát triển, NovaGroup đặt mục tiêu phát triển 50 đô thị vệ tinh, đô thị du lịch tại 30 tỉnh, thành phố; 9 khu vui chơi giải trí tầm cỡ khu vực; 36 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ đến từ Nova Service vào năm 2025; phát triển hơn 250.000 điểm bán các sản phẩm FMCG của Nova Consumer trong nước và xuất khẩu ra thế giới.

Để hiện thực hóa chiến lược đề ra, NovaGroup luôn chú trọng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nhu cầu lao động địa phương, đóng góp cho an sinh xã hội tại nhiều tỉnh thành.

Nova Olympic – Một trong những hoạt động sôi nổi dành cho các Novator

Khi NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City đưa vào vận hành nhiều hạng mục quan trọng, Nova Service đã thần tốc mở rộng chuỗi cửa hàng, sở hữu hàng trăm thương hiệu danh tiếng từ cà phê, ẩm thực, thời trang, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, thương mại, trường học…



Năm 2022, trong lĩnh vực bán lẻ, Nova FnB đặt mục tiêu phát triển 250 cơ sở của các chuỗi thương hiệu ẩm thực, phục vụ 4,5 triệu lượt khách; Nova Commerce phát triển hơn 100 siêu thị, trung tâm thương mại gồm các thương hiệu Nova Market, Nova Supermarket, Nova Mall. Đến năm 2023, Nova Service tiếp tục mở rộng với mục tiêu sở hữu 500 cửa hàng FnB, phục vụ 8 triệu lượt khách.

Trong lĩnh vực dịch vụ, NovaDreams ra mắt công viên giải trí Circus Land, Tropicana Park, Cầu Đất Farm, Florida Water Park, ước tính đón 1 triệu du khách đến các điểm vui chơi giải trí; Nova Entertainment công bố sở hữu bản quyền và chính thức tổ chức "Hoa hậu Trái đất thế giới" (Miss Earth) và "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam"; dự kiến ra mắt CinéWorld tại Aqua City; Nova Hospitality hiện đang sở hữu 11 chuỗi khách sạn - resort với 3.000 phòng...

Các điểm du lịch – nghỉ dưỡng của NovaGroup khi đi vào vận hành sẽ tạo ra lượng lớn công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Trong lĩnh vực cộng đồng, Nova Education với thành viên đầu tiên là Nova College đã đào tạo 2.038 học viên (năm học 2021-2022); Nova Healthcare đã khởi công nhiều công trình chăm sóc sức khỏe như Nova Medi, Nova Medic, Nova Clinic và dự kiến đi vào vận hành các phòng khám đa khoa quốc tế, phòng khám bác sĩ gia đình tại TP HCM, NovaWorld Phan Thiet, Aqua City.



Đặc biệt, trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng,… các Tổng công ty quan trọng như: Novaland, Nova Industry cũng đang đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhiều vị trí nhằm phục vụ công tác thi công, xây dựng, nhanh chóng đưa các hạng mục trọng điểm đi vào vận hành.

Đến năm 2025, tổng cộng ước tính NovaGroup sẽ tạo ra việc làm cho 240 nghìn lao động trực tiếp và 1,3 triệu lao động gián tiếp, đóng góp vào việc thực hiện hóa mục tiêu của Chiến lược Du lịch quốc gia về tạo ra việc làm lần lượt là 20% và 23% cho cả nước.

Có thể nói, sự tham gia của các doanh nghiệp quy mô lớn và tiêu chuẩn quốc tế như NovaGroup không chỉ giúp các địa phương phát triển kinh tế, giải quyết bài toán việc làm cho người dân mà còn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị nhờ sự đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ.