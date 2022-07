Các tiện ích xứng tầm tại đô thị du lịch phía Nam thu hút nhà đầu tư miền Bắc

Thứ Bảy, 16/07/2022 07:05

Thị trường bất động sản (BĐS) miền Bắc vẫn đang khát các vùng biển ngập tràn nắng ấm quanh năm. Điều này đã thôi thúc các nhà đầu tư miền Bắc dịch chuyển xa hơn, lựa chọn đến những vùng đất có tiềm năng phát triển vượt trội về du lịch. Và đô thị du lịch – nghỉ dưỡng phía Nam với những "toạ độ" mới giàu tiềm năng như Phan Thiết (Bình Thuận), Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) trở thành đích ngắm.

Khí hậu ôn hòa, hạ tầng hoàn thiện chinh phục nhà đầu tư

Vốn ưa thích các BĐS có giá trị sinh lời bền vững, với tâm lý các nhà đầu tư miền Bắc, thành phố biển Phan Thiết đang trở thành điểm đến hấp dẫn bởi vừa có thể đáp ứng nhu cầu về một nơi ấm áp để nghỉ ngơi chăm sóc sức khoẻ lại vừa thích hợp khai thác kinh doanh.

Không chỉ đa dạng trong hình thức khai thác, từ nghỉ dưỡng lưu trú, đến cho thuê, chuyển nhượng, bài toán đầu tư BĐS nghỉ dưỡng tại đây còn mang tầm nhìn dài hạn khi thị trường đang được tạo đà với những tín hiệu tích cực gắn liền với hạ tầng giao thông phát triển.

Anh Nguyễn Văn Đạt, một nhà đầu tư đến từ Nam Định cho biết, anh đã đầu tư các dự án của Novaland bởi anh nhận thấy đây là những dự án đón đầu xu thế bất động sản.

"Ở các tỉnh ven biển hiện đang thiếu trầm trọng khu nghỉ dưỡng, chính vì vậy NovaWorld Phan Thiet có những ưu điểm nổi bật hơn so với các dự án khác, đặc biệt hơn khi dự án sân bay Phan Thiết đang về đích và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết hoàn thành cuối năm 2022 sẽ rút ngắn khoảng cách từ Sài Gòn tới Phan Thiết chỉ còn chưa đến 2 giờ di chuyển", anh Đạt nhận định.

Anh Nguyễn Văn Đạt - nhà đầu tư đến từ Nam Định quyết định đầu tư các dự án của Novaland bởi nhận thấy đây là những dự án đón đầu xu thế bất động sản

Theo chia sẻ từ một số chuyên gia, hiện xu hướng tìm mua những dự án nghỉ dưỡng ven biển tại khu vực phía Nam đang được nhiều nhà đầu tư miền Bắc săn đón bởi thời tiết nắng ấm, có thể khai thác kinh doanh quanh năm. Bên cạnh đó, những dự án second home nghỉ dưỡng ven biển thường có giá trị cao, tăng trưởng nhanh nhờ hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ.



Anh Chương Tailor - Chủ thương hiệu veston nổi tiếng tại Hà Nội cho biết, sau 3 năm quay trở lại Phan Thiết, anh đã cảm thấy bất ngờ và choáng ngợp từ giây phút đầu tiên đặt chân đến NovaWorld Phan Thiet.

"Cứ ngỡ như đang lạc giữa một thành phố nào đó ở Mỹ hay châu Âu. Sau khi lái xe dọc các tuyến phố shophouse đầy màu sắc, khu biệt thự mẫu Florida phóng khoáng, chơi golf tại sân golf chuẩn PGA đẳng cấp tôi thật sự choáng ngợp trước sự sôi động, sức sống ngày càng rõ nét tại siêu thành phố biển này.", doanh nhân Chương Tailor hào hứng chia sẻ.

Anh Chương Tailor trong chuyến tham quan trải nghiệm dự án NovaWorld Phan Thiet

Anh Chương bật mí, vì là chủ thương hiệu thời trang veston cao cấp hàng đầu Việt Nam nên ông thường có yêu cầu cao về sự tỉ mỉ và chỉn chu. Vậy nên khi đầu tư vào bất kỳ dự án hay công việc nào, doanh nhân này cũng đều xem xét rất kỹ lưỡng.



