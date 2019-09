Nhơn Hội New City: Thu hút sự quan tâm của giới đầu tư

Thứ Năm, 12/09/2019 16:07

Cùng với làn sóng đầu tư bất động sản ven biển dâng cao khắp nơi, khu vực Nhơn Hội của Quy Nhơn (Bình Định) thời gian qua được ví như "thỏi nam châm" thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Sự an toàn trong đầu tư cùng với sự kỳ vọng về giá trị gia tăng là những yếu tố được lý giải tạo nên sức hút cho khu vực này.

Sự an toàn trong đầu tư



Liên tục trong thời gian qua, thị trường bất động sản Quy Nhơn nói chung và Nhơn Hội nói riêng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường. Nếu như tại khu vực Thành phố Quy Nhơn giá đất liên tiếp tăng cao xác lập nên mặt bằng giá mới với hàng trăm triệu đồng/m2 với đất mặt tiền tại các trục đường, thì tại khu vực Nhơn Hội lại trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của khách hàng.



Hơn 1.300 sản phẩm được khách hàng đặt mua trong khoảng thời gian chưa đến một tháng là kết quả bán hàng của phân khu 4 thuộc dự án Nhơn Hội New City như là một minh chứng lý giải cho sức hút của thị trường này. "Hiện nay, khách hàng mua sản phẩm tại phân khu 4 đã được trao sổ đỏ, trong đó có không ít nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển nhượng với mức giá chênh lên đến hàng trăm triệu đồng/ sản phẩm", ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR) – đơn vị phát triển dự án Nhơn Hội New City chia sẻ.



Điều gì khiến phân khu 4 dự án Nhơn Hội New City có sức hút đến vậy? Theo phân tích của giới chuyên môn, có nhiều yếu tố, trong đó yếu tố đầu tiên phải kể đến là sự an toàn trong đầu tư Nhơn Hội New City (bao gồm khu 4 và khu 2) là dự án có nguồn gốc đất từ chủ trương của UBND tỉnh Bình Định trong việc kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực thực sự đến để đánh thức Nhơn Hội, thông qua hình thức xã hội hóa đấu giá quỹ đất, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới hiện đại.

Và Công ty Bất động sản Phát Đạt là đơn vị trúng đấu giá các khu đất trên, sau đó "bắt tay" với DKR hợp tác phát triển. Đến nay dự án này đã được UDND tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận đầu tư, trong đó riêng phân khu 4 đã được đầu tư hoàn chỉnh được tỉnh cấp sổ đỏ từng nền, các phần khu còn lại được đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng. Từ đó cho thấy đây là dự án khá an toàn về mặt pháp lý, đồng thời là dự án đất nền sở hữu lâu dài ven biển thuộc hàng hiếm.



Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến Nhơn Hội có sức hút lớn là nhơn Hội có nhiều dư địa phát triển. Trong các vùng đất giáp biển hiếm hoi còn sót lại, khu vực Nhơn Hội – Quy Nhơn nổi lên là địa điểm tin cậy được giới sành địa ốc quan tâm. Sở hữu lợi thế hạ tầng giao thông hoàn chỉnh nhờ được quy hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ, đồng thời là cửa ngõ giáp ranh nhiều điểm du lịch hút khách trong nước và quốc tế tại Bình Định như Kỳ Co, Cù Lao Xanh, Eo Gió… đã từng bước đưa các dự án dọc tuyến đường ven biển khu này trở thành cung đường dát vàng.



Nhiều "đại gia" địa ốc nhập cuộc



Nếu như những năm trước đây, vùng đất Quy Nhơn, Bình Định ít được nhắc đến trên bản đồ du lịch Việt Nam. Song thời gian gần đây, nơi đây trở thành miền đất hứa của các nhà đầu tư. Đến thời điểm hiện nay hàng loạt doanh nghiệp địa ốc lớn đã độ bộ dòng vốn vào Bình Định, điển hình nhất là khu vực Nhơn Hội như Vingoup, FLC, Phát Đạt, Danh Khôi…



Mới đây nhất, một "đại gia" địa ốc hàng đầu tại TP.HCM đã mua lại một quỹ đất có quy môi lên đến hơn 1.200 héc ta tại khu vực Nhơn Hội. Nguồn tin từ doanh nghiệp này cho biết, đang lên kế hoạch sắp tới sẽ triển khai thành một đại đô thị tầm cỡ tại Nhơn Hội. Với sự đổ bộ của của nhiều doanh nghiệp với hàng loạt đại dự án lớn, kỳ vọng thời gian tới, vùng đất Nhơn Hội sẽ trở thành một vùng đất đầy sức sống.



Theo phân tích của giới chuyên môn, không phải ngẫu nhiên khi thời gian qua, thị trường bất động sản Quy Nhơn thu hút mạnh dòng vốn của nhà đầu tư. Một nguyên nhân nữa, Quy Nhơn sở hữu nhiều địa danh du lịch đẹp, từng được đánh giá là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á do Tạp chí Rough Guiledes bình chọn. Quy Nhơn - Bình Định tiếp tục là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Theo khảo sát, lượng khách du lịch quốc tế cũng như khách nội địa đến Quy Nhơn nói chung và Nhơn Hội nói riêng tăng cao trong thời gian qua, dự báo đến năm 2020 sẽ đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hơn 20% mỗi năm và sẽ tiếp tục gia tăng khi hạ tầng liên vùng từ đường bộ đến đường hàng không được quan tâm đầu tư.



Phân tích ở góc độ đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Sơn, phó tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Danh Khôi, cho rằng, hiện thị trường Quy Nhơn khá khan hiếm về nguồn cung, trong khi sức cầu từ các nhà đầu tư ngày càng tăng. "Xét về góc độ địa lý, Quy Nhơn khó có khả năng mở rộng quỹ đất, vì phía Đông giáp biển, phía Tây giáp núi, phía Bắc đang hình thành các khu công nghiệp, do vậy khả năng mở rộng quỹ đất chỉ còn lại là phía Nam, tức khu vực đang hình thành Khu kinh tế Nhơn Hội", ông Sơn nói và cho biết, do sự khan hiếm về quỹ đất, trong khi nhu cầu tăng cao, đã khiến giá nhà đất tăng theo.