Sức hút khó cưỡng của Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc

Thứ Sáu, 08/11/2019 10:13

Với những giá trị riêng có Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nghỉ dưỡng khó quên và cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Dự án vươn tầm quốc tế

Không phải ngẫu nhiên mà giữa vô vàn sự lựa chọn, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc lại chinh phục được giới đầu tư, khiến họ nhanh chóng lựa chọn. Lí do là bởi Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc hội tụ những giá trị độc đáo và hấp dẫn khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù họ là những vị khách du lịch khó tính hay nhà đầu tư sành sỏi.

Tổng thể dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc

Không mê sao được khi chưa đầy 1 giờ bay từ TP HCM và 2 giờ bay từ Hà Nội, du khách đã có thể hoà mình với biển xanh, cát trắng, nắng vàng của thiên nhiên. Trong mấy năm trở lại đây, du lịch Phú Quốc đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Lượng du khách, doanh thu du lịch đứng đầu trong các địa phương của cả nước và vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Phú Quốc cũng đang là điểm đến có sức hấp dẫn đối với giới đầu tư, minh chứng rõ nhất là hầu hết các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đều được hấp thụ ngay sau khi được chào bán. Điều đó cũng giúp lý giải vì sao tổ hợp Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút thời gian này với 2 dòng sản phẩm đang cùng lúc giới thiệu ra thị trường: căn hộ khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng

Với Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, bãi Ông Lang sẽ trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn của du khách nước ngoài, những người muốn tìm kiếm một không gian thư giãn yên bình tĩnh lặng dưới những hàng dương vi vu hay hoà mình trong làn nước trong xanh màu ngọc bích như ở xứ sở Maldives hay hòa mình vào biển cả với ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều buông.

Với tầm nhìn chiến lược và gu thẩm mỹ tinh tế, MIKGroup đã lựa chọn đối tác Accor Hotels để phát triển khu nghỉ dưỡng lớn nhất từ trước tới nay trong hệ thống bất động sản cao cấp của Tập đoàn. Với Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, MIKGroup đã đưa bãi Ông Lang lên bản đồ các khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Hội tụ tinh hoa để phục vụ khách thượng lưu

Với tổng diện tích dự án lên tới 51,62ha, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn trên đảo Phú Quốc sẽ mở cửa đón khách cuối năm nay. Trên bờ biển cát mịn óng ả, MIKGroup đã kiến tạo các dòng sản phẩm đa dạng, trong đó có 79 căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, 329 căn hộ khách sạn với tầm nhìn toàn cảnh biển và hơn 300 phòng khách sạn.

Khu nghỉ dưỡng cũng mang tới nhiều trải nghiệm, dịch vụ và những tiện ích khác nhau cũng như những lựa chọn phong phú về nhà hàng, beach club, quán bar, spa thư giãn với 6 bể bơi, câu lạc bộ dành cho trẻ em. Với quy mô lớn và thiết kế kiến trúc tinh tế, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng tầng lớp thượng lưu.

Dự án nhiều lần được vinh danh tại những giải thưởng BĐS lớn nhất, uy tín nhất khu vực và trong nước như: Dự án biển tốt nhất - tại Giải thưởng bất động sản Đông Nam Á (Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best 2017); Dự án khách sạn tốt nhất (Best Hotel Development) và Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất (Best Resort Architectural Design) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018.

Biệt thự view biển hạng sang tại Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc toạ lạc ở một vị trí hoàn hảo để du khách vừa có những phút giây tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư ở bãi biển riêng biệt, vừa dễ dàng khám phá những danh lam thắng cảnh và dịch vụ vui chơi giải trí trên đảo. Chỉ ít phút từ khu nghỉ dưỡng, du khách có thể hoà mình trong không khí nhộn nhịp của chợ đêm Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông, thử vận may trong casino đầu tiên ở Việt Nam cho người Việt vào chơi hay chinh phục những hố golf đầy thách thức ở phía Bắc đảo.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng riêng tư lý tưởng cho các cặp đôi, Phú Quốc giờ đây đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với khách đi theo nhóm và khách gia đình nhờ dịch vụ vui chơi giải trí ngày càng đa dạng. Trong đó không thể không kể đến những chuyến lặn biển ngắm san hô đầy màu sắc ở hòn Móng Tay hay thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt sắc của những đoàn thuyền đánh cá sắc màu rực rỡ trên biển và những làng chài lãng mạn nép mình dưới dạng dừa từ cáp treo vượt biển dài nhất thế giới từ An Thới đi Hòn Thơm. Theo quy hoạch, ngay bên cạnh dự án sẽ là quảng trường biển, nơi sẽ tổ chức những sự kiện, hoạt động du lịch và vui chơi giải trí biển tầm cỡ tại Phú Quốc.

Cùng với dịch vụ quản lý chuyên nghiệp đã được bảo chứng trên toàn cầu do Tập đoàn Accor Hotels cung cấp, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm và ấn tượng khó quên để một lần đến sẽ muốn quay trở lại và cũng từ đó mang đến hiệu quả sinh lời cao và bền vững mà nhà đầu tư khó có thể chối từ.