Bình Dương sẽ có thêm 724 căn hộ từ dự án Phúc Đạt Connect 2

Thứ Ba, 06/09/2022 14:08

Ngày 6-9, Phúc Đạt Group và Công ty CP Tập đoàn S Gold (S Gold Group) đã chính thức công bố thông tin dự án Phúc Đạt Connect 2 (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đây là dự án hiếm hoi được ra mắt khi nguồn cung bất động sản trên thị trường rất hạn chế.

Hiện nay, xu hướng an cư tại khu vực vùng ven TP HCM đang được nhiều người dân lựa chọn. Không gian sống thoáng đãng, trong lành ở vùng ngoại ô đang là ưu tiên của nhiều người.



"Sống ngoại thành, làm nội thành" là sự cân bằng giữa công việc và chất lượng cuộc sống. Xu hướng này vừa giải quyết bài toán về giá nhà, vừa đáp ứng được không gian sống xanh, giảm khói bụi, tiếng ồn.

Dự án Phúc Đạt Connect 2 nằm ở vị trí "vàng" của TP Dĩ An khi tiếp giáp với TP Thủ Đức (TP HCM), TP Thuận An, TP HCM và TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Người dân chỉ mất 20 phút để di chuyển vào trung tâm TP HCM.

Hiện nay, Dĩ An là khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng hướng đến mục tiêu trở thành Đô thị loại 1 vào năm 2025 với các dự án mở rộng Quốc lộ 1K, mở rộng đường Xuyên Á, mở rộng đường Vành đai 1 - Vành đai 3. Ngoài ra, Tuyến Metro số 1 và số 3 cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư kéo dài đến TP Dĩ An.

Phúc Đạt Connect 2 có quy mô 30 tầng nổi và 2 tầng hầm với 724 căn hộ. Trong đó có 28 căn 1 phòng ngủ với diện tích 53,3 m2; 583 căn 2 phòng ngủ với diện tích từ 59,9 – 72 m2; 113 căn 3 phòng ngủ với diện tích từ 73 – 141,1 m2.

Dự án được thi công, xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Vật liệu xây dựng dự án được lấy từ các thương hiệu uy tín như Jotun, An Cường, Xingfa, Panasonic, Duhal…

Dự án có đầy đủ 30 tiện ích cho cư dân như nhà trẻ, siêu thị, nhà hàng, spa, hồ bơi, khu vui chơi, công viên sân thượng, vườn thiền, khu BBQ, Phòng giao dịch ngân hàng…

Xung quanh dự án Phúc Đạt Connect là Siêu thị GO! Dĩ An, chợ Đông Hòa, trường tiểu học Đông Hòa B, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Thủ Đức, Làng đại học Quốc gia, Ga Dĩ An, Khu công nghiệp Bình Dương.

Ngoài những lợi thế về vị trí, chất lượng công trình và hàng loạt tiện ích thì Phúc Đạt Connect 2 cũng có pháp lý dự án hoàn chỉnh, tiến độ vượt trội (cất nóc dự án vào cuối tháng 07 vừa qua), phương thức thanh toán linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 779 triệu đồng (30% giá trị căn hộ) sẽ được bàn giao nhà.

Đối với khách hàng mua từ 2 căn hộ trở lên sẽ được tặng 1.000 m2 đất tại Gia Lai. Chương trình áp dụng cho 20 suất mua sỉ đầu tiên và không áp dụng cho căn hộ 1 phòng ngủ.

Ông Đoàn Chí Thanh, Tổng giám đốc S Gold Group, cho biết Dự án Phúc Đạt Connect 2 chính là một nơi an cư lý tưởng của người dân sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Dự án đáp ứng đầy đủ các tiện ích xịn sò, cần thiết cho những chủ nhân tương lai.

"Những gia đình trẻ hay những người lớn tuổi đều có thể thoải mái tận hưởng không gian sống yên bình tại Phúc Đạt Connect 2. Không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên và nằm sát bên TP HCM sẽ là nơi trở về nghỉ ngơi, thư giãn tuyệt vời của tất cả mọi người", ông Thanh chia sẻ.

S Gold Group được thành lập năm 2013 có trụ sở tại đường Vĩnh Phú 41, phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cái tên S Gold Group được sử dụng xuất phát từ tình yêu đất nước của những người sáng lập, chữ S chính là hình hài của Tổ quốc. S Gold Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tổ chức sự kiện, giáo dục, du học.

S Gold đã để lại nhiều dấu ấn ở các dự án như Dự án Khu đô thị - Công nghiệp Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương); Dự án Trung tâm Thương mại Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tại tỉnh Bình Phước, S Gold Group cũng là đơn vị thực hiện nhiều dự án lớn như Dự án Trung tâm Thương mại Bombo Bù Đăng, Dự án Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Bù Đốp, Dự án Khu dân cư The Firt Home, Dự án Khu dân cư liên tỉnh Công Thành Residence.