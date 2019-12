Bình Thuận: Tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cho dự án Hamubay

Thứ Ba, 03/12/2019 08:56

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải đã quyết liệt chỉ đạo TP Phan Thiết nhanh chóng giải quyết các vướng mắc liên quan đến đền bù giải tỏa, ra quyết định đóng thuế tiền sử dụng đất… để dự án Hamubay Phan Thiết, do Công ty Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư, được triển khai đúng tiến độ, đem lại niềm tin cho khách hàng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lương Văn Hải, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và Dự án Kè chống sạt lở phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết do Sở NN và PTNT, Công ty TNNN Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải (Trường Phúc Hải) làm chủ đầu tư. Thực tế, dự án phần lớn do Công ty Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư với tên thương mại là Hamubay Phan Thiết. Nhưng do hai đoạn kè chống sạt lở của hai bên chủ đầu tư nằm liền nhau, cùng nhau nên ảnh hưởng qua lại về tiến độ triển khai dự án.



HAMUBAY - Shophouse 2

Sau khi nghe Công ty Trường Phúc Hải cũng như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNN báo cáo tình hình triển khai kè chống sạt lở bờ biển; các đề xuất, kiến nghị có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải thừa nhận thời gian qua, chủ đầu tư cùng với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng việc triển khai dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ dự án, gây bức xúc trong đời sống của người dân.



Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Trường Phúc Hải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT tiến hành thi công cùng lúc hai dự án đã được giao, không chờ đợi lẫn nhau; hai bên chủ động phối hợp với nhau để hoàn thành sớm nhất.

Tiến độ thi công kè

Đặc biệt, Phó Chủ tịch tỉnh giao UBND TP Phan Thiết chỉ đạo UBND xã Tiến Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và các phòng, ban liên quan tiến hành họp dân để thông báo cho dân được biết chủ trương, mục đích của việc làm kè là để bảo vệ bờ biển khỏi bị sạt lở. Trường hợp vướng đất của dân thì địa phương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện công tác đền bù giải tỏa.

"Đây là công trình cấp bách chống xói lở bờ biển, giao Sở Xây dựng khẩn trương xem xét có văn bản cho phép xây dựng tuyến kè để hạn chế việc xâm thực bờ biển trong thời gian sắp tới. Đây là Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, giao UBND TP Phan Thiết khẩn trương tập trung chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã liên quan cùng chủ đầu tư thông báo rộng rãi, công khai các nội dung của dự án để tạo sự đồng thuận của nhân dân; triển khai đền bù giải tỏa khu tái định cư để có đất di dời người dân thuộc diện tái định cư", văn bản nêu.

Văn bản của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định đây là dự án nhà nước thu hồi đất; do đó, UBND TP Phan Thiết có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, chủ đầu tư xây dựng phương án, chính sách đền bù, tái định cư, công bố công khai chế độ, chính sách cho người dân được biết. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn UBND TP Phan Thiết trình tự, thủ tục pháp lý trong việc đền bù, giải toả, chi trả cho người dân và tham mưu UBND tỉnh giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án bố trí tái định cư cho người dân sau khi thực hiện xong việc bồi thường.



HAMUBAY - Shophouse 1

Thực tế lâu nay, lãnh đạo công ty Trường Phúc Hải luôn ở tâm thế chờ các quyết định, công tác giải tỏa đền bù của địa phương để đóng thuế tiền sử dụng đất, cũng như triển khai sớm dự án, nhưng vẫn chưa được xúc tiến.

Ông Lương Văn Hải cũng nêu rõ, riêng về việc xác định giá đất cụ thể để Công ty Trường Phúc Hải thực hiện nghĩa vụ tài chính Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 149 của tỉnh ngày 3-6 để xác định giá đất cụ thể thông qua Hội đồng thẩm định giá đất, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Chậm nhất đến ngày 15-12-2019 phải xong. Định kỳ hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có báo cáo tiến độ, đề xuất xử lý những vướng mắc để UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Điều mà lãnh đạo Công ty Trường Phúc Hải đang rất nóng lòng đó là hiện nay giai đoạn 1 của dự án gồm 27ha ven biển và kè 550m đã hoàn thành tiến độ, chỉ chờ nộp thuế sử dụng đất để được cấp sổ và giao dịch và bàn giao nền, sổ đỏ cho khách hàng, nhưng doanh nghiệp vẫn phải đợi.

Ngoài ra, diện tích trên đồi Trương Văn Ly cũng đã đền bù xong đất sạch với diện tích hơn 30ha và đang chờ giao đất để làm hạ tầng, bàn giao cho công tác tái định cư cho người dân trong diện di dời bố trí chỉnh trang đô thị. Còn giai đoạn 2 của dự án là kè 360m và 350m song hành thi công với Sở NN và PTNT thì vẫn phải chờ thi công vì chưa có mặt bằng. Riêng công tác thi công đúc đổ cấu kiện của tuyến kè thì hiện tại đã đạt 90% ... Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, tiến độ dự án đạt rất cao như vậy, nhưng việc ra quyết định nộp thuế, cấp sổ bị chậm cũng như công tác pháp lý cho việc đền bù, ban hành giá đất trì trệ là do một số cán bộ trực tiếp tham gia thực thi công tác này của TP Phan Thiết cũng như Phòng Tài nguyên Môi trường đang bị khuyết vì vậy mọi việc vẫn phải chờ nhân sự mới.

Với tinh thần chỉ đạo này, ông Nguyễn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trường Phúc Hải, chia sẻ thêm, công ty rất mong các vướng mắc sớm được tháo gỡ để việc triển khai dự án nhanh. Bởi việc kéo dài, chậm trễ sẽ gây thiệt hại cho công ty, ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư, khách hàng. Chưa kể, dự án này không thể bị đánh đồng với các dự án thương mại khác, bởi tiến độ dự án hoàn toàn phụ thuộc vào pháp lý, các công tác đền bù, giải tỏa, định giá tiền thuế… của cơ quan Nhà nước mà cụ thể là lãnh đạo, sở ngành TP Phan Thiết cũng như tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, tới đây công ty mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, thấu hiểu, đôn đốc để dự án triển khai nhanh.