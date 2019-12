FPT IS triển khai Hệ thống quản trị nhân sự cho Vietcombank

Thứ Ba, 03/12/2019 18:27

FPT IS đã khởi động dự án "Mua sắm phần mềm quản trị nhân sự mới (HRM)" cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, dự án HRM sẽ được triển khai trong vòng 15 tháng bao gồm 6 phân hệ chính: Quản lý thông tin nhân sự, chi phí tiền lương, tuyển dụng, đào tạo quản lý đánh giá cán bộ và quản lý nhân tài.



Hệ thống HRM khi đi vào hoạt động sẽ giúp tự động hóa các thao tác về quản lý giám sát nhân sự; hỗ trợ quy trình quản lý, đánh giá năng lực cán bộ, quyết định bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển công tác cán bộ được đưa ra kịp thời, chính xác; cung cấp thông tin toàn diện, báo cáo đa chiều cho ban lãnh đạo và nhà quản lý; công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, hiện đại giúp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, gia tăng sự hài lòng của cán bộ, tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, toàn bộ thông tin dữ liệu của nhân sự sẽ được bảo mật tối đa trên hệ thống.

Phát biểu tại buỗi lễ, ông Hồng Quang, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc khối Nhân sự, cho biết với việc triển khai hệ thống HRM, Vietcombank sẽ trở thành ngân hàng Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực số hóa hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực, khẳng định quyết tâm của Ban lãnh đạo Vietcombank trong việc đổi mới toàn diện công tác nhân sự, tạo sức mạnh từ nội lực để sớm đạt mục tiêu Vietcombank trở thành Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực và môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Giải pháp HRM được xây dựng theo mô hình Talent Hybrid trên nền tảng công nghệ Lưu trữ dữ liệu tại chỗ (On-premises) và Điện toán đám mây (Cloud). Cụ thể, các phân hệ quản lý thông tin nhân sự, quản lý chi phí tiền lương sẽ thực hiện trên nền tảng On-premises; các phân hệ Quản lý nhân tài bao gồm phân hệ tuyển dụng, đánh giá cán bộ, đào tạo và quản lý quy hoạch sẽ sử dụng nền tảng Cloud. Toàn bộ dữ liệu nhân sự sẽ được đồng bộ giữa On-premises và Cloud. Điều này sẽ giúp quy trình trở nên dễ dàng nhờ việc tập hợp toàn bộ các quy trình hành chính và nhân sự, từ đó, cán bộ quản lý dễ dàng phân công công việc, theo dõi, đánh giá tiến độ, và khen thưởng nhanh chóng.

Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Hội đồng thành viên FPT IS, nhấn mạnh Vietcombank coi con người là tài sản quý giá nhất, là nguồn lực cạnh tranh cốt lõi, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực đã được Vietcombank chú trọng và đầu tư mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng. "Bằng kinh nghiệm triển khai các dự án quản trị nhân sự và sự am hiểu nghiệp vụ tài chính ngân hàng, FPT IS cam kết sẽ đầu từ nguồn lực tốt nhất và sử dụng công nghệ hiện đại nhất để xây dựng cho Vietcombank một hệ thống HRM tổng thể và tập trung".

Hiện nay, FPT IS đã triển khai nhiều dự án xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho các ngân hàng lớn tại Việt Nam như Ngân hàng Nhà nước, Viettinbank, LienvietPostbank, MSB, BIDV… và các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.