Sau chuyến "tận mục sở thị" siêu thành phố biển, ông Chương Tailor đã cảm nhận được sự đầu tư bài bản cùng tâm huyết của tập đoàn Novaland. Điều đó thể hiện thương hiệu thật, chất lượng thật và giá trị thật ở hệ sinh thái được quy hoạch hoàn thiện cũng như từng tiện ích mà ông và gia đình có dịp trải nghiệm.

Trải nghiệm chơi golf tại sân golf chuẩn PGA đẳng cấp hấp dẫn các nhà đầu tư miền Bắc

BĐS nghỉ dưỡng ven biển với tiện ích "All-in-one"



Là dự án nổi tiếng với những tiện ích "all in one", thích hợp trở thành địa điểm lý tưởng nghỉ dưỡng sau thời gian mệt mỏi căng thẳng của các thành viên trong gia đình, NovaWorld Phan Thiet - với quy mô 1.000ha, trải dài trên 7km bờ biển, đang trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư tìm kiếm second home nghỉ dưỡng cũng như nhóm đầu tư kinh doanh.

Chị Bích Thuỷ (Quảng Ninh) chia sẻ, sau khi biết được thông tin về dự án và được tư vấn thêm từ bạn bè đã đầu tư về tiềm năng phát triển tại NovaWorld Phan Thiet, chị đã quyết định "xuống tiền" ngay. Chị chia sẻ thêm ý định khi về hưu căn second home này sẽ là nơi cả nhà về nghỉ dưỡng, vừa để tận dụng kinh doanh mini hotel cho khách du lịch.

Chị Bích Thủy (Quảng Ninh) nhận định NovaWorld Phan Thiet là dự án nổi tiếng với những tiện ích "all in one"





"Bên cạnh việc nhận thấy được tiềm năng đầu tư tại NovaWorld Phan Thiet, tôi còn chiều theo nguyện vọng và sở thích của các con bên nước ngoài muốn tận hưởng không khí trong lành của biển mỗi khi về Việt Nam. Bên cạnh đó, các tiện ích nghỉ dưỡng của NovaWorld Phan Thiet cũng khiến gia đình tôi choáng ngợp bởi quá hiện đại và hoành tráng", chị Thuỷ chia sẻ thêm.

NovaWorld Phan Thiet thu hút các nhà đầu tư miền Bắc bởi tiềm năng kinh doanh lớn, thừa hưởng từ hệ tiện ích đẳng cấp, từ vui chơi, mua sắm đến các hoạt động thể thao giải trí, chăm sóc sức khỏe, nổi bật như công viên biển Miami Bikini Beach 16ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, công viên giải trí đa chủ đề 25ha, công viên giải trí Circus Land…

Cùng với đó, Siêu thành phố Biển – Du lịch – Sức khỏe này còn thuyết phục nhà đầu tư với chuỗi thương hiệu ẩm thực "đình đám". Du khách có thể lựa chọn thưởng thức ẩm thực tiện lợi với các thương hiệu Don Chicken, Lotteria, kem Baskin Robin, cà phê Phin Deli…hoặc đến với các chuỗi nhà hàng sang trọng như Au Lac Do Brazil, Marina Club, Dynasty House hay Seorae BBQ. Tất cả góp phần tạo nên chuỗi tiện ích vui chơi, ăn uống giải trí mang đến niềm vui bất tận cho bất cứ ai đến với siêu thành phố biển này.

Hệ tiện ích tại NovaWorld Phan Thiet còn bao gồm những tiện ích chăm sóc sức khỏe như CitiSpa, CitiGym

Ngoài ra, NovaWorld Phan Thiet cũng đặc biệt chú trọng phát triển những tiện ích chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao như hệ thống bệnh viện, trung tâm hồi sức cấp cứu, thẩm mỹ viện, phòng khám chuẩn quốc tế, CitiSpa, CitiGym, Sport Complex đủ chuẩn cho các giải đấu quốc tế... với mục tiêu kiến tạo nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp trong khu vực, từ đó khai thác tối đa tiềm năng du lịch của Bình Thuận.